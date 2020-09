به گزارش پردیس‌گیم، در این ماهی که بالأخره منجر به رونمایی از قیمت و تاریخ عرضه‌ی دقیق PS5 شد، خیلی‌ها سرگردان بودند که این قابلیت پشتیبانی از بازی‌های نسل قبل بر روی PS5 چگونه کار می‌کند. به نظر می‌رسد که سونی جواب این افراد را با در مراسم دیشب معرفی این سرویس داده است. نام این سرویس PlayStation Plus Collection نام دارد. در حقیقت شما با داشتن اشتراک PlayStation Plus بر روی PS5 به گلچینی از بازی‌های PS4 دسترسی خواهید داشت.

بازی‌هایی از قبیل: Monster Hunter World, Persona 5, God of War, Bloodborne, Ratchet and Clank, Batman Arkham Knight, Days Gone, The Last of Us Remastered و خیلی بازی‌های دیگر. این نکته را در نظر بگیرید عزیزان که این یک ویژگی افزوده شده است و مزایای قبلی به قوت خود باقی مانده است و همچنین این‌که این سرویس هزینه‌ی اضافه‌تری بر شما تحمیل نخواهد کرد. البته این شیوه سؤالات زیادی را برانگیخته است.

پس دیگر بازی‌های PS4 از جمله The Last of Us Part 2 و Ghost of Tsushima چرا در این فهرست نیستند!؟ آیا بازی‌های بیشتری قرار است به این سرویس اضافه شود، و اگر جواب مثبت است چه بازی‌هایی؟ آیا می‌توانیم انتظار بازی‌های کنسول‌های قدیمی‌تر را نیز از این سرویس داشته باشیم؟ این‌ها گوشه‌ای از سؤالات طرفداران بود.

در همین راستا، قیمت و تاریخ عرضه‌ی PS5 نیز مشخص شده است اگر احياناً در جریان آن‌ها نیستید، از اینجا در دسترس است.

خب دوستان نظرتان چیست؟ این سرویس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame