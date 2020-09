به‌تازگی استودیو سی‌دی پراجکت رد در خبری که عده‌ای از طرفداران انتظارش را نداشتند، اعلام کرده که بخش اصلی داستانی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ (Cyberpunk 2077) از بازی ویچر ۳ کوتاه‌تر خواهد بود.

اخیراً «پاتریک کی. میلز‌»، طراح ارشد کوئست‌های بازی، در مصاحبه‌ی خود پس از نمایش اخیر بازی بیان کرده که بخش داستانی بازی از ویچر ۳ کوتاه‌تر است. او دلیل این امر را نارضایتی و شکایت‌های عده‌ای از مدت‌زمان داستان گرالت دانسته است.

پاتریک کی میلز در ادامه‌ی صحبت‌های خود اذعان می‌کند که با توجه به آمار رسمی موجود، تعداد عظیمی از افرادی که بازی ویچر ۳ را آغاز کردند، آن را به پایان نرسانده‌اند. به همین خاطر، آن‌ها تصمیم گرفته‌اند مدت‌زمان سایبرپانک ۲۰۷۷ را کمی‌ کوتاه‌تر کنند تا افراد بیش‌تری آن را به اتمام برسانند. در ادامه او اشاره‌ می‌کند که آن‌ها به خاطر مدت‌زمان طولانی بخش اصلی داستانی ویچر ۳، نارضایتی‌های زیادی را از سوی مردم دریافت کرده‌اند. به گفته‌ی او، شما می‌توانید افراد زیادی را مشاهده کنید که بازی را شروع کرده و حتی گاهی پیشروی قابل‌توجهی داشته‌اند اما هیچ‌گاه آن را به اتمام نرسانده‌اند.

طراح ارشد مأموریت‌های بازی سایبرپانک در ادامه سخنان خود می‌گوید که آن‌ها داستان را کمی کوتاه‌تر کرده تا افراد بیش‌تری مشتاق شوند که تمامی داستان را دنبال کنند. البته او اشاره می‌کند که کوتاه‌تر شدن، فقط به بخش اصلی داستانی مربوط است و اگر کسی قصد داشته باشد تمامی مأموریت‌های فرعی را انجام دهد و در گوشه گوشه‌ی پاد آرمان‌شهر «نایت سیتی» (Night City) کاوش کند، می‌تواند زمان بسیار طولانی را با بازی سپری کند و مشغول آن شود. حتی ما در گذشته دیده بودیم که گاهی ماموریت‌های اصلی و فرعی مختلف بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ را می‌توانیم به شیوه‌های مختلفی انجام دهیم که همین قضیه هم می‌تواند ارزش تکرار آن را بالاتر ببرد.

دلیلی که پاتریک کی. میلز برای کوتاه‌تر بودن بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ اعلام کرده، شاید برای طرفداران ویچر ۳ که ساعت‌ها در جهان بازی غرق شده‌ و چندین بار بخش اصلی داستانی را تمام کرده‌اند، عجیب باشد؛ اما طبق آمار رسمی حرف او در مورد افراد زیادی که بازی ویچر ۳ را به‌ اتمام نرسانده‌اند، اشتباه نیست. در واقع اگر لیست تروفی‌ها یا اچیومنت‌های بازی را در پلتفرم‌های مختلف بررسی کنید، مشاهده خواهید کرد که افرادی که بازی را به اتمام رسانده‌اند، تقریباً چیزی نزدیک به ۳۰ درصد افرادی است که بازی را شروع کرده‌اند. این مورد شاید عجیب باشد اما موضوع وقتی عجیب‌تر می‌شود که چنین چیزی در بازی‌های ویدیویی، به ویژه در آثار جهان‌باز (Open World) رواج بسیار زیاد دارد. به عبارتی اگر درصد به پایان رساندن یک بازی توسط افرادی که آن را بازی کرده‌اند، به رقم ۵۰ درصد یا بیش‌تر‌ از آن برسد، یعنی آن اثر به آمار بسیار خوبی دست یافته است. در حالی که این مسئله در بسیاری از مدیوم‌های دیگر سرگرمی رقم عجیب و ضعیفی است.

در جریان این مصاحبه که در مورد نمایش اخیر بازی انجام شده بود، همچنین اعلام شد که شهر نایت سیتی از جهات بسیاری ستاره‌ی درخشان بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ خواهد بود. این شهر هم باورپذیر است و هم به‌گونه‌ی سرگرم‌کننده‌ای طراحی شده که سپری کردن زمان در آن هیجان‌انگیز باشد.

سی دی پراجکت رد به‌تازگی از جزییات سیستم حداقلی و سیستم پیشنهادی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ در رایانه‌های شخصی پرده‌برداری کرده است. بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ (Cyberpunk 2077) در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۹ (۱۹ نوامبر ۲۰۲۰) برای پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری ایکس/ اس و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. استودیو سی دی پراجکت رد وعده داده که در آینده به‌روزرسانی رایگانی از بازی برای نسل بعد منتشر خواهد کرد که با بهبودهای گرافیکی همراه خواهد بود و از بعضی از قابلیت‌های گرافیکی نسل بعد پشتیبانی خواهد کرد.

