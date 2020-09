همان‌گونه که مایکروسافت در گذشته وعده داده بود، بالاخره پیش‌فروش کنسول نسل بعدی ایکس باکس سری ایکس/ اس به‌صورت رسمی آغاز شد اما در این میان اتفاق عجیبی پیش آمد که باعث رشد ۷۴۷ درصدی فروش کنسول نسل هشتمی ایکس باکس وان ایکس در فروشگاه آمازون شد.

طبق آمار رسمی موجود در سایت آمازون، در روز شروع پیش‌فروش کنسول نسل نهمی مایکروسافت، نرخ فروش کنسول ایکس باکس وان ایکس با افزایش ۷۴۷ درصدی نسبت به روز قبل مواجه شده است. در واقع، در روز قبل از پیش‌فروش،این کنسول نسل هشتمی در میان پرفروش‌ترین‌های بخش بازی‌های سایت آمازون رتبه‌ی ۱۶۸۵ را در اختیار داشته ولی پس از روز پیش‌فروش کنسول نسل بعدی مایکروسافت، رتبه‌ی این کنسول به ۳۱۷ رسیده است.

مشخصاً می‌توان حدس زد کهچنین قضیه‌ای به خاطر این نبوده که طرفداران به‌صورت ناگهانی به خرید ایکس باکس وان ایکس علاقه پیدا کرده‌اند؛ بلکه شواهد به این گونه‌ است که نام‌گذاری عجیب مایکروسافت برای کنسول‌های نسل بعدی خود باعث چنین اتفاقی شده است.

به احتمال زیاد، این رقم عظیم افزایش فروش به خاطر شباهت نام‌های دو کنسول ایکس باکس وان ایکس و کنسول ایکس باکس سری ایکس باشد. به نظر می‌رسد عده‌ای به‌صورت اشتباهی به‌جای خرید ایکس باکس سری ایکس که کنسول نسل بعدی مایکروسافت است، کنسول نسل هشتمی ایکس باکس وان ایکس را خریداری کرده باشند. البته، در همان زمانِ معرفی کنسول‌های ایکس باکس سری ایکس/ سری اس عده‌ای به خاطر شباهت زیاد نام‌گذاری این کنسول‌ها به ایکس باکس وان اس (نسخه‌ی اسلیم ایکس باکس وان) و ایکس باکس وان ایکس (نسخه‌ی قدرتمندتر و میان نسلی ایکس باکس وان) از مایکروسافت انتقادهای بسیاری انجام دادند. عده‌ای از همان زمان حدس می‌زدند که چنین مواردی و اشتباهاتی ممکن است کم‌وبیش پیش بیاید و ابهام زیادی را برای تفکیک این کنسول‌ها برای مخاطب عام به وجودآورد.

حتی جالب است بدانید که اوایل همین ماه که کنسول نسل بعدی ایکس باکس سری اس (نسخه‌ی ارزان‌تر و ضعیف‌تر کنسول نسل بعدی مایکروسافت) به‌صورت رسمی معرفی شد، نام دو کنسول‌ نسل هشتمی ایکس باکس وان ایکس و وان اس هم در توییتر ترند شد. این‌ها هم نشانه‌های واضحی است که این نام‌گذاری می‌تواند برای مخاطب گیج‌کننده باشد و حتی گاهی او را به چنین اشتباهاتی بیندازد.

در گذشته هم‌چنین نام‌گذاری‌های عجیبی در صنعت سابقه داشته است. یکی از نمونه‌هایی که در این سال‌های اخیر به ‌یاد داریم، کنسول Wii U است که نام آن شباهت زیادی به کنسول Wii داشت. هرچند Wii U به دلایل مختلف و متفاوتی نتوانست در بازارهای جهانی موفقیتی را کسب کند اما وجه اشتراک آن با نام کنسول‌های اخیر مایکروسافت در این است که نام‌گذاری Wii U هم افراد بسیاری را سردرگم و گیج کرده بود. اکنون مشاهده می‌کنیم که حداقل بخشی از این سناریو برای مایکروسافت هم پیش آمده و عده‌ای برای خرید کنسول در سایت آمازون، دو کنسول ایکس باکس وان ایکس (Xbox One X) و ایکس باکس سری ایکس (Xbox Series X) را با هم اشتباه گرفته‌اند و به‌جای کنسول نسل بعدی، کنسول نسل فعلی مایکروسافت را که در حال حاضر هم در بازار موجود است، خریداری کرده‌اند.

نمی‌توانیم در حال حاضر به‌صورت قطعی اظهارنظر کنیم اما طبیعتاً این احتمال وجود دارد که با گذر زمان و ورود به نسل بعدی، این ابهام‌ها رفته‌رفته کمتر شود و مخاطب عام هم با نام ایکس باکس سری ایکس و سری اس به‌عنوان دو کنسول نسل بعدی مایکروسافت بیش‌تر ارتباط برقرار کنند. کنسول نسل نهمی ایکس باکس سری ایکس/ اس در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۹ (۱۰ نوامبر ۲۰۲۰) عرضه‌ خواهد شد.

