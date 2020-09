مایکروسافت روز سه‌شنبه پیش‌فروش کنسول نسل بعدی خود یعنی Xbox One X را آغاز کرد؛ البته اگر عذر ما را بپذیرید، منظور ما همان Xbox Series X است. کم‌کم نام‌گذاری‌های مشابه کنسول‌های Xbox برای ما هم دردسرساز می‌شود (Xbox Series X ،Xbox Series S ،Xbox One X ،Xbox One S ،Xbox One). فقط کلمه وسط در بین نام این دو (Xbox Series X و Xbox One X) متفاوت است و سه X در نام آن‌ها وجود دارد. حالا فرض کنید یک مخاطب Casual که اخبار گیمینگ را حرفه‌ای دنبال نمی‌کند، وارد فروشگاه می‌شود و می‌خواهد یک کنسول Xbox بخرد و با موجی از توضیحات و تفاوت‌ها میان مدل‌های مختلف مواجه می‌شود.

مثل این می‌ماند که در زمینه گوشی حرفه‌ای نباشید و بخواهید سراغ خرید iPhone بروید و با انواع و اقسام مدل‌ها با اسم‌های X ،XS ،XR ،SE مواجه شوید. حتی خود مایکروسافت هم برخی مواقع از سر نام‌گذاری کنسول‌های Xbox دچار اشتباه شده است (تصویر زیر). به گزارش پردیس‌گیم، با این وجود که روز سه‌شنبه آغاز پیش‌فروش Xbox Series X (کنسول جدید) بوده، اما Xbox One X (کنسول قدیمی‌تر) هم در آمازون روز خوشی را گذراند و افزایش فروش 747 درصدی را در جدول Movers & Shakers به خود دید.

توجه داشته باشید که جدول آمازون فقط یک ساعت گذشته را پوشش می‌دهد و کنسول Xbox One X کل روز را در رتبه چهارم نبوده و رقم 747 درصدی مربوط به این است که Xbox One X تا چه حد در جدول صعود کرده و ربطی به تعداد واحدهای فروخته شده ندارد.

فکر کردن به اینکه چطور برخی دچار چنین اشتباهی شدند سخت نیست. اگر در فروشگاه آمازون کلمه "xbox series x" را جست‌وجو کنید، دو نتیجه اصلی مربوط به Xbox Series X و Xbox One X است و تشخیص تفاوت تصویر این دو کمی دشوار است. تصویر هردوی آن‌ها نمایان‌گر یک کنسول مشکی بزرگ به‌همراه کنترلری کاملا مشابه به هم از نظر ظاهری بوده و پس‌زمینه آن‌ها کاملا مشکی است. اگر کسی برای پیش‌خرید عجله کرده باشد، قطعا دچار چنین اشتباهی شده است.

کسانی که تصادفا کنسول Xbox One X (یادآوری: این کنسول قدیمی‌تر است) را خریداری کرده باشند، اگر متوجه اشتباه خود شوند، می‌توانند کنسول را به آمازون پس داده و کنسول نسل بعدی که می‌خواستند را پیش‌خرید کنند.

چندی پیش بعد از معرفی Xbox Series S، تحلیل‌گران DFC هم گفتند مایکروسافت با معرفی این مدل و این نام‌گذاری‌ها در واقع وضعیت "آشفته و گیج کننده‌ای" به باور آورده و کار سونی و PS5 را برای فروش بیشتر از خودشان راحت‌تر کرده است.

منبع متن: pardisgame