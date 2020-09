در مراسم معرفی بازی‌های پلی‌استیشن ۵ شاهد معرفی بازی «دویل می کرای ۵: نسخه‌ی ویژه» (Devil May Cry 5 Special Edition) بودیم. این بازی برای کنسول‌های نسل نهم عرضه خواهد شد و شخصیت قابل بازی «ورجیل» (Vergil)، حالت‌های بازی جدید، بهبودهای گرافیکی از جمله فناوری رهگیری پرتو (Ray Tracing) و صدای سه بعدی را در خود دارد. این نسخه‌ از بازی تمام محتواهای اضافه‌ی بازی اصلی را شامل می‌شود و چندین لباس و آیتم جدید را هم به بازی اضافه کرده است.

بازی دویل می کرای ۵ سال ۲۰۱۹ عرضه شد و توانست با برگرداندن گیم‌پلی سریع و دیوانه‌وار این سری به بازی‌کنان، ستایش‌های بسیاری دریافت کند. حالا شرکت کپ‌کام تصمیم گرفته که این بازی را با قابلیت‌هایی بیش‌تر هم‌زمان با عرضه‌ی کنسول‌های نسل نهم دوباره عرضه کند.

اولین ویژگی جدید نسخه‌ی ویژه‌ی بازی دویل می کرای ۵ اضافه شدن شخصیت محبوب ورجیل به این بازی به عنوان یک شخصیت قابل بازی است. با اضافه شدن ورجیل، سبک مبارزه و اسلحه‌های این شخصیت به بازی اضافه می‌شوند که باعث می‌شود دوباره بتوانیم به شکلی دیگر از این بازی لذت ببریم.

دو حالت بازی جدید به نام‌های «حالت شوالیه‌ی تاریکی افسانه‌ای» و «حالت توربو» به این نسخه از بازی اضافه شده‌اند. حالت شوالیه‌ی تاریکی افسانه‌ای شما را در مقابل سیل بسیار عظیمی از دشمنان قرار می‌دهد. این موضوع به لطف قدرت بالای کنسول‌های نسل نهم فراهم شده و به نوعی تجلی‌گر توانایی بالای این کنسول‌ها است. در حال توربو سرعت بازی که به خودی خود بسیار بالا بود، به مقدار ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که بتوان از گیم‌پلی بازی به شکل فوق‌سریع لذت برد.











تصاویر مقایسه‌ی گرافیک بازی با تکنولوژی رهگیری پرتو و بدون این تکنولوژی

ظاهر بازی هم ارتقاهای خوبی کسب کرده و حالا ظاهری که در نسخه‌ی اصلی هم بسیار زیبا بود، به کمک تکنولوژی رهگیری پرتو چشم‌نوازتر می‌شود. رهگیری پرتو بازتاب‌های بازی دویل می کرای ۵ را به شکل خارق‌العاده‌ای زیباتر می‌کند. همچنین از این تکنولوژی برای محاسبات نورپردازی سراسری استفاده شده که باعث ایجاد صحنه‌هایی بسیار واقع‌گرایانه‌تر می‌شود. این بازی از تکنولوژی صدای سه بعدی کنسول پلی‌استیشن ۵ هم پشتیبانی می‌کند.

می‌توانید بازی دویل می‌کرای ۵ را روی کنسول‌های نسل نهم با تنظیمات گرافیکی متفاوتی اجرا کنید. حالت‌های بازی از ۴k همراه با رهگیری پرتو و ۳۰ فریم بر ثانیه، فول اچ‌دی همراه با رهگیری پرتو و ۶۰ فریم بر ثانیه و فول اچ‌دی بدون رهگیری پرتو و ۱۲۰ فریم بر ثانیه تشکیل شده‌اند. این که توسعه‌دهنده‌های بازی‌ها به بازی‌کنان اجازه‌ی انتخاب از بین چندین حالت مختلف اجرای بازی می‌دهند، یکی از بهترین اتفاقات این نسل از کنسول‌ها است و اجازه می‌دهد هر کسی به شکلی که دوست دارد بازی را تجربه کند.

نسخه‌ی ویژه‌ی بازی دویل می کرای ۵ با قیمت ۴۰ دلار برای همراه با عرضه‌ی کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس و اس در روز عرضه‌ی این کنسول‌ها یعنی، ۱۰ و ۱۲ نوامبر (۲۰ و ۲۲ آبان) منتشر خواهد شد. می‌توان شخصیت ورجیل را در قالب محتوای دانلودی به قیمت ۵ دلار برای دیگر پلتفرم‌ها خریداری کرد. تاریخ عرضه‌ی این محتوای دانلودی نامشخص است.

تریلر نسخه‌ی ویژه‌ی بازی دویل می کرای ۵:

تریلر فنی نسخه‌ی ویژه‌ی بازی دویل می کرای ۵: حول محور فناوری جدید رهگیری پرتو:

