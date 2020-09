هرچند که این‌ روزها اخبار تصاحب شرکت‌ها و استودیوهای مختلف در محافل خبری بازی‌های ویدیویی داغ شده اما اکنون شاهد تأسیس یک استودیو تازه هستیم؛ استودیویی که توسط مدیر سابق بلیزارد تأسیس شده است.

مایک مورهیم، ‌موسس و مدیر سابق شرکت بازی‌سازی بلیزارد، به همراه عده‌ای از افراد باتجربه‌ی این صنعت، شرکت جدیدی به نام Dreamhaven را در شهر ایروین کالیفرنیا تأسیس کردند. این شرکت، شامل دو استودیو داخلی با نام‌های Moonshot Games و Secret Door خواهد بود.

این شرکت، شامل دو استودیو داخلی با نام‌های Moonshot Games و Secret Door خواهد بود.

مایک مورهیم که اکنون مدیر شرکت Dreamhaven است، در بیانیه خود برای تأسیس این شرکت اعلام کرده که بسیار هیجان‌زده است که با این افراد بااستعداد که عمیقاً به بازی‌های ویدیویی و جامعه‌ی آن‌ها اهمیت‌ می‌دهند، همراه شده است. او در بیانیه خود گفته که همیشه به قدرت بازی‌ها برای جمع‌کردن مردم به دور هم با هر پس‌زمینه‌ای باور داشته است. طبق گفته‌های مؤسس این شرکت، آن‌ها قصد دارند با Dreamhaven تجربه‌های جدیدی را خلق کنند و آن تجربه‌ها را با بازیکنان سراسر جهان به اشتراک بگذارند.

یکی از استودیوهای داخلی این شرکت جدید، Moonshot Games است که توسط جیسون چایس، داستین براودر و بن تامپسون اداره می‌شود. چایس در گذشته در شرکت بلیزارد به‌عنوان تهیه‌کننده اجرایی فعالیت کرده است و تیم سازنده‌ی بازی «هارت‌استون» (Hearthstone) را اداره می‌کرده است. همچنین او قبل از آن یکی از کارگردان‌های ارشد الکترونیک آرتس بوده و قبل‌تر هم در بخش بازی‌های ویدیوی والت دیزنی فعالیت داشته است. داستین باودر هم ۲۵ سال در این صنعت فعالیت کرده و در گذشته کارگردانی بازی‌هایی همچون StarCraft II و Command and Conquer را بر عهده داشته است. بن تامپسون هم کارگردان اصلی بازی هارت‌استون بوده است. جیسون چایس درباره‌ی این خبر اعلام کرده که Dreamhaven افراد فوق‌العاده‌ای را که تجربیات خود را با هم به اشتراک می‌گذارند،بهدور هم جمع کرده است. او اعلام می‌کند که هنوز در روزهای آغازین خود هستند اما وقتی به هدف استودیو فکر می‌کنند به این دیدگاه دست یافته‌اند که آن‌ها استودیویی هستند که می‌خواهند کنجکاوی و شجاعت در تجربه‌های مختلف را ارج نهند. او می‌گوید که ما قصد داریم در هدفمان جدی باشیم و فرهنگ استودیو را بر پایه‌ی اعتماد بنا کنیم.

استودیو دیگر این شرکت، Secret Door نام دارد که توسط کریس سیگاتی، آلن دبیری و اریک دادز اداره خواهد شد.کریس سیگاتی در گذشته نقش تهیه‌کننده اجرایی آثاری همچون هارت‌استون و استارکرفت ۲ را برعهده داشته و همچنین تهیه‌کننده ارشد بازی وارکرفت ۳ بوده است. آلن دبیری هم در گذشته در نقش کارگردان فنی بازی‌هایی مثل وارکرفت ۳ و استارکرفت ۲ فعالیت داشته است. به گفته‌ی کریس سیگاتی، مدیر استودیو، صمیمیت و رفاقت میان اعضا و همین‌طور تجربه‌ی عظیم اعضای Dreamhaven باعث شده تا یک محیط بی‌نظیری برای خلاقیت‌های استودیو فراهم شود.

یکی از نکات جالب این شرکت‌ها و دو استودیو داخلی‌اش این است که افراد تشکیل‌دهنده‌ی آن از مایک مورهیم گرفته تا دیگر اعضا همگی از باتجربه‌های صنعت بازی‌های ویدیویی هستند و در گذشته روی آثار به‌یادماندنی مختلفی از جمله آثار شرکت بلیزارد فعالیت داشته‌اند.

The post مدیر سابق بلیزارد یک شرکت بازی‌سازی جدید تأسیس کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala