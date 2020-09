به‌تازگی در بیانیه‌ای جدید، استودیوی Bloober Team تاریخ دقیق عرضه‌ی بازی Observer: System Redux را برای کنسول‌های نسل بعد و رایانه‌های شخصی مشخص کرد؛ اثری که در واقع نسخه‌ی نسل بعدی و با گرافیک بهبودیافته‌ی بازی Observer است که در سال ۲۰۱۷ عرضه شده بود.

بازی Observer: System Redux همزمان با عرضه‌ی کنسول‌های نسل جدید قابل تهیه خواهد بود.

هرچند در گذشته می‌دانستیم که بازی Observer: System Redux قرار است به‌زودی برای کنسول‌های نسل آینده و رایانه‌های شخصی منتشر شود اما به‌تازگی سازندگان بازی تاریخ دقیق عرضه‌ی آن را اعلام‌کرده‌اند. طبق بیانیه‌ی ناشر و استودیو سازنده‌ی بازی، این اثر در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۹ (۱۰ نوامبر ۲۰۲۰) برای ایکس باکس سری ایکس/سری اس و رایانه‌های شخصی و در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۹ (۱۲ نوامبر ۲۰۲۰) برای کنسول پلی‌استیشن ۵ عرضه خواهد شد. قیمت این نسخه در آمریکا ۳۰ دلار و در اروپا ۳۰ یورو خواهد بود.

پیوتر بابینئو، مدیر استودیو Bloober Team، در بیانیه مطبوعاتی خود اعلام کرده که ساخت و آماده کردن بازی Observer: System Redux برای زمان عرضه‌ی کنسول‌های نسل بعد تمرکز و هدف بزرگ تیم‌ آن‌ها بوده است. طبق گفته‌ی بابینئو، اکنون که هر دو شرکت مایکروسافت و سونی جزییات کامل تاریخ عرضه‌ی کنسول‌های خود را اعلام کرده‌اند، آن‌ها بالاخره توانستند زمانانتشار این بازی را به طرفداران بگویند. همچنین در این بیانیه نوشته شده که آن‌ها از نگرانی طرفداران برای قیمت این نسخه آگاه بوده‌اند و می‌دانستند که اگر قیمت این نسخه که محتوای جدید و گرافیک کاملاً بهبود‌یافته‌ای دارد، برابر با قیمت نسخه‌ی اصلی یا یک بازی جدید بود، طرفداران واکنش منفی و ناخوشایندی به بازی نشان می‌دادند. به همین خاطر آن‌ها قیمت بازی را ۳۰ دلار تعیین کرده‌اند.

بازیObserver: System Redux یک اثر ترسناک روان‌شناختی است که در جهانی علمی تخیلی جریان دارد. این نسخه‌ از بازی، در واقع نسخه‌ی بازسازی‌شده (ریمستر) و گسترش‌یافته‌ی Observer است که در سال ۲۰۱۷ برای ایکس باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی و در سال ۲۰۱۹ برای نینتندو سوییچ عرضه شد. در این نسخه بهبودیافته، سه مأموریت مهم و قابل‌توجه به بازی اضافه شده است. همچنین، این نسخه از رزولوشن ۴K و قابلیت‌های گرافیکی تأثیرگذاری مانند ری‌تریسینگ و حالت تصویر HDR پشتیبانی می‌کند.

بخوانید: نقد و بررسی بازی Observer

علاوه بر این بازی، استودیو Bloober Team قرار است در یک‌چهارم پایانی سال ۲۰۲۰ بازی جدید ترسناک خود با نام The Medium را به‌صورت انحصاری کنسولی برای ایکس باکس سری ایکس/ سری اس و همین‌طور رایانه‌های شخصی منتشر کند. از دیگر بازی‌های معروف و قدیمی این استودیو می‌توان به آثاری همچون سری Layers of Fear و بازی Blair Witch اشاره کرد.

با توجه به این خبر، اکنون می‌توانیم بازی Observer: System Redux را هم به لیست بازی‌های زمان عرضه‌ی کنسول‌های نسل بعدی سونی و مایکروسافت اضافه کنیم. مایکروسافت در گذشته تعدادی از بازی‌های زمان عرضه خود را اعلام کرده بود و سونی هم بالاخره چند روز پیش در رویداد مخصوص پلی‌استیشن ۵ از بازی‌های زمان عرضه‌ خود رونمایی کرد که در آن لیست آثاری همچون Demon’s Souls و Marvel’s Spider-Man: Miles Morales به چشم می‌خورد. حال با اضافه شدن Observer: System Redux، لیست بازی‌های زمان عرضه کنسول‌ها پربارتر هم شده و باید منتظر بمانیم تا ببینیم آیا در این چند هفته‌ آینده و به‌ویژه در نمایشگاه «توکیو گیم شو»‌ بازی‌هایی دیگری به این لیست اضافه خواهند شد یا خیر.

می‌توانید در ادامه تریلر جدید بازی Observer: System Redux را ببینید.

