حدود یک هفته پیش مدل ارزان قیمت کنسول نسل جدید مایکروسافت رسما معرفی شد. مایکروسافت تایید کرده بازی‌های نسل‌های قبلی که از بهبودهای گرافیکی مخصوص کنسول ایکس‌باکس وان ایکس برخوردار هستند، این بهبودها را برای ایکس‌باکس سری اس نخواهند داشت. البته به دلیل ویژگی‌های اختصاصی ایکس‌باکس سری اس، اجرای بازی‌ها در این کنسول برتری‌هایی نسبت به نسل قبل خواهد داشت.

مشخصات کلی و قدرت تقریبی کنسول ایکس‌باکس سری اس به طور رسمی مشخص شده‌اند. پردازنده و حافظه‌ی اس‌اس‌دی ایکس‌باکس سری اس مانند برادر بزرگ‌تر این کنسول، ایکس‌باکس سری ایکس است ولی پردازنده‌ی گرافیکی ضعیف‌تری دارد و توانایی استفاده از دیسک فیزیکی ندارد. طبق برآورد‌هایی که توسط گروه دیجیتال فاندری انجام شده، پردازنده‌ی گرافیکی این کنسول تقریبا در حد قوی‌ترین کنسول هم‌اکنون در دسترس، یعنی ایکس‌باکس وان ایکس است.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کنسول‌های نسل جدید توانایی اجرای بازی‌های نسل قلبی همتایان‌شان است. با داشتن یک کنسول پلی‌استیشن ۵ می‌توانید از انحصاری‌های پلی‌استیشن ۴ هم لذت ببرید و نیازی به خرید کنسول قدیمی‌تر ندارید. این قابلیت برای کنسول‌های مایکروسافت هم وجود دارد.

با کنسول ایکس‌باکس سری اس می‌توانید بازی‌های کنسول‌های ایکس‌باکس وان را اجرا کنید اما اگر بازی مورد نظر شما ارتقای گرافیکی‌ای را برای ایکس‌باکس وان ایکس دریافت کرده باشد، نمی‌توانید روی کنسول جدیدتر از آن ارتقاها بهره ببرید. کنسول ایکس‌باکس وان ایکس یک نسخه‌ی بسیار قدرتمندتر از ایکس‌باکس وان است. این کنسول به هدف اجرای بازی‌های نسل هشتم با کیفیت ۴k طراحی شد و برای بسیاری از بازی‌ها آپدیتی مانند بافت‌های باکیفیت‌تر دریافت کرد.

به دلیل محدودیت حافظه‌ی موقت ده گیگابایتی ایکس‌باکس سری اس در مقابل حافظه‌ی دوازده گیگابایتی ایکس‌باکس وان ایکس امکان استفاده از ارتقاهای گرافیکی روی این کنسول وجود ندارد. در سمت مقابل به لطف حافظه‌ی بسیار سریع این کنسول، بازی‌های نسل قبلی بسیار سریع‌تر بارگذاری می‌شوند. همچنین می‌توان از تکنولوژی اچ‌دی‌آر برای این بازی‌ها استفاده کرد. قدرت پردازشی بالاتر ایکس‌باکس سری اس هم اجازه می‌دهد بازی‌ها با نرخ فریم بالاتر و ثبات بیش‌تری اجرا شوند.

جزییات اولیه‌ی کنسول ایکس‌باکس سری اس را از این‌جا بخوانید

هدف کنسول ایکس‌باکس سری اس اجرای بازی‌های با وضوح تصویر بین ۱۰۸۰p و ۱۴۴۰p با نرخ فریم ۱۴۴ فریم بر ثانیه است. مایکروسافت برای این که کنسول ضعیف‌تر نسل جدیدش کارایی مناسبی داشته باشد بسیار به جا عمل کرده. با برابر کردن قدرت پردازنده‌ی اصلی این کنسول و کنسول قوی‌تر این نسل می‌توان بدون نیاز به ایجاد تغییر اساسی بازی‌ها را در کنسول ضعیف‌تر اجرا کرد.

اگر پردازنده‌ی گرافیکی ایکس‌باکس سری اس کم بیاورد می‌توان با کاهش کیفیت بصری بازی این موضوع را به سادگی جبران کرد. هوشمندی مایکروسافت این‌جاست که کاهش کیفیت ظاهری بازی دردسر فنی زیادی ندارد و به سادگی انجام می‌شود. برخلاف کاهش کیفیت بصری، در صورت ضعف پردازنده‌ی اصلی برای اجرای یک بازی کار بسیار سخت می‌شود و باید عناصر پایه‌ای بازی دست‌خوش تغییر شوند که این امر زمان‌بر است.

کنسول ایکس‌باکس سری اس راه حل ارزان‌قیمت مایکروسافت برای ورود بازی‌کن‌های غیرحرفه‌ای (و جوامعی که چندان متمکن نسیتند) به نسل نهم بازی‌های ویدیویی است. ایکس‌باکس سری اس قیمت ۳۰۰ دلاری دارد و روز ۱۰ نوامبر (۲۰ آبان) وارد بازار می‌شود.

