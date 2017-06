آفای جی اونگ (Jay Ong)، معاون ارشد شرکت مارول در بخش بازی‌های رایانه‌ای، به تازگی در مصاحبه‌ای با سایت Gameindustry در مورد برنامه‌های آینده این شرکت در صنعت بازی‌های رایانه‌ای، سخن گفته است. همانطور که می‌دانید هفته گذشته در مراسم E3، عناوین شرکت مارول حضور فعالی داشتند. از نمایش طولانی مدت عنوان Spider-Man در کنفرانس […]

آفای جی اونگ (Jay Ong)، معاون ارشد شرکت مارول در بخش بازی‌های رایانه‌ای، به تازگی در مصاحبه‌ای با سایت Gameindustry در مورد برنامه‌های آینده این شرکت در صنعت بازی‌های رایانه‌ای، سخن گفته است.

همانطور که می‌دانید هفته گذشته در مراسم E3، عناوین شرکت مارول حضور فعالی داشتند. از نمایش طولانی مدت عنوان Spider-Man در کنفرانس سونی گرفته، تا تبلیغات گسترده کپکام برای عنوان Marvel vs Capcom Infinite و همینطور حضور پر رنگ Lego Marvel Super Heroes 2 نه تنها در غرفه Warner Bros، بلکه بر روی ساختمان برگزاری مراسم E3. و در حالی که مراسم E3 بر روی این بازی‌ها تمرکز داشت، آن‌ها به هیچ عنوان تنها عناوین در حال توسعه توسط شرکت مارول نیستند. شرکت اسکوئر انیکس در حال ساخت عنوانی از سری Avengers بوده، و Telltale Games نیز مشغول انتشار بازی اپیزودی خود از سری Guardians of the Galaxy است. به این عناوین باید بازی‌های موبایلی و رایگان شرکت مارول چون Marvel Future Fight و Marvel Contest of Champions و سایر عناوین موبایلی این شرکت را نیز، اضافه کرد.

حال معاون ارشد شرکت مارول در بخش بازی‌های رایانه‌ای، آقای جی اونگ، در مصاحبه اخیر خود در مورد برنامه‌های آینده شرکت مارول در صنعت بازی‌های رایانه‌ای، و دیدگاه این شرکت در مورد ناشرینی که به دنبال همکاری با آنان است صحبت کرده، که در ادامه به بخش‌های کلیدی این مصاحبه خواهیم پرداخت.

آقای اونگ در ابتدای این مصاحبه اعلام کرده که، این روزها شرکت مارول تنها با شرکت‌های قرارداد امضا می‌کند که قصد دارند عناوین بزرگ و موفقی بسازند، و برای رسیدن به این مهم حاضرند سرمایه گذاری مالی بزرگی بر روی عناوین این شرکت انجام داده، و همچنین از بهترین استعداد‌های خود در توسعه آن‌ها استفاده کنند.

ایشان در ادامه بیان می‌کنند که پس از معرفی هر عنوان بزرگ و جدید از سوی شرکت مارول، آنان می‌توانند شرکت‌های بهتری را پیدا کنند که آماده همکاری با آن‌ها برای ساخت عناوین جدید با شرکت مارول هستند. دلیل این موضوع بدست آوردن اعتماد شرکت‌ها پس از معرفی هر عنوان جدید است، زیرا معرفی بازی‌های بیشتر توسط شرکت مارول، باعث می‌شود تا سازندگان حس کنند که این شرکت در مورد ساخت و انتشار عناوین با کیفیت در صنعت بازی، جدی است.

شرکت مارول دیگر نمی‌خواهد با ناشرین قراردادهای انحصاری ببندد. آن‌ها در مورد قرارداد ۱۳ ساله خود با شرکت Activision در سال ۲۰۰۵ صحبت می‌کنند، که طی آن حق ساخت عناوین کنسولی از سری Spider-Man، تا سال ۲۰۱۷ در انحصار این شرکت بود. مارول این روزها قرارداهای خود را براساس ساخت یک بازی می‌بندد. به نظر آن‌ها این رویه بسیار بهتر است، زیرا همه دوست دارند تا یک همکاری موفقیت آمیز را ادامه دهند (اگر نسخه اول موفق شد، برای نسخه دوم بازی نیز دو شرکت به همکاری با یکدیگر ادامه داده) اما هیچکس نمی‌خواهد یک همکاری ناموفق ادامه پیدا کند. شرکت مارول دیگر نیازی نمی‌بیند تا با امضای قراردادهای انحصاری، از ساخت و توسعه عناوین جدید مطمئن شود.

شرکت مارول سعی دارد تا عناوین کمتری ساخته، اما مطمئن شود هر یک از آن‌ها بسیار بهتر و بزرگ‌تر از عناوین قبلی این شرکت هستند. آن‌ها همچنین نمی‌خواهند تا عناوینشان با یکدگیر رقابت کنند، به عنوان مثال دوست ندارند در کنار عنوان Spider-Man استدیوی Insomniac، سازنده دیگری مشغول ساخت یک عنوان دنیای باز دیگر از سری Spider-Man باشد، زیرا به نظر آن‌ها این کار باعث سردرگمی مشتریان شده و همچنین باعث می‌شود تا استدیو‌های همکار با شرکت مارول، مجبور به رقابت با یکدگیر شوند.

شرکت مارول این روزها ترجیح داده تا حق استفاده از تمامی شخصیت‌های خود را به سازندگان بدهد، زیرا آن‌ها دوست ندارند سازندگان را به استفاده از تعدادی خاصی از شخصیت‌هایشان محدود کنند. این تصمیم برخواسته از علاقه استدیو‌های مختلفی بوده که با شرکت مارول همکاری می‌کردند، خصوصا در زمینه موبایل زیرا این عناوین بر اساس بدست آوردن شخصیت‌های مختلف طراحی شده، و سازندگان دوست داشتند تا به هنگام اکران فیلم‌های جدید، شخصیت‌های تازه و مرتبط با این فیلم‌ها را به بازی‌های خود اضافه کنند (همانند اضافه شدن شخصیت‌های فیلم Guardians of the Galaxy به عناوین موبایل این شرکت). با این وجود اگر سازندگان بخواهند، شرکت مارول هنوز در توسعه عناوین متمرکز بر روی یک شخصیت نیز با آنان همکاری خواهد کرد. (همانند عنوان Spider-Man برای پلی‌استیشن ۴)

تمامی شرکت‌های بازیسازی که تا الان جهت همکاری به شرکت مارول مراجعه کرده‌اند، همگی خواهان حمایت از بازی‌های خود و انتشار محتویات جدید و بسته‌های الحاقی به عنوان «بازی‌های رایانه‌ای به صورت یک سرویس»، در سال‌های آتی پس از انتشار نسخه اولیه بازی بوده‌اند. آقای اونگ می‌گوید که سال‌هاست که تمامی شرکت‌ها به هنگام مذاکره با مارول این درخواست را داشته، که پس از انتشار بازی آن را با محتویات قابل دانلود حمایت کنند. از این رو شرکت مارول یک تیم کاملا جدا برای همکاری با ناشرین داشته، تا بتوانند از برنامه آن‌ها برای پیاده کردن سیستم «بازی‌های رایانه‌ای به صورت یک سرویس»، حمایت کنند.

نهایتا شرکت مارول اعلام کرده که دوست دارد تا از بازی‌های رایانه‌ای استفاده نموده، تا شخصیت‌های کمتر شناخته شده خود را در مرکز توجه قرار دهد. به نظر مارول بازی‌های رایانه‌ای بیشتر از کتاب‌های مصور، مورد توجه مردم قرار گرفته و از این رو مکان بهتری برای پرداختن به این شخصیت‌های نه چندان معروف است.

منبع متن: gamefa