مجموع فروش NieR: Automata از 4.85 میلیون واحد گذر کرد

به گزارش پردیس‌گیم، NieR: Automata ساخته‌ی مورد تحسین PlatinumGames کماکان به فروش فوق‌العاده‌ی خود ادامه می‌دهد. در جریان TGS 2020 شرکت Square Enix اعلام کرد که مجموع فروش فیزیکی و دیجیتالی بازی از 4.85 میلیون واحد گذر کرده است.

این بازی نخستین بار در سال 2017 برای PS4 عرضه شد و سپس برای کاربران PC نیز در دسترس قرار گرفت. داستان بازی در آینده جریان دارد جایی که تقریباً نسل انسان‌ها منقرض شده و در ماه سکنی گزیده‌اند. در مقابل ماشین‌ها و بیگانگان زمین را به تسخیر درآورده‌اند. 2B و 9S دو اندروید (ربات‌های انسان‌نما) هستند که به دنبال یافتن اطلاعاتی در خصوص ماشین‌ها می‌باشند تا آن‌ها را شکست دهند.

پس از موفقیت گسترده و فوق‌العاده، بازی NieR: Automata در ژوئن 2018 راهی Xbox One شد. سپس بازی در فوریه‌ی 2019 نسخه‌ی Game of the YoRHa Edition را روانه‌ی بازار کرد که شامل بازی اصلی و محتواهای دانلودی بازی بود. شایان ذکر است که این نسخه در حال حاضر با 50% تخفیف در استیم و PSN به فروش می‌رسد. با اینکه فعلاً خبری از دنباله نیست اما نسخه‌ی اول بازی تحت عنوان NieR Replicant ver. 1.22474487139 ریمستر شده و قرار است در تاریخ 2 اردیبهشت 1400 برای PC,PS4 و Xbox One عرضه شود. این نکته نیز حائز اهمیت است که بازی در ژاپن دو روز زودتر و در آمریکای شمالی و اروپا یک روز دیرتر عرضه‌ می‌شود. همچنین نسخه‌ی استیم بازی در 4 اردیبهشت در دسترس قرار می‌گیرد.

خب دوستان نظرتان چیست؟ از طرفداران این بازی هستید؟ می‌دانید این بازی چندین و چند پایان مختلف را ارائه می‌داد؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame