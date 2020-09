ساخت بازی Skull & Bones لغو نشده است؛ سال آینده منتظر نمایش آن باشید

کارگردان بازی Skull & Bones به‌تازگی به‌صورت رسمی اعلام کرده که این اثر در حال حاضر در مراحل اصلی ساخت خود قرار دارد. اثری که توسط شعبه سنگاپور یوبی‌سافت ساخته می‌شود.

یوبی سافت پس از مشاهده‌ی موفقیت بخش‌های مبارزات دریایی در بازی «اساسینز کرید ۴: بلک فلگ»، نه‌تنها در تعدادی از نسخه‌های بعدی سری «اساسینز کرید» این ویژگی را ادامه و گسترش داد بلکه با Skull & Bones تصمیم گرفته تا یک بازی مجزا و مبتنی بر آن خلق کند. اولین بار یوبی‌سافت این بازی را در کنفرانس خود در نمایشگاه E3 سال ۲۰۱۷ معرفی کرد و به ما وعده ورود به جهان دزدان دریایی را داد. ازآنجایی‌که Skull & Bones اولین بازی ساخته‌شده توسط استودیو بخش سنگاپور یوبی‌سافت است، سرنوشتش برایمان کنجکاوی بیش‌تری دارد. علی‌رغم نمایش در E3 سال ۲۰۱۷، مدت نسبتاً زیادی بود که اخبار جدیدی از بازی به گوش نمی‌خورد تا اینکه بالاخره جزییات بیش‌تری از روند توسعه آن در دسترس قرار گرفته است.

الیزابت پِلِن، کارگردان پروژه در صحبت‌های اخیر خود اعلام کرده که هرچند این بازی در مراسم یوبی سافت در ۱۰ سپتامبر نمایشی نداشته اما در حال حاضر با دید و چشم‌اندازی تازه و نو مراحل اصلی ساخت خود را به‌خوبی سپری می‌کند و در زمان مناسبی در آینده شاهد نمایش‌های جدیدی از آن خواهیم بود. به گفته‌ی او، تعهد تیم آن‌ها این است که بازی را تا سالیان زیادی برای گیمرها پشتیبانی کنند. با توجه به صحبت‌های الیزابت پلن، تعویق بازی و تأخیر در روند ساخت آن به خاطر دلایل مختلفی از جمله بزرگ‌تر شدن مقیاس بازی و جاه‌طلبی طبیعی سازندگان برای مواجه با چالش‌های جدی‌تر بوده است.

علاوه بر افزایش اعضای استودیو سازنده‌ی بازی Skull & Bones و پیوستن نیروهای جدید با ایده‌های تازه، طبق اظهارات کارگردان اثر به نظر می‌رسد که پس از طرح پرسش‌های جدید برای خلق لحظات به‌یادماندنی و تأثیرگذارتر در بازی و بهبود کیفیت کلی اثر، تغییرات مهمی در روند توسعه و اهداف پروژه داده شده است و به همین خاطر تیم سازنده به زمان بیش‌تری برای ساخت بازی نیاز داشته که همین موضوع باعث تأخیر در عرضه‌ی آن شده است.

هرچند بازی Skull & Bones در سال ۲۰۱۷ به‌صورت رسمی برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه‌های شخصی معرفی شد، اما با توجه به سخنان جدید کارگردان بازی باید همچنان منتظر اطلاعات جدید بازی در سال آینده میلادی بمانیم. با توجه به نمایش‌های بعدی بازی در آینده و در سال ۲۰۲۱، می‌توان تقریباً مطمئن بود که کنسول‌های نسل بعدی پلی‌استیشن‌ ۵ و ایکس باکس سری ایکس/ سری اس هم به جمع پلتفرم‌های مقصد این بازی اضافه خواهند شد و با قابلیت‌های خود تجربه‌ی بهتری از آن را رقم خواهند زد.

