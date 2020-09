درحالی‌که به نظر می‌رسید بعضی از آثار معرفی‌شده برای کنسول پلی‌استیشن ۵ فقط برای این کنسول عرضه خواهند شد، اکنون اعلام شده که تعدادی از این بازی‌ها قرار است برای پلی‌استیشن ۴ هم منتشر شوند.

پس از رویداد اخیر سونی که در آن تاریخ عرضه و قیمت پلی‌استیشن ۵ هم مشخص شد، مطلبی در بلاگ پلی‌استیشن منتشر شد که اطلاعات بیش‌تری از بازی‌های این شرکت را برایمان آشکار کرد. بر اساس اعلام رسمی شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی، بازی‌ Horizon Forbidden West ساخته استودیو «گوریلا گیمز»، بازی Sackboy: A Big Adventure ساخته استودیو «سومو دیجیتال» و بازی Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ساخته‌ی استودیو «اینسامنیاک گیمز» علاوه بر عرضه برای کنسول پلی‌استیشن ۵، برای پلی‌استیشن ۴ هم منتشر خواهند شد.

این خبر هرچند با توجه به شرایط توسعه‌ی بازی‌ها و پشتیبانی بیش‌تر از پلی‌استیشن ۴ کاملاً منطقی به نظر می‌رسد اما با توجه به اینکه جیم رایان در گذشته اعلام کرده بود «ما به تغییر نسل‌ها باور داریم»، اتخاذ چنین تصمیمی برای عده‌ای عجیب به نظر می‌رسد. با این حال جیم رایان در مصاحبه‌ی اخیر خود درباره‌ی این موضوع اعلام کرده که درحالی‌که این سه‌ بازی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که کاملاً از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد پلی‌استیشن ۵ مثل اس اس دی بسیار سریع و کنترلر جدید این کنسول یعنی دوال‌سنس بهره ببرند، دارندگان پلی‌استیشن ۴ هم می‌توانند این آثار را در زمان عرضه روی کنسول‌های خود تجربه کنند.

در میان این سه اثر، احتمالاً عرضه‌ی بازی Horizon Forbidden West بیش‌ترین تعجب را همراه خود داشته است. بااین‌حال باید منتظر ماند و دید که این بازی بر هر کدام یک از این کنسول‌ها چه عملکردی خواهد داشت. بر اساس صحبت‌های جیم رایان می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این آثار از بعضی از ویژگی‌های کنسول‌ نسل بعدی سونی استفاده نسبتاً معقولی داشته باشند. در نمایش گیم‌پلی Marvel’s Spider-Man: Miles Morales هم دیدیم که این بازی در ‌پلی‌استیشن ۵ از قابلیت گرافیکی ری‌تریسینگ پشتیبانی می‌کرد که این ویژگی در کنسول‌های نسل حاضر امکان‌پذیر نیست.

همچنین اعلام شده در صورت خریداری این بازی‌ها روی پلی‌استیشن ۴ شما قادر خواهید بود بازی را روی پلی‌استیشن ۵ هم تجربه کنید. اگر نسخه‌ی دیجیتالی را برای پلی‌استیشن ۴ بخرید، یک به‌روزرسانی رایگان نصیب شما خواهد شد که روی هر دو مدل کنسول پلی‌استیشن ۵ کارایی خواهد داشت و بازی را به نسخه‌ی نسل بعدی تبدیل خواهد کرد. بااین‌حال، اگر نسخه‌ی فیزیکی بازی را روی کنسول PS4 تهیه کنید، طبیعتاً فقط می‌توانید در نسخه‌ی استاندارد کنسول پلی‌استیشن ۵ که شامل دیسک درایو است، از این به‌روزرسانی رایگان استفاده کنید.

باید منتظر بمانیم و ببینیم چه آثار دیگری در آینده برای کنسول نسل هشتمی سونی معرفی خواهند شد. دو بازی Sackboy: A Big Adventure و Marvel’s Spider-Man: Miles Moralesهم‌زمان با عرضه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵ در ۲۲ آبان ۱۳۹۹ (۱۲ نوامبر ۲۰۲۰) در آمریکا و ژاپن و در ۲۹ آبان ۱۳۹۹ (۱۹ نوامبر ۲۰۲۱) در اروپا عرضه خواهند شد. بازی Horizon Forbidden West هم قرار است تا در تاریخ نامشخصی در سال ۲۰۲۱ منتشر شود. هر سه بازی برای دو کنسول پلی‌استیشن ۵ و پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهند شد.

