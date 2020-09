شرکت مایکروسافت طی یک بیانیه اعلام کرد شرکت «زنی‌مکس» (ZeniMax) را به طور کامل خریداری کرده و حالا قلمروی مایکروسافت بیش از پیش گسترش یافته. زنی‌مکس یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مرتبط با بازی‌های ویدیویی دنیا، متشکل از زیرمجموعه‌هایی مانند «بتسدا» (Bethesda)، «اید سافت‌ور» (id Software) و «آرکین» (Arkane) است.

نسل نهم کنسول‌ها در شرف ظهور هستند و دو شرکت مایکروسافت و سونی تمام تلاش خود را برای حضور پرقدرت‌تر در این میدان می‌کنند. جدیدترین خرید شرکت مایکروسافت می‌تواند کمک بزرگی به این شرکت در دور رقابت کنسول‌های نسل نهم بکند.

این خرید مایکروسافت یکی از بزرگ‌ترین خریدهای کل تاریخ ویدیوگیم محسوب می‌شود. طبق گزارش خبری منتشر شده توسط بتسدا، هزینه‌ی این خرید برای مایکروسافت ۷.۵ میلیارد پول نقد بوده. معمولا این گونه خریدها با خریدن سهام یک شرکت انجام می‌شوند ولی مایکروسافت بی‌چون و چرا تمام این مجموعه را نقدا خریداری کرده. با این خرید جمعیت ۲۳۰۰ نفری شرکت بتسدا همراه با عناوینی مانند مجموعه بازی‌های «کتیبه‌ی بزرگان» (The Elder Scrolls)، «فال‌اوت» (Fallout)، «دووم» (DOOM)، «ولفنشتاین» (Wolfenstein)، «دیس‌آنرد» (Dishonored) و «کویک» (Quake) و بازی مورد انتظار «استارفیلد» (Starfield) به تعلقات مایکروسافت اضافه می‌شوند.

به گفته‌ی مایکروسافت، این شرکت و بتسدا سابقه‌ی همکاری بسیاری خوب و نزدیکی داشته‌اند. علاوه بر مایکروسافت، رییس شرکت بتسدا، «تاد‌ هاوارد» (Todd Howard) هم بیانیه‌ای در مورد این موضوع منتشر کرده. و از سابقه‌ی خوب همکاری مایکروسافت سخن گفته. به یاد داریم که عرضه‌ی اولین بازی بتسدا روی کنسو‌ل‌ها، به مقصد کنسول مایکروسافت انجام شده.

در ابتدا شرکت بتسدا تمام بازی‌های خود را برای کامپیوتر‌های شخصی تولید می‌کرد. طی همکاری مایکروسافت و بتسدا، سومین قسمت سری بازی کتیبه‌ی بزرگان، یعنی «مورویند» (Morrowind) روی کنسول ایکس‌باکس اصلی عرضه شد. این عرضه، پای بازی‌های بتسدا را به کنسول‌ها باز کرد و حالا تمام بازی‌های بتسدا حول محور تجربه روی کنسول‌ها تولید می‌شوند طوری که می‌توان گفت کامپیوتر‌های شخصی به پلتفرم ثانویه‌ی بازی‌های بتسدا تبدیل شده‌اند.

شرکت مایکروسافت پیش از این با زیرمجموعه‌ی دیگر زنی‌مکس، استودیوی اید سافت‌ور هم همکاری داشته. نسخه‌ی اول سری بازی دووم ابتدا به سیستم‌عامل اصلی برای اجرای بازی‌های کامپیوتری در آن دوران، یعنی سیستم‌عامل داس تعلق داشت. به لطف همکاری اید سافت‌ور با شرکت مایکروسافت این بازی روی ویندوز ۹۵، همراه با یک تیزر معروف که بیل‌گیتس در آن حضور داشته عرضه شد. انتشار اولین نسخه‌ی بازی دووم روی ویندوز ۹۵ شروعی بر تبدیل شدن سیستم‌عامل مایکروسافت به اصلی‌ترین بستر برای اجرای بازی‌های کامپیوتری بود.

در گزارش خبری شرکت بتسدا که قبل‌تر از آن گفتیم اعلام شده این خرید اصلا قرار نیست تغییری در رویه‌ی کلی این مجموعه داشته باشد و کارهای این مجموعه مانند قبل ولی تحت حمایت و نظارت مایکروسافت انجام خواهند شد. مایکروسافت در نسل جدید تمرکز بسیار بالایی روی سرویس ایکس‌باکس گیم پس داشته. این سرویس در ازای هزینه‌ی کم به شکل ماهانه، دسترسی به مجموعه‌ی بسیار متنوعی از بازی‌های مختلف برای کنسول ایکس باکس و ویندوز را ممکن می‌کند. کتیبه‌ی بزرگان آنلاین، «فال‌اوت نیو وگاس» (Fallout New Vegas) و فال‌اوت ۷۶ تنها بازی‌های بستدا در مجموعه‌ی عظیم ایکس‌باکس گیم پس هستند. قطعا این اتفاق حضور بتسدا را در مجموعه‌ی گیم پس محکم‌تر می‌کند و تاثیری محرز روی فروش کنسول‌های ایکس‌باکس ایکس و اس خواهد داشت.

جالب است بدانید «دث‌لوپ» (Deathloop) و «گاست‌وایر: توکیو» (Ghostwire: Tokyo) دو تا از بازی‌های منتشر نشده‌ی این مجموعه هستند که با وجود عرضه روی ویندوز، انحصاری کنسولی پلی‌استیشن ۵ هستند. احتمالا این دو بازی بعدها روی کنسول ایکس‌باکس هم عرضه شوند ولی چون قطعا بتسدا با شرکت سونی قرارداد بسته، مایکروسافت برای عرضه‌ی این بازی‌ها روی ایکس‌باکس، تا مدتی به مشکل بر خواهد خورد.

حدس می‌زنیم مایکروسافت جلوی فروش بازی‌های بستدا روی شرکت کنسول رقیب، یعنی سونی نگیرد. بیش‌تر فروش بازی‌ها روی کنسول پلی‌استیشن رخ می‌دهد و در صورت انحصاری شدن بازی‌های بتسدا، فروش آن‌ها به شدت کاهش می‌یابد. اگر بیش‌تر فکر کنیم می‌بینیم انحصاری نبودن بازی‌ها هم می‌تواند برای مایکروسافت درآمد داشته باشد.

فروش سخت‌افزار کنسول‌ها در بهترین شرایط صرفا بدون ضرر اتفاق می‌افتد و سود اصلی سازنده‌های کنسول‌ها از فروش بازی سرچشمه می‌گیرد. شرکت مایکروسافت حتی با وجود کنار رفتن درصدی از سود قسمتی از فروش‌ها به نفع سونی، سود هنگفتی خواهد کرد؛ زیرا حتما در این خرید سودی دیده و طبق حساب‌های مایکروسافت، قرار است سرمایه‌گذاری هفت و نیم میلیارد دلاری به سوددهی برسد. قطعا برای تقویت فروش کنسول ایکس‌باکس، بازی‌های بتسدا محتواهای انحصاری ایکس‌باکسی خواهند داشت که حدالامکان فروش بازی‌ها روی کنسول ایکس‌باکس و بدون برداشت سونی از سود بازی‌ها رخ دهد.

بتسدا پروژه‌های بزرگ زیادی از جمله استارفیلد و کتیبه‌ی بزرگان ۶ را در راه دارد. با این که قرار نیست کلیت این بازی‌ها تغییر کند ولی می‌دانیم مایکروسافت نسبت به عرضه‌ی این بازی بی‌تفاوت نمی‌ماند و به نفع ایکس‌باکس برنامه‌هایی را اجرا خواهد کرد.

خریده شدن استودیوها توسط شرکت‌های بزرگی مانند سونی و مایکروسافت چیز جدید نیست ولی این خرید یکی از بزرگ‌ترین خرید‌هایی است که تا به حال رخ داده. نسل جدید کنسول‌ها نیاز‌های جدیدی را ایجاد کرده. این نیازها صرفا مختص مایکروسافت نیستند و چند وقت پیش سونی اعلام کرد برای خرید استودیو‌های دیگر آمادگی دارد. شرکت سونی مثل همیشه به خوبی در حال ورود به یک نسل جدید است. برخلاف نسل قبلی فاجعه‌بار مایکروسافت و به لطف رهبری فیل اسپنسر، مایکروسافت برای شروع این نسل حسابی قوی عمل کرده و قرار است شاهد یک رقابت دیدنی بین سونی و مایکروسافت باشیم.

[بروزرسانی]

فیل اسپنسر، مدیر ایکس‌باکس، طی بیانیه‌ای به خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرده که قرارداد سونی و بتسدا برای عرضه‌ی انحصاری دو بازی Ghostwire: Tokyo و Deathloop پابرجا خواهد بود. اسپنسر اضافه کرده که برای عرضه‌ی بازی‌های آینده بتسدا روی پلتفرم‌های دیگر، بازی به بازی تصمیم‌گیری خواهد شد و رویه‌ای قطعی برای عرضه‌ی بازی‌ها وجود ندارد.

The post مایکروسافت به طور کامل مجموعه‌ی بتسدا را خرید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala