در «میراث هاگوارتز» شخصیتی بسازید و در دنیای هری پاتر زندگی کنید

بازی «میراث هاگوارتز» (Hogwarts Legacy) یک بازی نقش‌آفرینی در دنیای هری پاتر است و این بازی در مراسم PlayStation 5 Games Showcase به طور رسمی معرفی شد. این بازی که قبل‌تر ویدیویی از آن لو رفته بود، توسط استودیوی «اولنچ سافت‌ور» (Avalanche) ساخته می‌شود.

بازی میراث هاگوارتز خط داستانی جدید و جداگانه‌ای از داستان کتاب‌های هری پاتر را در خود دارد. در این بازی به جای کنترل کردن شخصیت‌های اصلی داستان کتاب‌ها، شخصیت اصلی خود را می‌سازید و به سلیقه‌ی خود مسیر وی را شکل می‌دهید. البته این موضوع به این معنی نیست که از شخصیت‌های آشنا خبری نباشد و احتمال می‌دهیم حین راه شخصیت‌های زیادی را از دنیای هری پاتر ملاقات کنید و با آن‌ها تعامل داشته باشید. در تریلری که منتشر شد می‌بینیم که به لطف گرافیک بالا، دنیای بازی واقعا زیباست و رویای کودکی ما، یعنی قدم زدن در مدرسه‌ی هاگوارتز را برای ما فراهم می‌کند. البته گفته شده که دنیای بازی به مدرسه‌ی هاگوارتز محدود نخواهد بود و می‌توان در سرزمین‌های بیرون از مدرسه هم ماجراجویی کرد.

طبق توضیحات وب‌سایت رسمی بازی میراث هاگوارتز، این بازی در قرن نوزدهم میلادی جریان دارد و شما در نقش یک دانش‌آموز تازه‌وارد، به هاگوارتز می‌روید. این دانش‌آموز کلید یک راز باستانی را دارد که این راز دنیای جادوگران را تهدید می‌کند. می‌توانید از این راز محافظت کنید یا با استفاده از آن جادوهای شیطانی را فرا بگیرید.

در این بازی می‌توانید هر طور که دوست دارید شخصیت اصلی بازی را بسازید و مانند تمام بازی‌های نقش‌آفرینی قدرت‌های جدیدی برای شخصیت‌تان انتخاب کنید. دنیای هری پاتر برای تبدیل شدن به یک بازی نقش‌آفرینی بسیار مناسب است. احتمالا می‌توانیم در گروه‌های بازی عضو شویم، از انواع قدرت‌ها، معجون‌ها و جادوها استفاده کنیم. هاگوارتز پر است از مکان‌هایی برای سرک کشیدن و ماجراجویی و این موضوع در قالب یک نقش‌آفرینی باعث می‌شود حسابی هیجان‌زده شویم.

بر اساس چیزی که در وب‌سایت بازی گفته شده، می‌توان بین خیر و شر انتخاب کرد و این موضوع باعث افزایش ارزش تکرار بازی و ایجاد موقعیت‌های جذاب‌تر می‌شود. بازی‌های نقش‌آفرینی‌ای که در دنیایی اقتباس شده از جای دیگر قرار دارند سابقه‌ی خوبی دارند. از این بازی‌ها می‌توان به سری بازی‌های ویچر و بازی جنگ ستارگان: شوالیه‌های امپراطوری قدیم اشاره کرد که دنیای یک اثر دیگر را قرض گرفتند و با روایت کردن داستان اختصاصی خودشان در آن دنیاها، حسابی ترکاندند. دنیای این بازی‌ها قبلا ساخته شده‌اند و سازنده‌های بازی می‌توانند از این دنیا‌های غنی و آماده استفاده کنند که داستان مخصوص خودشان را بدون سروکله زدن با داستان اصلی، تعریف کنند. دنیای هری پاتر هم دقیقا مانند این دنیاها پتانسیل بسیار بالایی برای تبدیل شدن به یک بازی نقش‌آفرینی باکیفیت را دارد و عملی شدن این موضوع به استودیوی سازنده‌ی بازی بستگی دارد.

بازی میراث هاگوارتز سال ۲۰۲۱ برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد.

می‌توانید در ادامه تریلر بازی میراث هاگوارتز و عکس‌های منتشر شده از این بازی را ببینید.

دانلود mp4

The post در «میراث هاگوارتز» شخصیتی بسازید و در دنیای هری پاتر زندگی کنید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala