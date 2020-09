به گزارش پردیس‌گیم، سونی بالأخره دیشب از قیمت و تاریخ عرضه‌ی دقیق کنسول PS5 پرده‌برداری کرد. در ادامه طرفداران شاهد یک اتفاق غیر منتظره شدند، تایید عرضه‌ی تعدادی از بازی‌هایی که گمان می‌رفت انحصاری PS5 باشند برای PS4. بلافاصله جناب Penello در حساب شخصی خودش در توئتر در این خصوص اظهارنظر کرد و گفت در نهایت اینطور به نظر می‌رسد که سیاست و فلسفه‌ی سونی تفاوت آنچنانی با مایکروسافت نداشته است. در ادامه این مدیر ارشد سابق بازاریابی در ایکس‌باکس گریزی نیز به معماری Xbox Velocity Architecture زد و گفت این معماری می‌تواند با SSD فوق سریع PS5 برابری کند و این مهم نرخ فریم بهتری را نسبت به PS5 نصیب Xbox Series S خواهد کرد.

"خیلی جالب می‌شود اگر کاشف به عمل بیاد که معماری Xbox Velocity Architecture به همان اندازه‌ی SSD فوق سریع PS5 کارایی دارد و آن وقت مشخص شود که بازی‌ها بر روی Series S نرخ فریم بهتری به نسبت PS5 ارائه می‌دهند. چرا که برای overclock کردن و رسیدن به قدرت 10.2 TFLOPS باید نرخ فریم را فدا کنید و بازی‌ها به نرخ 60 فریم نخواهند رسید."









ایشان اضافه کردند که معتقدند وقتی پای بازی‌های مولتی‌پلتفرم و مشترک در هر دو کنسول به میان آید، بازیکنان می‌توانند انتظار نرخ فریم بهتری را بر روی Series S به نسبت PS5 داشته باشند. به عبارتی بر روی PS5 باید بهینه‌سازی ویژه‌ای صورت گیرد. در ادامه Penello از حرف‌های خودش دفاع کرد و گفت پردازنده‌ی مرکزی در سری اس تقریباً با سری ایکس برابری می‌کند و از طرفی، پردازنده‌ی مرکزی سربار کم‌تری از جانب پردازنده‌ی گرافیکی خواهد داشت. بنابراین برای بازی‌های مشترک و به اصطلاح cross platform من سری اس را ترجیح می‌دهم و به نظرم در مبحث نرخ فریم سری اس عملکرد بهتری به نسبت PS5 خواهد داشت. برای همین رسیدن به قدرت 10.2 ترافلاپس و تناقضش با نرخ فریم خوب را مثال زدم. به هر حال به نظرم این موضوعات Digital Foundry را سر پا نگه خواهد داشت و حسابی آن‌ها را مشغول نگه دارد.

جناب Albert Penello در ادامه گفت: می‌بینم که برای این موضوع مشتاق هستید. من نیز منتظر تجزیه و تحلیل (benchmark) یک بازی واقعی هستم که نتیجه‌ی کار را ببینم. اگر عملکرد PS5 بی‌نقص باشد به شخصه خیلی شگفت‌زده خواهم شد. ولی حس عنکبوتی (spidey-sense) من می‌گوید که باید یک چیزها فدا شود. خبر خوش این است که نتیجه به زودی زود مشخص خواهد شد.

ایشان در خصوص شعار قبلی سونی برای PS5 مبنی بر این که ما به نسل‌ها باور داریم (We Believe in Generations) نیز واکنش نشان داد و گفت مایکروسافت در خصوص سیاست‌های نسل بعدی خود واضح و شفاف عمل کرد ولی سونی اینچنین نبود.

"امشب تغییر جهت جالبی را شاهد بودیم. چیزهایی که هسته‌ی سیاست‌گذاری و فلسفه‌ی سونی را تشکیل می‌دادند یعنی باور به تغییر نسل ("We believe in Generations") و سیاست‌های مایکروسافت که بد تلقی می‌شدند مانند انحصاری کنسولی ("Console Exclusive" *also available on PC) هر دو در مراسم امشب سونی با هم ادغام شدند. این اتفاق اعتبار بخشی خوبی برای سیاست‌های مایکروسافت بود."

ایشان افزودند: من یاد آن حجم از یاوه‌گویی‌هایی افتادم که خطاب به سیاست انحصاری کنسولی "Console Exclusive" آرون گرینبرگ شده بود، سیاستی که از نظر من درست می‌باشد. با توجه به این که شاهد تبلور این سیاست در مراسم امشب سونی بودیم. من تصور می‌کنم سیل معذرت‌خواهی‌ها روانه‌ی آرون خواهند شد..."

امشب یک چیز دیگر را نیز به من خاطرنشان کرد و آن هم این که هیچ شرکتی یک عرضه‌ی (لانچ) 100% موفق نخواهد داشت. مایکروسافت یک سری مشکلات دارد ولی در زمینه‌ی سیاست کلی و اطلاع رسانی صادقانه عمل کردند.

سونی سازوکار مختلف و سفت و سختی را اتخاذ کرده بود ولی در نهایت آن را تلطیف کرد. چه چرخش و تغییر رویه‌ی عجیبی به نسبت مراسم قبلی خودشان داشتند.

خب دوستان نظر شما چیست؟ سیاست‌های کلی مایکروسافت را می‌پسندید یا سونی؟ آیا شما باور دارید که ایکس‌باکس سری اس عملکرد بهتری در بازی‌های مولتی‌پلتفرم به نسبت PS5 خواهد داشت؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame