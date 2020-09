سونی و مایکروسافت مدت‌هاست که برنامه‌های خود را برای کنسول‌های نسل بعدی مشخص کرده‌اند. هرچند که هر دو شرکت نسل نهم را با دو نمونه کنسول آغاز خواهند کرد اما رویکرد اتخاذشده توسط آن‌ها بسیار متفاوت است. اکنون جیم رایان اعلام کرده که چرا سونی کنسولی مشابه ایکس باکس سری اس عرضه نخواهد کرد.

مدیر پلی‌استیشن گفته خریداران کنسول علاقه دارند تا سخت‌افزار خود را در طول یک نسل بازی نگه دارند، بدون اینکه سخت‌افزار قدیمی شود.

مایکروسافت چند هفته پیش به‌صورت رسمی اعلام کرد که علاوه بر کنسول ایکس باکس سری ایکس، یک کنسول نسل بعدی ارزان‌تر و با سخت‌افزار ضعیف‌تر را هم عرضه خواهد کرد؛ کنسولی که ایکس باکس سری اس نام دارد و قرار است همان بازی‌های سری ایکس را با رزولوشن ۱۰۸۰ یا نهایتاً ۱۴۴۰ اجرا کند. از آن طرف همان‌گونه که سونی چندین ماه پیش اعلام کرده بود، دو کنسول نسل بعدی این شرکت از نظر سخت‌افزاری تفاوتی ندارند و فقط یکی از آن‌ها فاقد دیسک درایو است و بازی‌ها را به‌صورت دیجیتالی اجرا خواهد کرد. جیم رایان، رئیس شرکت سرگرمی‌های سونی، درباره‌ی این موضوع اعلام کرده که رویکرد عرضه‌ی کنسول ضعیف‌تر می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

جیم رایان در مصاحبه‌ی اخیر خود اعلام کرده که با نگاه به تاریخ صنعت بازی‌های ویدیویی، ساخت یک کنسول ضعیف‌تر در گذشته نتیجه بسیار خوبی به همراه نداشته است. به گفته‌ی او، آن‌ها هم‌چنین گزینه‌هایی را بررسی کرده اما به‌ خاطر مشکل‌ساز بودن این رویکرد، سراغ چنین حرکتی نرفته‌اند.

به عبارت دقیق‌تر، جیم رایان به این موضوع اشاره دارد که خریداران کنسول‌های خانگی علاقه دارند تا سخت‌افزار خود را در طول عمر یک نسل کنسول‌های خانگی نگه‌ دارند و بهترین عملکرد را از آن ببینند. طبیعتاً آن‌ها دوست دارند آینده‌ی کنسول‌ها را تضمین شده ببینند نه اینکه پس از چند سال سخت‌افزار آن‌ها کهنه ‌شده باشد. طبق گفته‌ی رایان، از آنجایی که تلویزیون‌های ۴K در بازار محبوب‌تر می‌شوند این موضوع حتی می‌تواند بیش‌تر مشکل‌ساز شود؛ چراکه یکی از تفاوت‌های عمده‌ی ایکس باکس سری ایکس و سری اس به تفاوت رزولوشن آن‌ها بازمی‌گردد و اینکه سری اس نمی‌تواند از رزولوشن ۴K در بازی‌ها بهره ببرد.

البته جیم رایان اشاره‌ی مستقیمی به مایکروسافت نکرده و سیاست‌ آن‌ها را هم زیر سؤال نبرده است. او درباره‌ی این موضوع در مصاحبه‌ی خود اعلام کرده که به تصمیم‌ها و فلسفه‌ی تمام رقیبان خود احترام می‌گذارد. به نظر می‌رسد سونی قصد داشته با این رویکرد در هر دو مدل پلی‌استیشن ۵ از تمامی ظرفیت‌های نسل بعد استفاده کند. البته از آن‌سو، رویکرد اتخاذشده توسط مایکروسافت موجب شده تا قیمت کنسول سری اس بسیار ارزان باشد و طرفداران بتوانند با ۳۰۰ دلار آن را تهیه کنند. چنین قیمتی به‌ویژه برای مخاطب عام جذابیت‌ بیش‌تری دارد و می‌تواند فروش این کنسول را بین این قشر بیش‌تر کند.

سونی چند روز پیش و پس از مراسم اخیر خود، به‌طور ناگهانی پیش‌فروش کنسول پلی‌استیشن ۵ را در فروشگاه‌ها آغاز کرد که این امر باعث شد در مدت کمی تمامی کنسول‌ها پیش‌فروش شوند. درحالی‌که مایکروسافت از گذشته اعلام کرده که در تاریخ ۲۲ سپتامبر پیش فروش کنسول‌های خود را آغاز خواهد کرد. کنسول نسل نهمی ایکس باکس سری ایکس/ اس در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۹ (۱۰ نوامبر ۲۰۲۰) عرضه خواهد شد. از آن طرف کنسول پلی‌استیشن ۵ در تاریخ ۲۲ آبان (۱۲ نوامبر) در آمریکا و ژاپن و در تاریخ ۲۹ آبان (۲۹ نوامبر) در اروپا دیگر نقاط جهان منتشر خواهد شد.

بخوانید: قیمت پلی‌استیشن ۵ رسما اعلام شد

The post سونی: اعتقادی به کنسول ضعیف‌تر و ارزان‌تر نداریم appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala