مایکروسافت شرکت مادر Bethesda، یعنی ZeniMax را تصاحب کرد

به گزارش پردیس‌گیم، مایکروسافت اعلام کرد که شرکت عظیم ZeniMax را تصاحب کرده است، شرکت مادر Bethesda Softworks. با این اقدام حیرت‌انگیز آن‌ها به یک باره استودیوهای سطح بالای زیادی را به زيرمجموعه‌ی استودیوهای داخلی خود اضافه کردند. به نقل گزارشگر معتبر جیسون شرایر از بلومبرگ، ارزش این توافق 7.5 میلیارد دلار برآورد شده است.

در جریان معرفی و اعلام این موضوع آقای فیل اسپنسر رئیس بخش ایکس‌باکس شگفت‌زده بودن خودش از همکاری با بتزدا به عنوان یک استودیوی داخلی را ابراز کرد. فیل اسپنسر گفت در طول این چند سال من بارها با مدیران ارشد و خلاق بتزدا صحبت کرده بودم تا بازی‌های آن‌ها را در اختیار بازیکنان بیشتری قرار دهیم. بازی‌های گذشته‌ی بتزدا به گیم‌پس اضافه خواهند شد.

خود بتزدا به تنهایی استودیوهای بزرگی را رهبری و هدایت می‌کند که شامل: Bethesda Game Studios, id Software, MachineGames, Tango Gameworks و Arkane Studios می‌باشند. همه‌ی این‌ها و بیشتر هم‌اکنون به زيرمجموعه‌ی مایکروسافت و ایکس‌باکس تبديل شدند. این بدان معناست که بازی‌های عظیمی چون: The Elder Scrolls, Fallout،Starfield, Wolfenstein, DOOM, Prey, Dishonored, The Evil Within, و Quake، همگی به یک‌باره به مجموعه‌های داخلی مایکروسافت مبدل گشتند.

نکته‌ی بامزه‌ی ماجرا اینجاست که این شامل GhostWire: Tokyo و Deathloop نیز می‌شود. یعنی مایکروسافت در سال 2021 دو بازی انحصاری زمانی برای PS5 عرضه خواهد کرد.

با وجود امثال Obsidian که سابقه‌ی همکاری با بتزدا را داشته است و inXile Entertainment, Ninja Theory, Playground Games, The Coalition, 343 Industries, Double Fine Productions و حال نیز تمام استودیوهای بتزدا و زيرمجموعه‌ی ZeniMax، مایکروسافت آماده‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. طبیعتاً اعلام خبر به این مهمی که پیش از این نیز شایعاتی از آن به گوش می‌رسید، دقیقاً قبل از آغاز پیش‌فروش Xbox Series X و Xbox Series S شوک بزرگی به شمار می‌رود و اقدام فوق‌العاده هوشمندانه‌ای بود.

خب دوستان نظرتان چیست؟ آیا هنوز در بُهت به سر می‌برید؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

