سیستم مورد نیاز برای اجرای سایبرپانک ۲۰۷۷ اصلا بالا نیست

استودیوی سی‌دی پراجکت رد، سازنده‌ی مورد انتظارترین بازی حال حاضر، یعنی سایبرپانک ۲۰۷۷ (Cyberpunk 2077) مشخصات سیستم مورد نیاز نسخه‌ی کامپیوتری این بازی را اعلام کرد. با وجود این که طبق تریلرهای بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ با یک بازی فوق‌العاده چشم‌نواز طرف هستیم، برای اجرای آن به سیستم چندان بالارده‌ای نیاز نیست.

استودیوی سی‌دی پراجکت رد بعد از ساخت سه‌گانه‌ی ویچر دنیای جادوگران را رها کرده و به جای آن در حال خلق یک پادآرمان‌شهر در آینده‌ای تاریک، مانند چیزی که در فیلم‌های «بلید رانر» (Blade Runner) و «گاست این د شل» (Ghost in the Shell) دیده‌ایم، است. می‌دانیم این استودیو به محض تمام شدن سومین قسمت سری بازی‌های ویچر در سال ۲۰۱۵ و درو کردن تمام جوایز آن سال،‌ با تمام قوا در حال ساخت یک شاهکار دیگر است. البته شروع ساخت بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ به سال‌ها قبل‌تر از عرضه‌ی بازی ویچر ۳ بر می‌گردد.

زیبایی‌های بصری بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ را می‌توان پرزرق‌و‌برق، مبهوت کننده و شگفت‌انگیز توصیف کرد. سی‌دی پراجکت رد از باکیفیت‌ترین منابع گرفته تا نوین‌ترین تکنیک‌ها مانند رهگیری پرتو (Ray Tracing)، هیچ چیزی کم نگذاشته و در حال ساخت این بازی به بهترین شکل ممکن است. البته قطعا می‌دانید که گرافیک، تنها بخش محشر سایبرپانک ۲۰۷۷ نیست و هر بخشی از این بازی می‌تواند خون ما را از شدت هیجان درون رگ‌های ما بخار کند. قرار است با یک تجربه‌ی نقش‌آفرینی بسیار غنی، پرجزییات و منحصر به فرد برای هر بازی‌کن طرف شویم.

سیستم مورد نیاز سایبرپانک ۲۰۷۷ که توسط استودیوی سی‌دی پراجک رد اعلام شده به شرح زیر است:

حداقل سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی:

سیستم عامل: ویندوز ۷ یا ویندوز ۱۰ (فقط ۶۴ بیتی)

پردازنده: اینتل Core i5-3570 یا AMD FX-8310

کارت گرافیک: انویدیا GeForce GTX 780 یا رادئون RX 470

حافظه رم: ۸ گیگابایت

فضای مورد نیاز: ۷۰ گیگابایت هارد دیسک

سیستم پیشنهاد شده برای اجرای بازی:

سیستم عامل: ویندوز ۱۰ (۶۴ بیتی)

پردازنده: اینتل Core i7-4790 یا AMD Ryzen 3 3200G

کارت گرافیک: انویدیا GeForce GTX 1060 یا رادئون R9 Fury

حافظه رم: ۱۲ گیگابایت

فضای مورد نیاز: ۷۰ گیگابایت اس‌اس‌دی

برخلاف انتظاری که از بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ داشتیم، برای اجرای این بازی نیاز به قطعات رده‌بالایی نیست و می‌توان با یک کامپیوتر میان‌رده هم از این بازی لذت برد. به گفته‌ی توسعه‌دهندگان این بازی، حداقل سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی با وضوح تصویر فول‌ اچ‌دی و تنظیمات گرافیکی پایین و سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی با وضوح تصویر فول اچ‌دی و تنظیمات گرافیکی بالا است. متاسفانه چیزی در مورد فریم‌ریت بازی با این قطعات گفته نشده و از این موضوع اطلاعی نداریم.

برای این که دقیق‌تر متوجه شوید، حداقل کارت گرافیک پیشنهادی برای اجرای این بازی، معادل ضعیف‌ترین کارت گرافیک اینویدیا در نسل فعلی، یعنی GTX 1650 است. ماجرا وقتی جالب می‌شود که سیستم پیشنهادی برای اجرای این بازی روی تنظیمات گرافیکی بالا، کارت GTX 1060 است و این کارت از نظر قدرت، فاصله‌ی چندانی با کارت GTX 1650 ندارد. سال‌هاست که نسخه‌ی کامپیوتری بازی‌ها فاصله‌ی میان تنظیمات گرافیکی بالا و پایین را کم‌تر کرده‌اند. اگر به یاد داشته باشید می‌دانید نسخه‌ی کامپیوتری بازی‌های قدیمی‌تر، در تنظیمات پایین‌تر گرافیک بازی را به‌شدت کاهش می‌دادند؛ به طوری که ظاهر بازی دگرگون می‌شد. آن دوران گذشته است و حالا بازی‌ها کامپیوتری روی تمام تنظیمات گرافیکی زیبا هستند.

این دو سیستم که توسط سازنده‌های بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ پیشنهاد شده‌اند برای اجرای بازی شرایط متداول‌تر بین بازی‌کن‌ها، یعنی وضوح تصویر فول اچ‌دی است. قطعا برای اجرای این بازی با وضوح تصویر ۴k یا برای فعال کردن تکنولوژی رهگیری پرتو به سخت‌افزاری به مراتب قوی‌تر احتیاج خواهید داشت. هنوز راجع به سیستم مورد نیاز بازی برای این حالت‌ها، اطلاعی داده نشده. برخلاف بسیاری از بازی‌ها که از فناوری رهگیری پرتو فقط برای بهبود یکی از ویژگی‌های گرافیکی استفاده می‌کنند، تکنیک‌های مرتبط با رهگیری پرتو استفاده شده در بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ بسیار وسیع‌تر هستند.







تصاویری از بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ که در آن‌ها از فناوری رهگیری پرتو استفاده شده

بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ با استفاده از موتور بازی‌سازی «ردانجین ۴» (REDengine 4) ساخته شده. این نرم‌افزار، جدیدترین نسخه‌ی موتور بازی‌سازی اختصاصی استودیوی سی‌دی پراجکت رد است. بازی ویچر ۳، پنج سال پیش با سومین نسخه‌ی این موتور ساخته شده بود و با وجود گرافیک زیبای، بسیار بهینه بود. با توجه به سابقه‌ی این موتور و تیم پشت آن خیال‌مان راحت است که سایبرپانک ۲۰۷۷ از نظر فنی قرار است به خوبی اجرا شود و از سخت‌افزارتان به بهینه‌ترین شکل ممکن استفاده کند. البته این بازی انحصارا با استفاده از دایرکت‌اکس ۱۲ اجرا می‌شود و اگر کارت گرافیک شما از این نسخه از دایرکت‌اکس پشتیبانی نمی‌کند، تجربه‌ی این بازی برای شما غیرممکن خواهد بود.

در تریلرهای بازی سایبرپانک ۲۰۷۷، محیط‌های بزرگ و شلوغی از این بازی به نمایش درآمده‌اند و شخصیت‌های پس‌زمینه‌ای بازی با وجود جمعیت بالا، هوش مصنوعی خوبی را به نمایش گذاشته‌اند. با وجود این که این محیط‌ها به حافظه‌ی موقت زیاد و این تعداد شخصیت به پردازنده‌ی اصلی قدرتمند نیاز دارند، ظاهرا بازی به خوبی بهینه شده و برای اجرای آن یک پردازنده‌ی مرکزی خوب و حجم نه چندان بالایی از حافظه‌ی موقت کارتان را راه می‌اندازد.

سازنده‌های بازی استفاده از حافظه‌ی SSD را هم پیشنهاد کرده‌اند که با توجه به محیط‌های بزرگ و پرجزییات این بازی، می‌تواند سرعت بارگذاری را به شکل قابل توجه افزایش دهد. به موازات قرار گرفتن حافظه‌ی SSD در کنسول‌های نسل نهم، این نوع از حافظه به استاندارد جدیدی برای ساخت بازی‌ها تبدیل خواهد شد و احتمالا در سال‌های آینده استفاده از حافظه‌های SSD اجباری شود.

بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ که خیل کثیری مشتاق آن هستند، روز ۱۹ نوامبر (۲۹ آبان) برای پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان و کامپیوتر‌های شخصی منتشر خواهد شد. عرضه‌ی این بازی برای پلی‌استیشن ۵ِ، ایکس‌باکس سری ایکس و اس و همچنین گوگل استیدیا به مقصد تاریخی نامشخص، پس از عرضه‌ی آن برای کنسول‌های نسل هشتم، تایید شده.

در ادامه می‌توانید تصاویر جدیدی که از شهر بازی منتشر شده است را ببینید.

