در جریان مراسم پلی‌استیشن ۵ سونی، تریلر گیم‌پلی جدیدی از بازی «دث‌لوپ» (Deathloop) به نمایش در آمد. این تریلر که «یک تیر و دو نشان» نام دارد، از آزادی عمل بالای بازی دث‌لوپ حکایت می‌کند.

بازی دث‌لوپ ساخته‌ی جدید استودیوی «آرکین» (Arkane)، سازنده‌ی سری بازی‌های «سرافکنده» (Dishonord) است. برخلاف سرافکنده، دث‌لوپ بسیار سریع و اکشن است و در آن از جو تاریک و افسرده‌ی بازی قبلی استودیوی آرکین خبری نیست. دث‌لوپ ماجرای یک قاتل حرفه‌ای به نام «کلت» (Colt) را روایت می‌کند که در یک چرخه‌ی زمانی یک‌روزه گیر افتاده و برای رهایی از این چرخه باید هشت هدف مشخص شده را به قتل برساند. در این میان «جولیانا» (Julianna)، که خود یک قاتل حرفه‌ای و مجهز مانند کلت است، سد راه کلت می‌شود و لابه‌لای کشتن اهداف، مزاحمت ایجاد می‌کند.

تریلر جدید دث‌لوپ، دوباره گیم‌پلی بسیار روان و موسیقی پرانرژی این بازی را به ما نشان می‌دهد. از این تریلر می‌فهمیم برای انتخاب و کشتن اهداف بازی آزادی عمل بسیار خوبی وجود دارد و حتی می‌توان با انجام بعضی کارها روی دنیای بازی تاثیر گذاشت و برای رسیدن به اهداف مسیرهای جدیدی را ساخت.

در تریلر جدید بازی دث‌لوپ، شخصیت اصلی برای این که از زمان محدود یک‌روزه‌اش استفاده‌ی بهینه‌تری داشته باشد، با ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی یکی از هدف‌ها، او را به میهمانی که یکی از اهداف بازی برپا کرده می‌فرستد. با این ترفند می‌توان دو تا از اهداف بازی را در یک مکان به قتل رساند و در زمان صرفه‌جویی کرد.

اگر این آزادی عمل در تمام بازی وجود داشته باشد با یک از سرگرم‌کننده‌ترین بازی‌های نسل بعد طرف هستیم. با توجه به چیزی که از سازنده‌های بازی منتشر شده، احتمالا مرگ در بازی دث‌لوپ دایمی باشد و با هم بار مردن مجبور شویم بازی را از ابتدا شروع کنیم. معمولا بازی‌هایی که از مکانیک مردن دایمی استفاده می‌کنند آزادی عمل بالایی در پیش‌روی دارند که بازی سرگرم کننده باشد و ارزش تکرار بالایی داشته باشد. بازی دث‌لوپ پتانسیل بسیار بالایی برای چنین شرایطی دارد و وقتی به کارنامه‌ی استودیوی آرکین نگاه می‌کنیم به موفقیت بازی دث‌لوپ امیدوار می‌شویم.

بیش‌تر بخوانید: بازی Deathloop دیگر همزمان با PS5 عرضه نمی‌شود

بازی دث لوپ ابتدا قرار بود همراه با کنسول پلی‌استیشن ۵ منتشر شود اما به دلیل روند کند توسعه‌ی بازی، تحت تاثیر شرایط بحرانی دنیا تاخیر خورد و تاریخ انتشار آن به سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ تغییر یافت. این بازی برای کامپیوترهای شخصی هم عرضه می‌شود.

پیشنهاد می‌کنیم در ادامه تریلر بازی دث‌لوپ را تماشا کنید.

دانلود mp4

The post تریلر جدید Deathloop از آزادی عمل بالای بازی می‌گوید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala