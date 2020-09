فاینال فانتزی ۱۶ به صورت انحصاری برای PS5 رونمایی شد

در مراسم نمایش بازی‌های پلی‌استیشن ۵ شاهد معرفی قسمت بعدی مجموعه بازی‌های فاینال فانتزی بودیم. شانزدهمین قسمت اصلی مجموعه بازی‌های فاینال فانتزی به صورت انحصاری برای کنسول PS5 رونمایی شده است. بازی «فاینال فانتزی ۱۶« (Final Fantasy XVI) در حال حاضر مراحل اولیه‌ی ساخت خود را طی می‌کند.

در حرکتی غافلگیرانه، شرکت بازی‌سازی اسکوئر انیکس ساخت فاینال فانتزی ۱۶ را به تیمی کاملا متفاوت سپرده است. استودیوی Creative Business Unit III اسکوئر انیکس که تا به امروز تنها وظیفه‌ی ساخت نقش‌آفرینی‌های آنلاین کلان مجموعه‌ی فاینال فانتزی را برعهده داشت، برای اولین بار ساخت یکی از قسمت‌های اصلی و تک‌نفره‌ی فاینال فانتزی را به دست گرفته است.

این‌طور که به نظر می‌رسد زمان زیاد تا عرضه‌ی Final Fantasy XVI باقی است.

تیم Creative Business Unit III در اسکوئر انیکس، اخیرا به خاطر ساخت فاینال فانتزی ۱۴ و بسته‌های الحاقی آن، از هر سمت مورد تعریف و تمجید قرار گرفته است؛ طوری که می‌توان تصمیم اسکوئر انیکس را در سپردن فاینال فانتزی ۱۶ به آن‌ها، کاملا درک کرد.

با این حال، تغییر تیم معمول ساخت قسمت‌های اصلی فاینال فانتزی، منجر به ساخت یک بازی کاملا متفاوت با فاینال فانتزی ۱۶ شده است. به غیر از یک مورد، سال‌هاست که یک شماره‌ی اصلی فاینال فانتزی بدون شخصیت‌های «تتسویا نومورا» ساخته نشده و اولین تغییری که در فاینال فانتزی ۱۶ چشم‌مان را می‌گیرد، شخصیت‌های متفاوت آن است. به نظر می‌رسد مبارزات بازی هم در ادامه‌ی قسمت قبلی فاینال فانتزی، روندی کاملا اکشن به خود گرفته باشند. با این حال، مهم‌ترین نکته شاید بازگشت فاینال فانتزی به سبک قدیمی و فانتزی خود، در مقابل سبک و سیاق علمی-تخیلی اخیر این مجموعه باشد. فاینال فانتزی ۱۶ سبک فانتزی قرون وسطایی فاینال فانتزی‌های قدیمی را دارد و این موضوع، آن را کاملا متفاوت از قسمت‌های اخیر کرده است.

«نائوکی یوشیدا»، تهیه‌کننده‌ی Final Fantasy XVI در پیغامی گفته است که آنچه در تریلر نشان داده‌اند، تنها بخش بسیار کوچکی از بازی است. او اضافه کرده که در سال ۲۰۲۱ اطلاعات بیشتری از فاینال فانتزی ۱۶ ارایه خواهند داد و فعلا نباید منتظر اطلاعات بیشتر از بازی باشیم. نائوکی یوشیدا تهیه‌کننده‌ی فاینال فانتزی ۱۴ است و او هم‌چنین اشاره کرده که نه‌تنها مراحل ساخت فاینال فانتزی ۱۶ به‌خوبی در حال پیشرفت است، بلکه وظایف جدید او موجب نشده‌اند تا او فاینال فانتزی ۱۴ را فراموش کند.

پس از یوشیدا، «هیروشی تاکایی»، کارگردان فاینال فانتزی ۱۶ هم یکی دو جمله به بیانیه‌ی خبری بازی اضافه کرده و گفته است که آن‌ها مشغول توسعه‌ی بازی روی پلی‌استیشن ۵ هستند و هنوز هم تمام و کمال چگونگی استفاده‌ی کامل از کنسول را یاد نگرفته‌اند، در نتیجه نباید به این زودی‌ها منتظر بازی باشیم.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی Final Fantasy XVI را ببینید. این تریلر متشکل از تعدادی میان‌پرده و بخش‌هایی از مبارزات بازی است.

