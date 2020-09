چند روز پیش با یکی از غیرمنتظره‌ترین خبرهای سال که شاید به‌نوعی بزرگ‌ترین خرید و تصاحب یک شرکت در صنعت بازی‌های ویدیویی بوده، روبه‌رو شدیم. خرید «زنی‌مکس» توسط مایکروسافت از آن اخبار بزرگی است که می‌تواند رویه‌ی تازه‌ای را برای بعضی از شرکت‌های بسیار بزرگ در صنعت بازی‌های ویدیویی ایجاد کند. با این حال، به نظر می‌رسد که کار تصاحب استودیوهای جدید برای مایکروسافت به اتمام نرسیده است.

این خبر به آن معنا نیست که لزوماً مایکروسافت به‌زودی خریدهای بیش‌تری را اعلام خواهد کرد.

خرید «زنی‌مکس» که شرکت «بتسدا» هم یکی از زیرمجموعه‌های آن است، هزینه‌ا‌ی ۷.۵ میلیارد دلاری را برای مایکروسافت به همراه داشته و می‌توان گفت بزرگ‌ترین خریدی بوده که در صنعت بازی‌های ویدیویی به خاطر داریم. با این خرید مایکروسافت تعداد استودیوهای خود را به ۲۳ عدد رساند و امتیاز آثار محبوب بزرگ بتسدا مثل «الدر اسکرولز»، «دووم»، «ولنفشتاین»، «فال‌اوت» را هم تصاحب کرد. به خاطر این موضوع، عده‌ای شاید گمان می‌کردند که مایکروسافت بعد از این خرید دست نگه‌ دارد و فعلاً از بررسی شرایط خرید استودیوهای دیگر صرف‌نظر کند اما ظاهراً هدف مایکروسافت چیز دیگری است.

ساتیا نادلا، مدیر مایکروسافت، در مصاحبه‌ی اخیر خود با سایت CNET، اعلام کرده که آن‌ها مانند همیشه همچنان بازار را دنبال خواهند کرد و خرید استودیوها یا شرکت‌های بیش‌تری را در نظر می‌گیرند. البته، نکته‌ی مهمی که در خصوص اظهار نظر اخیر نادلا باید به آن توجه شود این است که چنین رویکردی چندان هم غیرطبیعی نیست. شرکت‌های بزرگ مختلف همیشه نگاهی به شرایط بازار و احتمالات آن دارند و در صورت رسیدن به موقعیت و برنامه مناسب، تصمیم خود را برای خرید یا عدم خرید یک استودیو یا یک شرکت اتخاذ می‌کنند؛ به عبارت دیگر، علی‌رغم اینکه ساتیا نادلا اعلام کرده که مایکروسافت خرید شرکت‌ها و استودیو‌های بیشتری را در نظر می‌گیرد، این جمله به آن معنا نیست که لزوماً مایکروسافت به‌زودی خریدهای بیش‌تری را اعلام خواهد کرد. در واقع این روندی است که اکثر اوقات به‌صورت طبیعی دنبال می‌شود.

با این حال، شاید مهم‌ترین برداشت از حرف اخیر نادلا این باشد که علاوه بر استودیوهای مختلف، مایکروسافت شاید در آینده همچنان به فکر خرید شرکت‌های بزرگی مانند «بتسدا» باشد که صنعت بازی‌های ویدیویی نقش ناشر را ایفا می‌کنند. همان‌طور که گفته شد، حرف نادلا به معنای خرید حتمی شرکت‌های دیگری نیست اما احتمال این قضیه وجود دارد.با این شرایط، احتمالاً بتوانیم بگوییم که مایکروسافت قصد دارد حضور جدی‌تری در این زمینه داشته باشد. شایعاتی در مورد خرید استودیو‌های بیش‌تر توسط مایکروسافت وجود دارد و حتی در گذشته فیل اسپنسر اعلام کرده بود که علاقه دارد با استودیو‌های ژاپنی همکاری داشته باشد. چندی پیش هم شایعاتی مبنی بر مذاکره مایکروسافت با استودیو بانجی شده بود که مدیر استودیو بانجی آن خبر یا حداقل بخش‌هایی از آن را در توییتر رد کرد و آن را نامعتبر خواند.

نکته‌ی سؤال‌برانگیز این است که با شروع حرکت مایکروسافت و ادامه‌ی احتمالی آن توسط دیگر شرکت‌های بزرگ سرگرمی، در آینده چه سرنوشتی در انتظار بازی‌های ویدیویی و شرکت‌ها و استودیوهای مختلف خواهد بود؟

