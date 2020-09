سازنده عناوین Beyond Good and Evil و Rayman شرکت Ubisoft را ترک کرده است

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از gamingbolt، در یک اعلامیه نسبتاً ناگهانی، میشل آنسل خالق عناوین محبوبی همچون Beyond Good and Evil و Rayman از دنیای بازی‌های ویدیویی خداحافظی کرده است. مدیر سابق شرکت Ubisoft در اینستاگرام گفت كه کار بر روی بازی‌های ویدیویی را متوقف کرده است تا "كاملاً بر روی اشتیاق دوم خود تمرکز كند: حیات وحش!". در حال حاضر آنچل در حال برنامه ریزی برای ایجاد یک پناهگاه حیوانات وحشی است که به "آموزش ، عشق به طبیعت و حیوانات وحشی" اختصاص یابد.

در مورد چگونگی تأثیر این خداحافظی ناگهانی بر روند توسعه‌ی عنوان مورد انتظار Beyond Good and Evil 2، که آنچل سال‌هاست سعی در ساخت آن دارد، وی پاسخ داد:"جای نگرانی نیست، از آنجا که ماه‌هاست که تیم‌ها مستقل هستند و پروژه‌های مربوطه بسیار خوب پیش می روند، چیزهای زیبایی وجود دارد که به زودی دیده می‌شوند." گیوم برونیر، تهیه کننده ارشد Beyond Good and Evil 2 نیز جزئیات جدیدی را در به روزرسانی توسعه بازی ارائه داد.

برونیر خاطرنشان کرد که آنچل "مدتی است که به طور مستقیم در عنوان BG & E2 درگیر نیست، زیرا تیم در ساختن ایده‌های خلاقانه‌ای که او در اختیار ما گذاشت سخت کار کرده است. قدرت جمعی تیم، ما را در مسیر توسعه یک بازی پرچمدار اکشن و ماجراجویانه نسل بعدی قرار داده است."

استودیوی Ubisoft Paris، که عنوان Ghost Recon Breakpoint را توسعه داده است نیز به عنوان یک استودیوی همکار و در جهت افزایش تعداد نفرات تیم توسعه‌ی اصلی اعلام شده است. برونیر همچنان بیان کرد که نقطه عطف توسعه‌ی بازی برای این استودیو، به اشتراک گذاشتن اطلاعات بیشتر از روند توسعه و جزئیات بازی و دریافت کردن ایده‌ها، پیشنهادات و نظرات بازیکنان و طرفداران در خصوص این اطلاعات است.

عنوان مورد انتظار Beyond Good and Evil 2 اولین بار در رویداد E3 2017 با یک تریلر سینماتیک و بدون اعلام تاریخ انتشار یا تایید برای پلتفرمی خاص اعلام شد. با اشاره برونیر به "نسل بعدی" در جملات خود، احتمالاً می‌توان در کنار نسخه‌های نسل هشتمی، نسخه‌ای از بازی برای PS5 و Xbox Series X نیز مشاهده کرد و یا اینکه بازی کاملا برای نسل بعد منتشر خواهد شد. با گذشت زمان این موارد نیز مشخص می‌شوند.

منبع متن: pardisgame