در جریان مراسم اخیر سونی برای کنسول پلی‌استیشن ۵، یکی از جذاب‌ترین نمایش‌ها که نگاه بازیکنان بسیاری را به خود جلب کرد، تریلر جدید بازی رزیدنت اویل ۸ بود که با نام کامل Resident Evil Village شناخته می‌شود. در لوگوی اصلی این نسخه، چهار حرف ابتدایی پسوند نام بازی (VIII) که با رنگ متفاوتی تصویر شده، در اعداد رومی برابر با عدد ۸ است و به همین خاطر این نسخه تحت عنوان رزیدنت اویل ۸ هم صدا زده می‌شود. در این مطلب سعی خواهیم کرد به دانسته‌هایمان از بازی و نکاتی که از تریلر جدید به‌دست آمده، بپردازیم.

هرچند سری محبوب «رزیدنت اویل» در نسل هفتم دوران خوشی را سپری نکرد، اما تلاش کپ‌کام با بازی Resident Evil 7: Biohazard روح‌ تازه‌ای را در سری دمید. اتفاقی که در ابتدا هم مخالفان و هم موافقان زیادی پیدا کرد. هرچه زمان بیش‌تری سپری شد و افراد بیش‌تری بازی را تجربه‌ کردند، درصد موافقان آن رو به فزونی گرفت و بسیاری رویکرد جدید کپ‌کام را برای این سری تائید کردند یا حداقل با آن خو گرفتند. اکنون به نظر می‌رسد که این شرکت ژاپنی با بازی Resident Evil Village قرار است مسیر قسمت قبلی را ادامه دهد و سری را با دگرگونی‌های بیش‌تری مواجه کند.

وقایع بازی Resident Evil Village چند سال پس از اتفاقات رزیدنت اویل ۷ رخ می‌دهند و دوباره ماجرای «ایتن وینترز» و همسرش «میا» را دنبال خواهیم کرد. با این حال، «کریس ردفیلد» هم که همه‌ی طرفداران سری با او خاطرات زیادی دارند، دوباره در این نسخه حضور دارد و نقش مهم و احتمالاً بسیار متفاوتی را ایفا می‌کند. در پایان تریلر اول دیدیم که کریس در عملی عجیب و غیرمنتظره به میا وینترز شلیک می‌کند. این موضوع احتمالاً یکی از کلیدهای داستانی این نسخه است که ایتن را دوباره وارد ماجرای هولناک و عجیب تازه‌ای می‌کند. به همین خاطر است که ایتن به دهکده و روستای مخوف این نسخه وارد می‌شود؛ دهکده‌ای که در هر دو تریلر بازی اتمسفر مخوف و خاصی داشته و در نگاه اول توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

یک نکته‌ی جالب در مورد دهکده و روستای مخوف بازی این است که فضای آن در بعضی نماهای تریلر حتی می‌تواندیادآور دهکده‌ی معروف درون بازی رزیدنت اویل ۴ باشد و طرفداران سری را به یاد آن بازی بیندازد. البته طراحی این روستا به‌صورت کلی تفاوت‌های زیادی با رزیدنت اویل ۴ دارد و ویژگی‌های خاص خودش را دارد. این ویژگی‌ها با جاه‌طلبی‌های کپ‌کام برای این نسخه ترکیب شده است و نتیجه را به این‌گونه در آورده است. طبق شایعات، بازی رزیدنت اویل ۸ در واقع یکی از متفاوت‌ترین آثار این سری بازی محبوب است؛ تفاوت‌هایی که برخی از آن‌ها را به‌وضوح در تریلرهای بازی مشاهده‌ کرد‌ه‌ایم.

رزیدنت اویل ۸ مانند قسمت قبلی از زاویه دوربین اول‌شخص روایت می‌شود. با این حال، کپ‌کام قول داده که سیستم دوربین بازی را نسبت به نسخه شماره‌ی ۷ بهتر کند و ایرادات آن را برطرف سازد. همچنین طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، ظاهراً سازندگان به دیگر انتقادات صورت گرفته از رزیدنت اویل ۷ هم توجه داشته‌اند و قصد دارند در بازی Resident Evil Village تنوع دشمنان و بخش‌های مبتنی بر اکتشاف در محیط را بیش‌تر و بهتر کنند و تمرکز بیش‌تری روی این موارد قرار دهند. حتی با توجه به یکی از بخش‌های تریلر می‌توانیم انتظار داشته باشیم که شاهد بخش ایونتوری با شمایلی مشابه رزیدینتاویل ۴ باشیم. در صورت تحقق این مورد که البته با توجه به دو تریلر منتشرشده چندان بعید هم به نظر نمی‌رسد، می‌توان گفت که احتمالاً با یکی از تغییرات مثبت بازی نسبت به نسخه‌ی قبل رو‌به‌رو هستیم.

به نظر می‌رسد که قصه‌های محلی در بازی نقش مهمی خواهند داشت.

تریلر دوم بازی که در مراسم اخیر سونی به نمایش درآمد، با نمایی از ایتن آغاز می‌شود که روی زمین برفی افتاده و به نظر می‌رسد تازه به هوش‌ آمده است. این نمای اول نشان‌ می‌دهد که این واقعه احتمالاً پس از سکانس پایانی تریلر اول است و اکنون ایتن وارد روستای مرموز این نسخه شده است. پس از آن در نمای بعد دوربین چند فرد مسلح را نشان می‌دهد که از حضور کریس تعجب کرده‌اند. پس از آن، دورنمایی از دهکده‌ی مخوف بازی را که قلعه‌ای بر فراز آن بنا شده، می‌بینیم که در همین نگاه اول حس ترس و پر رمز و راز بودنش را نشان می‌دهد. در گذشته تائید شده که مکان این دهکده در اروپا است.

به نظر می‌رسد که قصه‌های محلی در بازی نقش مهمی خواهند داشت. علاوه بر قصه‌ای که بخشی از آن را میا وینترز در تریلر تعریف می‌کند و به نظر می‌رسد نقش اساسی در داستان دارد، پیرزن ساحره‌ای که در هر دو تریلر او را دیدیم هم روایت مرموزی را بازگو می‌کندکه با توجه به ناقوس موجود در تریلر ظاهراً ارتباط مستقیمی به اتفاقات اثر دارد. احتمالاً این پیرزن یکی از شخصیت‌های مهم بازی باشد که او را در طول بازی در نقش فروشنده‌ بارها مشاهده کنیم یا روایت‌های او را بشنویم.

همان‌طور که گفتیم، یکی از اهداف سازندگان افزایش تنوع دشمنان و اضافه کردن گونه‌های جدید به بازی بوده است. طبق شایعاتی که حتی قبل از معرفی رسمی بازی به‌گوش می‌خورد، در بازی Resident Evil Village برای اولین بار در این سری با گرگینه‌ها مواجه خواهیم شد. حضور گرگینه‌ها در تریلر اخیر بیش‌تر از تریلر قبلی بود و این نشان‌دهنده‌ی اهمیت آن‌ها در طول بازی است. البته چند هیولای عجیب و جدید دیگر را هم در این تریلر دیدیم.

طبق گفته‌ی بعضی از منابع آگاه، ساخت این بازی در ابتدا برای کنسول‌های نسل هشتمی آغاز شده بود اما پس از مدتی پروسه‌ی ساخت به نسل نهم انتقال یافت و اکنون بازی قرار است فقط برای کنسول‌های نسل بعدی و رایانه‌های شخصی عرضه شود و از ویژگی‌های مهم این کنسول‌های جدید استفاده کند. برای مثال، به خاطر وجود SSD، این نسخه فاقد لودینگ‌های رایج خواهد بود. بازی Resident Evil Village همچون تمامی آثار اخیر سری رزیدنت اویل، با موتور بازی‌سازی جدید کپ‌کام یعنی RE Engine ساخته شده است.

اگر شما هم از تریلر جدید رزیدنت اویل ۸ یا همان بازی Resident Evil Village لذت برده‌اید، می‌توانید آن را در تاریخ نامشخصی در سال ۲۰۲۱ روی پلی‌استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/ اس و رایانه‌های شخصی تجربه کنید. در روزهای آینده و در جریان نمایشگاه توکیو گیم‌ شو باید منتظر نمایش‌های بیش‌تری از این بازی باشیم.

پیشنهاد می‌کنیم در ادامه حتما تریلر جدید رزیدنت اویل ۸ را ببینید.

