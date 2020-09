دیشب در مراسم بازی‌های پلی‌استیشن ۵، اولین تریلر از بازسازی بازی «دیمنز سولز» (Demon’s Souls) پخش شد. این بازی از نظر بصری یکی از چشم‌نواز‌ترین عناوینی است که تا به حال برای پلی‌استیشن ۵ نمایش داده شده و صداگذاری باکیفیت بازی در لحظه‌لحظه‌ی تریلر گوش‌های ما را نوازش می‌کرد.

بازی Demon’s Souls همزمان با عرضه‌ی PS5 قابل تهیه خواهد بود.

نسخه‌ی اصلی دیمنز سولز که از آن به عنوان یکی از بهترین انحصاری‌های پلی‌استیشن ۳ یاد می‌شود، با چالش خاصی که داشت موفق شد که یک جریان جدید برای دنیای بازی‌های ویدیویی خلق کند. متاسفانه این بازی تنها برای کنسول پلی‌استیشن ۳ موجود بود ولی اخیرا سونی تصمیم به بازسازی این بازی برای کنسول پلی‌استیشن ۵ گرفت. وظیفه‌ی بازسازی کردن این بازی به استودیوی کاربلد «بلوپوینت گیمز» (‌Bluepiont Games) سپرده شده. این استودیو چند سال قبل با بازسازی کردن بازی «سایه‌ی کلوسوس» (Shadow of the Colossus) خودش را حسابی ثابت کرد.

این بار شاهد بازسازی شدن دیمنز سولز توسط این استودیو هستیم. اولین تریلر این بازی حسابی ما را هیجان زده کرده زیرا بازی از نظر بصری به بهترین شکل ممکن بازسازی شده. انیمیشن‌ها بسیار خوش‌ساخت، پرجزییات و روان هستند. اتمسفر غمگین محیط‌های بازی اصلی به خوبی در این بازسازی حس می‌شوند و طراحی محیطی بازی به قدری خوب است که حتی می‌توانید بوی محیط‌ها را حس کنید. در محیط‌های خفه‌کننده و ساکت دیمنز سولز صداگذاری اهمیت بسیار زیادی پیدا مي‌کند؛ زیرا که کوچک‌ترین صدا در تضاد با سکوت همیشگی بازی طنین‌انداز می‌شود و این موضوع در بازسازی بازی دیمنز سولز به خوبی پیاده‌سازی شده.

با توجه به ظاهر بازی می‌توانیم حدس بزنیم برای بازسازی کردن دیمنز سولز خرج زیادی شده. همچنین این بازی قرار است با عرضه‌ی هم‌زمان، همراه کنسول پلی‌استیشن ۵ جهانیان را به خرید این کنسول ترغیب کند و دلیلی برای تقویت فروش کنسول پلی‌استیشن ۵ باشد.

در ادامه می‌توانید تریلر بازی و چند تصویر از بازی که منتشر شده‌اند را ببینید.

