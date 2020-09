بازی Monster Hunter Rise برای کنسول نینتندو سوییچ معرفی شد

بعد از مدت‌ها شایعه‌ درباره‌ی معرفی قسمت جدیدی از سری بازی مانستر هانتر برای کنسول نینتندو سوییچ، بالاخره وجود بازی Monster Hunter Rise به‌صورت رسمی از سوی کپ‌کام تائید شد.

بازی Monster Hunter Rise در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۰ به صورت انحصاری برای سوییچ عرضه می‌شود.

مدتی بود که اخبار مختلفی از وجود این بازی به گوش می‌خورد. این اخبار وقتی جدی‌تر شد که یکی از منابع آگاه صنعت که در گذشته هم اخبار درستی درباره‌ی بازی‌های کپکام اعلام کرده بود، از معرفی یک بازی «مانستر هانتر» برای کنسول سوییچ خبر داد.در جریان دایرکت جدید شرکت نینتندو، بالاخره کپکام از نسخه‌ی جدیدی از سری مانستر هانتر رونمایی کرد.

این قسمت جدید شکارچی هیولا‌ که فقط برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد، با نام Monster Hunter Rise شناخته می‌شود. نامی که در واقع برگرفته‌ از طراحی کلی این نسخه و قابلیت‌های جدید آن است که به بازیکنان این اجازه را می‌دهد تا از ارتفاعات و مکان‌های عمودی بلندتری بالا روند. همچنین مکانیک جدیدی با نام Wirebug به بازی اضافه‌شده که به شما قابلیت دسترسی و بالا رفتن از صخره‌ها یا مکان‌های صعب‌العبور را می‌دهد. علاوه‌ بر جزییات بازی در نمایش اولیه در حین رویداد نینتندو، کپکام بعد از آن نمایش کامل‌تری از بازی منتشر کرد که جزییات بیش‌تری را برایمان مشخص کرد.

بازی Monster Hunter Rise یک اثر اکشن نقش‌آفرینی است که شما را وارد دهکده‌ای به‌نام Kamura Village می‌کند تا مثل همیشه به شکار هیولاهای مختلف و مرگبار بپردازید و چالش‌های مختلفی را تجربه کنید. بر اساس گفته‌های سازندگان، بازی دارای محیط‌های باز و یکپارچه‌ای است که به شما اختیار کاوش بیشتری را می‌دهد.

اگر از دوستداران مانستر هانتر باشید، با Palico آشنا هستید که در واقع‌ گربه‌هایی هستند که همیشه در بازی به شما کمک‌ می‌کنند. اکنون در بازی Monster Hunter Rise یک نوع و گونه همراه جدید اضافه شده که در واقع سگ‌هایی با نام Palamute هستند که می‌توانید سوارشان شوید و با آنان بتازید. البته آن‌ها می‌توانند در نبردها هم به دشمن حمله کنند. در حالت تک‌نفره می‌توانیدهر دوی آن‌ها (Palico و Palamute) را انتخاب کنید اما در بازی چندنفره، فقط یکی از این دو همراه را می‌توانید در کنار خود داشته باشید.

بازی Monster Hunter Rise قرار است با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه در کنسول نینتندو سوییچ اجرا شود. همچنین طبق گفته‌های کپکام، بازی دارای بخش کو-آپ ۴ نفره‌ی آفلاین و آنلاین است. علاوه بر نسخه‌ی استاندارد، نسخه‌های دیگری هم برای بازی در نظر گرفته شده که هر کدام آیتم‌های خاصی دارند. همین‌طور در صورت پیش‌خرید بازی، از سه آیتم اضافی بهره خواهید برد.

بازی در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۰ (۲۶ مارس ۲۰۲۱) برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد. می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی و تصاویری از Monster Hunter Rise را ببینید.

