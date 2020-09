تریلر The Croods: A New Age منتشر شد، با ماجراجویی جدید غارنشینان همراه شوید

در سال 2013، دریم‌ورک آغاز بشریت را با یک گام هیجان انگیز و دوستانه خانوادگی تحت عنوان The Croods غار‌ نشنیان به سینماها برد. کمدی جذابی که در مورد یک خانواده غارنشین که یکی از بزرگترین و اولین ماجراهای تاریخ بشر را آغاز می‌کنند. برای مدتی، در مورد دنباله‌ای برای این عنوان صحبت می‌شد که در دست ساخت است، اما این عنوان در مسیر توسعه راهی کاملاً پیچ در پیچ را طی کرد تا به جایی که امروز هست برسد. سرانجام اما، پس از سال‌ها انتظار، طرفداران شاهد معرفی نسخه دوم از این انیمیشن جذاب کاملاً جدید با عنوان The Croods: A New Age بودیم اولین پیش‌نمایش منتشر شده از نسخه دوم Croods را در ادامه مشاهده کنید.

دانلود با کیفیت SD – دانلود با کیفیت HD

دانلود با کیفیت FHD

تماشا به صورت تمام صفحه

درست زمانی که فکر می‌کردیم اولین خانواده ماجراجویی‌ها را به اتمام رسانده‌اند، این قسمت کاملاً جدید از از غارنشینان را می‌بینید که قهرمانان ما به آنچه فکر می‌کنند پایان جهان است، می‌رسند. اما در عوض‌، آنچه آنها پیدا می‌کنند یک بهشت ​​دیواری است که اتفاقاً در پشت آن یک خانواده کاملاً جدید زندگی می‌کند: خانواده Bettermans همانطور که مشخص است، سبک زندگی آنها کمی شیک‌تر است و دقیقاً با همان نوع رنگ آمیزی که از یک فیلم انیمیشنی مانند The Croods: A New Age انتظار داریم است. با این حال، زندگی در این بهشت ​​ممکن است کوتاه مدت باشد، زیرا به نظر می‌رسد که یک ماجراجویی دیگر در این کمدی جذاب شاهد باشیم که رقابت خانواده Crood و Betterman را متوقف خواهد کرد، زیرا به نظر می‌رسد مجموعه تهدیدهای بیشتری هر دو روش زندگی آنها را تهدید می‌کند.

شاید هیجان انگیزترین خبر در مورد The Croods: A New Age که به سینماها می‌رود این واقعیت باشد که این فیلم نویدبخش چیزی است که ما مدتی است در فیلم ها ندیده‌ایم: ارائه به صورت سه بعدی! پس از ماه‌ها تعطیلی سینما‌ها مطمئناً افزودن شور و هیجان به سالن‌های نمایش برای حضور فیلم‌های جدید، اجتناب ناپذیر بود.

و شکرانه این موضوع دقیقاً همان جایی است که شما می‌توانید انیمیشن The Croods: A New Age را ببینید، چراکه Universal تاریخ انتشار این انیمیشن ماجراجویی را از تاریخ اکران اصلی کریسمس به یک جایگاه مناسب‌تر به روز شکرگذاری منتقل کرد. شما می‌توانید غارنشینان را در راه ماجراجویی بار دیگر و با این حال به صورت سه بعدی‌، هنگامی که دنباله آن‌ها در 25 نوامبر (5 آذر) در سینماها اکران می‌شود ببینید.

نظر شما در مورد این انیمیشن چیست؟ آیا قسمت اول آن را دیده‌اید؟

منبع متن: pardisgame