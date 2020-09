قدرت تک تیراندازها در Call of Duty: Black Ops Cold War تا زمان آغاز شدن بتا تعدیل خواهد شد

به گزارش پردیس‌گیم، حفظ تعادل در قدرت تک تیراندازها (اسنایپر) در بازی‌های تیراندازی اول شخص همیشه کار دشواری بوده است. توسعه‌دهندگان باید بین قوی‌بودن‌ آن‌ها و دیگر کلاس‌ها و اسلحه‌ها تعادل خاصی را برقرار کنند. آلفای Call of Duty: Black Ops Cold War به ما نشان داد که این تعادل و توازن بین قدرت‌ها خوب رعایت نشده است اما استودیوی سازنده یعنی Treyarch قصد تغییر این وضعیت را دارد. اعضای استودیو قول بهبود اوضاع در بتا را داده‌اند و همچنین بازی بین پلتفرمی نیز به بازی اضافه خواهد شد.

در حال حاضر تک‌تیراندازها خیلی به آن شکل قدرتمند نیستند ولی مشکل اینجاست که هدف‌گیری خیلی سریعی دارند این را اضافه کنید به کشندگی این اسلحه‌ها. به همین دلیل است که بازیکنان معتقدند این‌ها به اصطلاح OP هستند. اگر شما طرفدار این سبک بازی هستید بهتر است عجله کنید چرا که شرایط به زودی تغییر خواهد کرد.

ابتدا بازیکنان PS4، آن‌هایی که بازی را پیش خرید کرده‌اند از تاریخ پنج‌شنبه 17 مهرماه به بتای بازی دسترسی خواهند داشت. دیگر بازیکنان که این کار را نکرده‌اند 2 روز بعد به بتا دسترسی پیدا خواهند کرد. و اما بازیکنان Xbox One و PC پیش‌خرید کنندگان بازی از تاریخ پنج‌شنبه 24 مهر دسترسی پیدا می‌کنند و دیگران 2 روز بعد اضافه خواهند شد.

بازی Call of Duty: Black Ops Cold War در تاریخ جمعه 23 آبان بر روی پلتفرم‌های PC, PS4 and Xbox One و PS5، Xbox Series X/S عرضه خواهد شد. شایان ذکر است که نسخه‌ی نسل بعد بازی با قیمت 10 دلار برای خریداران نسخه‌ی نسل هشتمی در دسترس قرار می‌گیرد و برای خریداران جدید قیمت 70 دلاری را یدک می‌کشد.

خب دوستان نظرتان چیست؟ آلفای بازی را تجربه کرده‌اید؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame