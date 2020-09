با توجه به حساب کاربری مختص به تیم پرسش‌وپاسخ CD Projekt RED در Reddit، خط داستانی اصلی و مراحل فرعی Cyberpunk 2077 "کمی کوتاه‌تر" از The Witcher 3 است. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamesradar، کاربر u/shavod نوشت تیم سازنده معتقد است Cyberpunk 2077 از The Witcher 3 کوتاه‌تر خواهد بود اما "ارزش تکرار بسیار بیشتری" نسبت به The Witcher 3 دارد.

با این وجود، سازندگان گفته‌اند فقط خط داستانی اصلی و مراحل فرعی مهم را حساب کرده‌اند و "تمام برخوردها و مراحل کوچک‌تر به حساب نیامده‌اند." بنابراین هنوز به‌طور کامل مشخص نیست تکمیل 100 درصدی Cyberpunk 2077 در مقایسه با The Witcher 3 چگونه است. هنوز هم این احتمال وجود دارد که تکمیل 100 درصد Cyberpunk 2077 از The Witcher 3 زمان بیشتری بخواهد (بدون احتساب دو محتوای دانلودی عظیم The Witcher 3).

ساختار مراحل فرعی Cyberpunk 2077 علت اصلی بالاتر بودن ارزش تکرار آن است. CD Projekt RED ساختار مراحل فرعی The Witcher 3 را به "یک خط ساده با چند شاخه متصل به آن" تشبیه کرده‌اند اما "شاخه‌های Cyberpunk 2077 خودشان شاخه‌های دیگری تولید می‌کنند و بیشتر اوقات به هم گره می‌خورند." بنابراین ممکن است یک مرحله فرعی به یک مرحله فرعی دیگر ختم شود که احتمالا روی سایر مراحل فرعی هم تاثیر می‌گذارد و بسیاری از آن‌ها با خط داستانی اصلی گره می‌خورند و این کار احتمالا به شکل‌های پیچیده‌تری نسبت به The Witcher 3 انجام خواهد شد. این یعنی ممکن است Cyberpunk 2077 را بازی کنید و تعدادی از شاخه‌های اضافه را از دست بدهید اما به هر حال بخش داستانی خود را تکمیل کرده‌اید.

بازی Cyberpunk 2077 روز 29 آبان برای کامپیوتر، PS4 و Xbox One منتشر می‌شود. بازی از روز اول عرضه کنسول‌های PS5 و Xbox Series X روی آن‌ها هم اجرا خواهد شد، اما بهبودهای تکمیلی و مخصوص به آن‌ها تا سال آینده انجام خواهند شد.

