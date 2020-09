برخلاف رویه‌‌ی سونی در نسل فعلی، این شرکت از همان ابتدای معرفی کنسول PS5 اعلام کرد که این کنسول از قابلیت پشتیبانی بازی‌های نسل قبل برخوردار است. با این حال ابهام‌هایی وجود داشت که اکنون با اعلام رسمی جیم رایان برطرف شده است.

پردازنده‌ی پلی‌استیشن ۵ قابلیت اجرای بازی‌های پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۴ پرو را در دو حالت خاص این کنسول‌ها دارد.

مایکروسافت که در نسل حاضر هم از قابلیت پشتیبانی بازی‌های نسل‌های گذشته‌اش استفاده می‌کند، قبلاً به‌صورت شفاف اعلام کرده بود که کنسول ایکس باکس سری ایکس/ سری اس قادر است تا آثار کنسول‌های نسل قبل این شرکت و تمام بازی‌های ایکس باکس وان (به‌جز بازی‌های کینکت) را اجرا کند. اگرچه سونی هم اعلام کرده بود که کنسول PS5 چنین قابلیتی دارد، اما از سوی طرفداران نگرانی‌هایی برای تعداد بازی‌هایی که از این قابلیت پشتیبانی کنند، وجود داشت.

اکنون، جیم رایان، رئیس پلی‌استیشن، در مصاحبه‌ی اخیر خود با خبرگزاری واشنگتن پست بیان کرده که ۹۹ درصد از بازی‌های پلی‌استیشن ۴ در پلی‌استیشن ۵ هم قابل بازی خواهند بود و از ویژگی پشتیبانی بازی‌های نسل قبل بهره خواهند برد.

اشاره‌ی او به ۹۹ درصد نکته‌ی عجیب یا نگران‌کننده‌ای نیست، بلکه پردازنده‌ی اصلی کنسول پلی‌استیشن ۵ قابلیت اجرای بازی‌های پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۴ پرو را در دو حالت خاص این کنسول‌ها دارد و در تئوری می‌تواند تمامی بازی‌ها را بر این اساس اجرا کند.

با این حال، از آنجا که آزمایش وضعیت اجرای تمامی بازی‌های پلی‌استیشن ۴ و عملکرد تمام لحظات آن بازی‌ها تقریباً امکان‌پذیر نیست و همیشه در این مسائل ممکن است استثناها یا موارد عجیبی پیش بیاید، شرکت‌ها به خاطر مسائل حقوقی این‌گونه اظهار نظر می‌کنند. سخنان مایکروسافت هم تقریباً به همین شیوه بوده است. البته هر دو شرکت سونی و مایکروسافت پرطرفدارترین بازی‌ها را همچنان به‌صورت جزئی تست کرده‌اند تا از عدم مشکل در اجرای آن‌ها اطمینان داشته باشند. همچنین علاوه بر اجرای بازی‌های پلی‌استیشن ۴ در پلی‌استیشن ۵ در دو حالت ذکر شده، استودیو‌های مختلف ممکن است به‌روزرسانی‌های جدایی هم برای بعضی از بازی‌ها عرضه کنند که در آن شاهد ارتقای گرافیکی بیش‌تری از آن‌ آثار باشیم و از امکانات این نسل در این عناوین بیش‌تر استفاده کنیم.

سونی روز گذشته بالاخره بعد از مدت‌ها از قیمت کنسول PS5 پرده‌برداری کرد. پلی‌استیشن ۵ قرار است در دو نسخه‌ی استاندارد و دیجیتال به ترتیب با قیمت‌های ۵۰۰ و ۴۰۰ دلار عرضه شود. این کنسول در تاریخ ۱۲ نوامبر در ایالات‌ متحده، ژاپن، کانادا، مکزیک، استرالیا، نیوزلند و کره‌ی جنوبی و در تاریخ ۱۹ نوامبر در بقیه جهان از جمله اروپا، خاورمیانه، آمریکای جنوبی، آسیا و آفریقای جنوبی عرضه خواهد شد.

