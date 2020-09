در جریان رویداد زنده اخیر یوبی‌سافت، شرکت یوبی‌سافت بازی ورزشی جدید خود یعنی Riders Republic را معرفی کرد. این بازی رقابتی روی ورزش‌های کوهستانی مثل دوچرخه‌سواری، اسکی و ورزش‌های پرخطر دیگر تمرکز دارد و توسط استودیو یوبی‌سافت در شهر آنسی فرانسه ساخته می‌شود؛ استودیویی که سابقه‌ی ساخت بازی ورزشی Steep را در کارنامه‌ی خود دارد.

بازی Riders Republic زمستان امسال روی کنسول‌های نسل بعد و نسل فعلی عرضه خواهد شد.

هرچند شاید برخی در انتظار معرفی نسخه‌ی جدیدی از بازی Steep بودند، اما یوبی‌سافت در جریان رویداد خود از بازی ورزشی جدیدی رونمایی کرد. Riders Republic که یک بازی ورزشی چندنفره مسابقه‌ای است که قرار است برای پلی‌استیشن ۵، ایکس باکس سری اس/سری ایکس، پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان، رایانه‌های شخصی (فروشگاه‌ اپیک و یوپلی شرکت یوبی‌سافت) و گوگل استیدیا منتشر شود. Riders Republic برای عرضه در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۹ (۲۵ فوریه ۲۰۲۱) در نظر گرفته شده است. در صورت خریداری نسخه‌های پلی‌استیشن ۴ یا ایکس باکس وان، می‌توانید بدون هیچ هزینه‌ی اضافی، بازی را در کنسول‌های نسل بعدی آن شرکت تجربه کنید.

علاوه بر نسخه‌ی استاندارد، نسخه‌ی گلد و نسخه آلتیمیت هم برای بازی معرفی شده‌اند که نسخه‌ی گلد و آلتمیت دارای سیزن پس یک ساله و البته تجهیزات و آیتم‌های مخصوص خود هستند. همچنین افرادی که بازی Riders Republic را پیش‌خرید کنند، محتوای اضافی خاصی شامل لباس و اسکین را دریافت خواهند کرد.

بازی Riders Republic یک اثر ورزشی است که با محوریت ورزش‌هایی همچون موتورسواری، اسکیت و حتی پرواز با چتر ساخته شده است. شما در این بازی می‌توانید به‌صورت آنلاین با بیش از ۵۰ نفر به مسابقه بپردازید. با توجه به تریلر بازی، محیط‌های گوناگون و جالبی در بازی وجود دارد. حالت‌های مختلفی دیگری همچون حالت تیمی ۶ در مقابل ۶ هم در بازی گنجانده شده است که در نوع خود جالب است. همچنین نسخه‌ی نسل بعدی بازی قرار است در حالت ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا شود و علاوه بر آن قادر است تا بیش از ۵۰ بازیکن را هم‌زمان در یک لحظه در صحنه نشان دهد. به گفته‌ی سازندگان، به خاطر شخصیت‌های بازی و حالت دوربین و همین‌طور ترفند ابتکاری بازی، کنترل بازی بسیار جذاب و هیجان‌انگیز خواهد بود و هم بازیکنان کژوال و هم بازیکنان حرفه‌ای می‌توانند در همان ابتدا از بازی لذت ببرند.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی، تریلر گیم‌پلی و تصاویری از بازی Riders Republic را ببینید.

