به گزارش پردیس‌گیم، نینتندو به تازگی از کالکشن ماریو و یک بازی فرعی از مجموعه‌ی پر افتخار زلدارونمایی کرده بود. با این حال آن‌چه دیروز در خلال نینتندو دایرکت به آن پرداخته شد بازی‌های به اصطلاح ترد-پارتی این کنسول محبوب یعنی نینتندو سوئیچ بود. ناشرهای بزرگی در مراسم دیروز حاضر بودند مانند Capcom و Square Enix اما اکثر بازی‌های معرفی شده حداقل تا یک سال آینده عرضه نخواهند شد.

ما در پردیس‌گیم مهم‌ترین و جذاب‌ترین رونمایی‌های دیروز را برایتان قرار داده‌ایم.

بازی فوق‌العاده‌ی Ori and the Will of the Wisps برای نینتندو سوئیچ معرفی شد و از هم‌اکنون قابل دسترس است. همچنین یک نسخه‌ی special edition هم برای این سکوبازی 2بعدی شگفت‌انگیز در دسترس است و افرادی که به خرید نسخه‌ی فیزیکی علاقه دارند می‌توانند این نسخه را تهیه کنند.

دو تا MONSTER HUNTER برای عاشقان این مجموعه‌ی قدیمی

شرکت Capcom دو بازی کاملاً جدید را برای این کنسول دوست داشتنی یعنی نینتندو سوئیچ معرفی کرد. اولی Monster Hunter Rise می‌باشد که بدون شک شباهت‌های زیادی با عنوان قبلی این مجموعه که جهان‌باز نیز بود یعنی Monster Hunter World دارد. البته در مقیاس کوچک‌تر. اما نگران نباشید بازی کلی هیولای جدید خواهد داشت و قرار است در تاریخ جمعه 6 فروردین ماه 1400 برای نینتندو سوئیچ عرضه شود. شایان ذکر است که Monster Hunter Rise با موتور بازی‌سازی قدرتمند کپکام یعنی RE Engine ساخته شده است.

این تنها مانستر هانتر این مراسم نبود، ما Monster Hunter Stories 2 را نیز داشتیم که دنباله‌ی یک بازی داستان محور از این مجموعه می‌باشد و قرار است در تابستان آینده برای نینتندو سوئیچ عرضه شود.

یک بازی جدید برای طرفداران تناسب اندام و ورزش کردن

اگر شما شانس خریدن بازی Ring Fit Adventure را از دست داده‌اید و به دنبال یک عنوان مشابه برای ورزش کردن در خانه هستید Fitness Boxing 2 برای شما ساخته شده است. دنباله‌ی یک بازی که پیش از این در سال 2018 عرضه شده بود و شباهت‌های فراوانی به Wii Fit و بازی‌های از این دست دارد. این بازی جدید جمعه 14 آذرماه عرضه خواهد شد.

یک بازی دیگر در زیرسبک بقا در راه نینتندو سوئیچ

عنوانی که مدت‌هاست در زیرسبک خودش یعنی بقا(survival) یکه‌تازی می‌کند و بازیکنان زیادی دارد در راه کنسول همراه سوئیچ است. در این بازی شما باید در محیط‌های خطرناک خودتان را زنده نگه دارید. The Long Dark از هم‌اکنون برای نینتندو سوئیچ در دسترس است.

یک ماجراجویی جذاب...

یک ماجراجویی جذاب و شگفت‌انگیز، جدیدترین ساخته‌ی Yuji Naka و Naoto Ohshima افسانه‌ای. بیش از 80 لباس منحصر به فرد را به تن کنید و از توانایی‌های مختلف در 12 مرحله‌ی رویایی استفاده کنید. BALAN WONDERWORLD در تاریخ جمعه 6 فروردین ماه 1400 بر روی نینتندو سوئیچ عرضه خواهد شد. ما تریلر جدیدی از این بازی ماجراجویی سه بعدی عجیب در مراسم داشتیم،‌ این بازی جدیدترین ساخته‌ی Yuji Naka خالق Sonic the Hedgehog می‌باشد. Balan Wonderworld پیش از این برای Xbox Series X معرفی شده بود. ولی مشخص شد برای سوئیچ نیز عرضه می‌شود. (همچنین برای PC و کنسول‌های پلی‌استیشن نیز عرضه خواهد شد.)

نصف کشاورزی، نصف نقش‌آفرینی

اگر از بازی کردن Animal Crossing خسته شده‌اید، این بازی می‌تواند یک جایگزین خوب برای شما باشد. مجموعه‌ی Rune Factory مخلوطی است از بازی‌های مزرعه‌‌داری مانند Harvest Moon و Stardew Valley با چاشنی مبارزات اکشن و نقش‌آفرینی، و جهانی مملو از جادو و هیولا. جدیدترین بازی از این مجموعه یعنی Rune Factory 5 در سال آینده‌ی میلادی عرضه خواهد شد.

