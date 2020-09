سونی در برنامه‌ی نمایش بازی‌های پلی‌استیشن ۵ از «مجموعه‌ی پلی‌استیشن پلاس» پرده‌برداری کرد. دارندگان کنسول پلی‌استیشن ۵ اگر مشترک سرویس پلاس باشند، از همان روز اول عرضه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵ می‌توانند به مجموعه‌ای بسیار باارزش از بازی‌های پلی‌استیشن ۴ برای کنسول جدیدشان دست پیدا کنند.

نسل نهم بازی‌های ویدیویی،‌ نسل فروش اشتراک است. تمام شرکت‌ها دوست دارند هر طور که شده اشتراک مخصوص‌شان را به بازی‌کن‌ها قالب کنند. البته بسیاری از این اشتراک‌ها واقعا به صرفه و وسوسه کننده هستند.

شرکت سونی برای این که مجموعه‌ی بازی‌های خریداران کنسول پلی‌استیشن ۵ خالی نباشد، مجموعه‌ای از بهترین بازی‌های پلی‌استیشن ۴ را همراه با اشتراک پلی‌استیشن پلاس به دارندگان پلی‌استیشن ۵ اهدا می‌کنند. این بازی‌ها روی خود کنسول پلی‌استیشن ۵ اجرا می‌شوند و خبری از استریم کردن بازی از اینترنت روی کنسول نیست.

لیست مجموعه‌ی بازی‌های پلی‌اسیتشن پلاس از بازی‌های زیر تشکیل می‌شود:

God of War

The Last of Us: Remastered

Uncharted 4: A Thief’s End

Battlefield 1

Monster Hunter World

Fallout 4

Final Fantasy XV

The Last Guardian

Ratchet and Clank

Infamous: Second Son

Days Gone

Bloodborne

Detroit: Become Human

Batman Arkham Knight

Mortal Kombat X

Persona 5

Until Dawn

Resident Evil: Biohazard

این موضوع برای خریداران پلی‌استیشن ۵ بسیار عالی است؛ زیرا بدون هزینه‌ی اضافه و فقط با اشتراک پلاس می‌توان به این مجموعه‌ی باکیفیت دست پیدا کرد. در آن سوی میدان، تعداد بازی‌های اشتراک گیم‌پس مایکروسافت بسیار پرتعدادتر از لیست ارایه شده توسط سونی است و این اشتراک به صورت پیش‌فرض همراه کنسول‌های ایکس‌باکس سری ایکس و اس اهدا می‌شود. در نهایت انتخاب با بازی‌کنان است که میان لیست با کیفیت ولی کوچک‌تر سونی یا لیست متنوع تر مایکروسافت یکی را انتخاب کنند.

در ادامه می‌توانید ویدیویی که برای معرفی PlayStation Plus Collection منتشر شده است را ببینید.

