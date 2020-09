چند وقت پیش سروکله‌ی یک بازی چینی به نام «اسطوره‌ی سیاه: ووکانگ» (Black Myth: Wu Kong) همراه با یک تریلر ۱۳ دقیقه‌ای از ناکجا آباد پیدا شد و باعث شد تمام دنیا از شگفتی انگشت به دهان بمانند. این بازی توسط استودیوی سی نفری «گیم ساینس» (Game Science)، متشکل از اعضای بزرگ‌ترین شرکت سرگرمی چین، یعنی «تنسنت» (Tencent) ساخته شده.

بازی ووکانگ اکشنی ماجرایی همراه مبارزاتی با المان‌های بازی‌های سولز مانند است. دلایل زیادی برای هیجان‌زده شدن برای این بازی که کاملا به شکل ناگهانی معرفی شد، وجود دارد. مبارزات بازی روان و متنوع هستند و می‌توانید خودتان روش پیشروی در بازی را انتخاب کنید. داستان بازی از اسطوره‌ی چینی شاه میمون سرچشمه می‌گیرد که در مقایسه با دیگر اساطیر که بارها آن‌ها را در بازی‌های مختلف دیده‌ایم، بکر محسوب می‌شود. گرافیک بازی یکی از زیباترین چیزهایی است که هم‌اکنون می‌توانید پیدا کنید و قرار است یک تجربه‌ی نسل نهمی واقعی را ارایه دهد.

متاسفانه اطلاعاتی که از این بازی وجود دارد بسیار کم و محدود هستند. حتی محدود چیزهایی که از بازی منتشر شده‌اند هم در زبان چینی هستند و فهمیدن آن‌ها راحت نیست. در این شرایط ما سعی کردیم اطلاعاتی از بازی را که توسط منابع مختلف منتشر شده‌اند را برای شما در جمع و به زبان فارسی ترجمه کنیم.

بازی اسطوره‌ی سیاه: ووکانگ به مدت دو سال در دست توسعه بوده.

در این مدت توسعه‌دهنده‌های بازی، آثار هنری بازی را تحت عنوان سری پروژه‌ی اس به نمایش گذاشته‌اند.

سازنده‌های بازی انتظار عرضه‌‌ی این بازی را برای بیش‌تر از سه سال بعد دارند.

هدف توسعه‌دهندگان بازی، ساخت یک بازی با طولی بیش از ۱۵ ساعت است.

سازندگان بازی قصد دارند بیش‌از ۱۰۰ نوع دشمن (با احتساب غول‌آخرها) در بازی قرار دهند.

قرار است داستان این بازی یک اقتباس تاریک از کتاب «سفر به غرب» باشد و نسخه‌ای پیچیده‌تر از سفر شاه میمون همراه با راهب داستان به غرب، روایت شود.

در تریلر بازی ۳ میمون متفاوت نمایش داده می‌شود و برای این که بفهمید کدام یک شاه میمون واقعی است باید بازی را تجربه کنید.

اسم مکانی که تریلر بازی در آن اتفاق می‌افتد «کوهستان باد سیاه»‌ است و ساخت آن شش ماه طول کشیده.

گذر از کوهستان باد سیاه روی درجه‌ی سختی متوسط سی تا شصت دقیقه طول می‌کشد و این منطقه از بخش‌های ابتدایی بازی به شمار می‌رود.

چهار یا پنج نسخه از تریلری که در کوهستان باد سیاه جریان دارد ساخته شد تا سازنده‌ها به این نتیجه برسند که این تریلر آماده است.

دمویی که در تریلر به نمایش گذاشته شده را می‌توان به روش‌ها مختلفی رد کرد. برای مثال می‌توان به جای تبدیل شدن به زنجره‌ی طلایی و مخفی شدن از دشمنان، با آن‌ها جنگید.

علاوه بر قابلیت‌های تبدیل شاه میمون در مقابل غول‌آخری که در تریلر نشان داده شد، می‌توان از تبدیل‌های دیگری استفاده کرد.

برای این بازی یک منطقه‌ی آزمایشی (با نام مستعار «توالت»!) ساخته شده که در آن چهار غول‌آخر دیگر وجود دارند ولی در تریلر بازی نمایش داده نشدند.

دوربین بدون کات بازی اسطوره‌ی سیاه به طور مستقیم از جدیدترین نسخه‌ی خدای جنگ الهام گرفته.

ووکانگ اولین بازی در سه‌گانه‌ی اسطوره‌ی سیاه است. «فِنگ جی» (Feng Ji) یکی از بنیان‌گذاران استودیوی گیم ساینس قصد خلق یک دنیا برای مجموعه‌ی اسطوره‌ی سیاه دارد؛ چیزی شبیه به دنیای فیلم‌های سینمایی مارول.

در سال اول ساخت بازی سیزده نفر مشغول ساخت بازی اسطوره‌ی سیاه بوده‌اند و هم‌اکنون سی نفر در حال ساخت این بازی هستند. همه‌ی آن‌ها با احتساب سه بنیان‌گذار استودیوی سازنده‌ی این بازی، قبلا در شرکت تنسنت مشغول کار بوده‌اند.

با این که تحقیق و توسعه‌ی زیادی به جهت ساخت این بازی رخ داده، این موارد به طور کامل تکمیل نشده‌اند. برای مثال داستان و بخش‌هایی از سیستم مبارزه‌ی بازی جای کار دارند. اگر دقت کنید متوجه می‌شوید انیمیشن‌های چهره‌ی شخصیت‌ها هنوز جای کار دارد یا این که تعامل شخصیت‌ها با محیط هنوز کاملا خوب نشده.

مدیر استودیو بیان کرده که قسمت نبرد با هزار سرباز در میان ابرها که در انتهای تریلر نشان داده شد، از نظر فنی بسیار مشکل‌ساز بوده و اجرای آن بخش نرخ فریم خوبی نداشته. همچنین موهای غول‌آخری که در تریلر نشان داده شد هنوز کامل نیست و چیزهایی مانند آب‌وهوا مشکل دارند.

سازنده‌های این بازی، پیش از ووکانگ روی پروژه‌ای به نام «آشورا» (Asura) برای شرکت تنسنت کار کرده‌اند. آشورا یک بازی نقش‌آفرینی آنلاین کلان (MMORPG) است در حالی که سازنده‌های بازی به ساخت یک بازی اکشن ماجرایی و نقش‌آفرینی علاقه داشتند.

توسعه‌دهنده‌های بازی ووکانگ از تجربه‌هایی که با ساخت آشورا کسب کرده‌اند استفاده خواهند کرد که یک بازی بلندپروازانه‌تر با داستانی‌خوش ساخت‌تر و موثق‌تر از نظر استوره‌شناسی و با اتکای بیش‌تر به کتاب سفر به غرب بسازند. با وجود این که بخش‌هایی از افسانه‌ی اصلی بازآفرینی خواهد شد، بازی به طور کلی بر اساس کتاب سفر به غرب ساخته می‌شود.

سازندگان بازی، خود را متعهد به ساخت یک بازی اکشن ماجرایی تک‌نفره با استانداردها بازی‌های تراز اول نگه خواهند داشت.

خالقان این بازی قصد ساخت یک بازی کنسولی درجه‌ی یک را دارند که این موضوع در بازار فعلی چین غیرعادی و خطرناک است.

سازندگان، به سپردن بعضی از قسمت‌های بازی به دست افرادی که در ناتی داگ یا سانتا مونیکا کار کرده‌اند فکر کرده‌اند ولی در نهایت تصمیم به انجام این کار نگرفتند.

سازندگان بازی ووکانگ قصد دارند ده الی پانزده نفر دیگر را در استودیوی گیم ساینس استخدام کنند تا بتوانند دو تیم مجزا برای طراحی مراحل بازی به طور هم‌زمان داشته باشند.

تریلر بازی به جهت استخدام نیروی کار مشتاق و ایجاد ارتباط بهتر در صنعت بازی‌های ویدیویی منتشر شده و تیم توسعه‌دهنده‌ی بازی اصلا انتظار چنین توجه‌ای را نداشتند.

ستایش‌‌های دریافتی نسبت بازی ووکانگ فقط از سمت طرفداران بازی نبوده و شرکت‌های اپیک گیمز، اینویدیا و سی‌دی پراجکت رد و افرادی مانند کوری بارلوگ (کارگران قسمت دوم و قسمت آخر بازی خدای جنگ) در شبکه‌های اجتماعی خود از این بازی تعریف و تمجید کرده‌اند.

بعد از انتشار تریلر بازی، ده هزار رزومه‌ی کاری به استودیوی بازی ارسال شد و افراد بسیاری به قصد شاغل شدن، شخصا به ساختمان استودیوی گیم ساینس رفتند.

تیم توسعه‌دهنده‌ی بازی ووکانگ اعلام کرده‌اند برای مدتی طولانی راجع به بازی سکوت خواهند کرد تا بتوانند بی‌سر و صدا تمام تمرکزشان را به توسعه‌ی این بازی معطوف کنند. زمانی که سازنده‌های بازی حس کنند چیزی بهتر از تریلر اول برای عرضه دارد باز خواهند گشت.

طبق وب‌سایت رسمی بازی اسطوره‌ی سیاه: ووکانگ، این بازی برای «کنسول‌های متداول» و کامپیوتر‌های شخصی در تاریخی «کم‌تر از پانصد سال بعد» عرضه خواهد شد.

