گیم اواردز امسال متفاوت برگزار خواهد شد

مراسم سالانه‌ی The Game Awards که از سال ۲۰۱۴ به‌صورت رسمی توسط جف کیلی پایه‌گذاری شد، امسال هم برای بار دیگر بازخواهد گشت. هرچند به‌خاطر شرایط کنونی جهان، مراسم «گیم اواردز» امسال، این بار تفاوت‌هایی با سال‌های گذشته خواهد داشت.

در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که ویروس کرونا تمامی جهان را درگیر خود ساخته و قوانین و شکل زندگی و کار بسیاری را دگرگون کرده است.امسال برخلاف روال هرساله‌ی صنعت بازی‌های ویدیویی، نمایشگاه‌ها یا مراسم‌های مطرح مثل همیشه و با سیاق عادی خود برگزار نشدند. بعضی از آن‌ها مثل E3 به‌صورت کلی برگزار نشدند و بعضی مراسم‌های دیگر به‌شیوه‌های دیگر، اغلب به صورت آنلاین، کار خود را انجام دادند. مراسم گیم اواردز مانند چند سال اخیر، امسال هم برگزار خواهد شد اما مراسم امسال طبیعتاً تفاوت‌هایی خواهد داشت.

به دلیل ویروس کرونا، رویداد امسال برای اولین بار در سه مکان مختلف یعنی شهرهای لس آنجلس، لندن و توکیو برگزار خواهد شد.

رویداد امسال برای اولین بار در سه مکان مختلف یعنی شهرهای لس آنجلس، لندن و توکیو برگزار خواهد شد اما به‌دلیل ویروس کرونا، حضور مخاطبان در مراسم منتفی است. طبق اعلام رسمی، مراسم امسال با کیفیت ۴K از داخل استودیو‌های سه مکان گفته‌شده برای مخاطبان پخش خواهد شد. همچنین قرار است این مراسم از طریق ۴۵ پلتفرم مختلف به‌صورت جهانی پخش زنده شود.

اهدای جوایز به بهترین بازی‌های سال، معرفی بازی‌های جدید یا نمایش تازه بازی‌های معرفی شده و البته اجراهای زنده جذاب موسیقی که همیشه جزئی از مراسم گیم اواردز بوده‌اند، در مراسم امسال هم نقش پررنگی خواهند داشت. علاوه بر این، امسال هم شاهد بخشی که سال قبل به مراسم اضافه شده بود و محتوای مربوط به بازی‌ها‌ یا دموهای خاصی را در هفته‌ی برگزاری مراسم منتشر می‌کرد، خواهیم بود. همچنین یکی از تغییرات مهم دیگر، اضافه شدن بخش جدیدی به نام «نوآوری در دسترسی» به بخش جوایز اضافه شده است. این بخش مربوط به نرم‌افزارها و سخت‌افزارهایی است که با اضافه کردن ویژگی‌‌ها، تکنولوژی‌ها یا محتواهای خاصی سعی می‌کنند مدیوم بازی‌های ویدیویی را رو‌ به جلو پیش ببرند و آنان را برای افراد بیش‌تری قابل دسترس کنند تا آن‌ها هم بتوانند از بازی‌ها لذت ببرند.

جف کیلی، تهیه‌کننده و برگزارکننده مراسم گیم اواردز که به‌نوعی مغز متفکر این رویداد است، امسال در نبود مراسم E3، سعی کرد با همکاری بسیاری از شرکت‌ها نوعی جشنواره‌ی تابستانی برای بازی‌ها تدارک ببیند که رویدادهای زیادی را در بر داشته باشد؛ جشنواره‌ای که با کنفرانس آغازین گیمزکام ۲۰۲۰ به پایان رسید. هرچند این برنامه منفعت‌هایی را هم داشت و تجربه نسبتاً جالبی برای جف کیلی و مخاطبان در این شرایط عجیب جهان به حساب می‌آمد اما غالب نظرها درمورد آن مثبت و خوشایند نبود و بسیار از پراکندگی آن انتقادهایی داشتند. اکنون، به نظر می‌رسد که این فرصت به‌خوبی مهیا شده تا جف کیلی با گیم آواردز یکی از مهم‌ترین رویدادهای مربوط به بازی‌های ویدیویی را در سال ۲۰۲۰ برگزار کند.

نکته‌ی جالب اینجاست که علاوه بر اشتیاق جف کیلی، ظاهراً بسیاری از استودیوها و شرکت‌ها هم که با جف کیلی ارتباط برقرار کرده‌اند، به برگزاری این مراسم در سال ۲۰۲۰ تاکید داشته‌اند و اشتیاق خود را نشان داده‌اند. جف کیلی درباره‌ی این موضوع به سایت ورایتی گفته که شرکت‌ها و استودیوهای خاصی تاکید بر برگزاری مراسم داشتند و اذعان داشتند که محتوای جالبی را برای نمایش در گیم اواردز در نظر گرفته‌اند و می‌خواهند آن را در مراسم نشان دهند. جالب اینجاست که بودجه و گستردگی مراسم امسال کاهش پیدا نکرده بلکه برای اولین بار قرار است که گیم اواردز در سه شهر مختلف برگزار شود. جف کیلی درباره‌ی این ایده به سایت ورایتی گفته که برای آن‌ها جالب بوده که در شرایط کنونی، ایده‌ای را عملی کنند که منجر به ارتباط بیش‌تر بازیکنان شود. ایده‌ای که بخشی از آن الهام گرفته از یکی از اهداف مهم کوجیما در بازی «دث استرندینگ» بوده است.

مراسم گیم اواردز امسال در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۹ (۱۰ دسامبر ۲۰۲۰) برگزار خواهد شد.

هرچند شرایط ساخت بازی برای سازندگان کمی دشوار بود اما برخلاف سینما که بسیاری از فیلم‌ها اکرانشان با تاخیر مواجه شده و عملاً سال کم رونقی داشته‌ایم، امسال به طرز عجیبی بازی‌های بسیار خوبی منتشر شده‌اند که حتی برخی رکوردهای خارق‌العاده‌ای را در زمینه‌ی فروش ثبت کرده‌اند و از سوی منتقدین هم تحسین شده‌اند. به همین خاطر می‌توانیم انتظار رقابتی جذاب در بخش جوایز امسال داشته باشیم. همچنین به خاطر ورود به نسل نهم کنسول‌های خانگی، شاید با معرفی سورپرایزهایی هم روبه‌رو شویم یا نمایش بیش‌تری از بعضی از بازی‌های مورد انتظارمان را ببینیم.

مراسم گیم اواردز امسال در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۹ (۱۰ دسامبر ۲۰۲۰) برگزار خواهد شد. از آنجایی که تاریخ نمایش نزدیک به عرضه‌ی آثاری همچون سایبرپانک ۲۰۷۷ است، ممکن است این اثر در بخش جوایز حضور نداشته باشد. البته هنوز این قضیه به‌صورت دقیق مشخص نشده و نمی‌توان درباره‌ی آن به‌صورت قطعی اظهار نظر کرد. در آینده باید منتظر اطلاعات بیش‌تر و مشخص شدن نامزدهای جوایز مختلف این رویداد باشیم.

منبع متن: digikala