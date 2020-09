چند ماه پیش اسکوئر انیکس در خبری غیرمنتظره اعلام کرد که قصد دارد نسخه‌ای بهبودیافته و امروزی از بازی NieR Replicant منتشر کند؛ اثری که در نسل هفتم کنسول‌های خانگی برای پلی‌استیشن ۳ و ایکس باکس ۳۶۰ منتشر شده بود. اکنون این شرکت تاریخ دقیق عرضه‌ی این اثر را مشخص کرده است.

این بازی در واقع نسخه‌ی بهبودیافته‌ی بازی NieR Replicant است و با نام عجیب NieR Replicant ver.1.22474487139 منتشر می‌شود. شرکت اسکوئر انیکس برای اولین بار خبر ساخت این اثر را در سالروز ده‌ سالگی سری NieR منتشر کرد. همان‌طور که در گذشته وعده داده شده بود، در جریان نمایشگاه «توکیو گیم شو» شاهد جزییات جدید و زیادی از این بازی بودیم و حتی تریلر جدید و گیم‌پلی بهبود‌یافته بازی را هم مشاهده کردیم.

در جریان این نمایشگاه، مشخص شد که نسخه‌ی بهبود‌یافته‌ی بازی NieR Replicant در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۲۲ آوریل ۲۰۲۱) در ژاپن و آسیا و در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۲۳ آوریل) در دیگر نقاط جهان منتشر خواهد شد. این بازی قرار است برای پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس و رایانه‌های شخصی منتشر شود. این نسخه‌ی بهبودیافته توسط استودیوی Toylogic ساخته خواهد شد. هرچند، خالق سری نیر یعنی یوکو تارو هم در ساخت این بازسازی نقش داشته است.

همچنین، شرکت اسکوئر انیکس اعلام کرد که علاوه بر نسخه‌ی استاندارد، بازی یک نسخه‌ی ویژه به ‌نام White Snow Edition را دریافت خواهد کرد. این نسخه شامل دیسک بازی، مجموعه هفت کتاب از متن نوشته‌شده برای داستان بازی، دو دیسک از موسیقی‌های بازی که در این نسخه دوباره ضبط شده‌اند، یک جعبه‌ی فلزی برای نگه‌داری دیسک بازی و موارد دیگر خواهد بود. بازی در حال حاضر در فروشگاه آنلاین اسکوئر انیکس برای پیش‌خریددر دسترساست. در صورت پیش‌خرید نسخه‌ی دیجیتالی بازی، بخشی از موسیقی‌های متن بازی برای تمامی پلتفرم‌ها، یک تم پویا و بسته آواتار شخصیت‌های برای پلی‌استیشن ۴ و تصویر پس‌زمینه برای رایانه‌های شخصی دریافت خواهید کرد.

طراحی باکس آرت بازی در دو نسخه‌ی ژاپنی و غربی متفاوت است. نسخه‌ی ژاپنی، توسط آکیهیرو یوشیدا طراحی شده است اما طراحی باکس آرت نسخه‌ی غربی بر عهده‌ی کودا کازوما بوده است. البته، در پشت جلد نسخه‌ی غربی بازی، طراحی نسخه‌ی ژاپنی دیده می‌شود.

خوشبختانه این نسخه قرار نیست صرفاً یک ریمستر ساده باشد. با توجه به نمایش گیم‌پلی بازی و گفته‌های سازندگان، در بازی NieR Replicant ver.1.22474487139 شاهد بهبود سیستم مبارزات و بهینه‌تر کردن گیم‌پلی بازی خواهیم بود. یکی از ضعف‌های بزرگ نسخه‌ی اصلی NieR Replicant، سیستم مبارزات کهنه و سطحی آن بود. این در حالی است که به نظر می‌رسد رویکرد نسخه‌ی بهبود یافته‌ی بازی، شباهت زیادی به بازی «نیر اتوماتا» (NieR: Automata) خواهد داشت. به همین‌ خاطر طراح ارشد نیر اتوماتا هم روی این نسخه‌ی جدید کار کرده است. همچنین کیچی اوکابه بازگشته تا موسیقی به‌یادماندنی این اثر را از نو ضبط کند.

علاوه بر این، قرار است در بازی شاهد موسیقی‌های تازه‌ای هم باشیم. صداپیشگی شخصیت‌ها هم دوباره انجام شده است. جالب است بدانید که در گذشته اعلام شده بود که صداپیشگان دو شخصیت ۲B و ۹S هم در این بازی نقش کوتاهی را ایفا خواهند کرد. داستان بازی مشابه نسخه‌ی اصلی خواهد و کاملاً بر اساس آن ساخته شده، اما سازندگان وعده‌ی سورپرایزهایی را هم داده‌اند.

موفقیت فوق‌العاده‌ی بازی نیر اتوماتا باعث شد افراد بیش‌تری به این سری توجه کنند و همین باعث شد که اسکوئر انیکس مشتاق شود تا نسخه‌ی بهبودیافته‌ای از NieR Replicant را منتشر کند. در اخبار رسمی جدید، مشخص شد که فروش بازی نیر اتوماتا تا به امروز ۴.۸۵ میلیون نسخه بوده است. بازی NieR Replicant در سال ۲۰۱۰ با همین نام در کشور ژاپن برای کنسول پلی‌استیشن ۳ منتشر شد. پس از مدتی نسخه‌ای از همان بازی با نام Nier Gestalt برای دو کنسول پلی‌استیشن ۳ و ایکس باکس ۳۶۰ در غرب منتشر شد. داستان این دو نسخه مشابه بودند اما شخصیت اصلی آن‌ها با هم تفاوت‌هایی داشتند. در NieR Replicant که این نسخه‌ی بهبودیافته هم بر اساس آن ساخته می‌شود، شخصیت اصلی پسر جوانی است که به فکر نجات خواهرش است؛ اما در نسخه‌ی NieR Gestalt، شخصیت اصلی مرد میان‌سالی است که می‌خواهد دخترش را نجات دهد.

می‌توانید در ادامه تریلر توکیو گیم شو و تصاویر جدید NieR Replicant ver.1.22474487139 را ببینید.

