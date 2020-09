فروشگاه Best Buy کارت‌های حافظه‌ی جانبی کنسول‌های ایکس‌باکس سری اس و ایکس را با قیمت ۲۲۰ دلار برای پیش‌فروش در سایت خود قرار داد. این کارت‌ها ظرفیت یک ترابایتی دارند و از نوع حافظه‌ی SSD هستند.

هر چه در نسل‌های کنسول‌ها جلو می‌رویم حجم بازی‌ها به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا می‌کنند. بازی‌های ویدیویی ابتدا فقط چند کیلو بایت حجم داشتند و حالا حجم بسیاری از بازی‌ها مرز ۱۰۰ گیگابایت را رد می‌کند. بدون شک این اتفاق در نسل نهم کنسول‌ها هم تکرار خواهد شد. کنسول‌های ایکس‌باکس سری ایکس و اس به ترتیب حافظه‌ی هزار و پانصد گیگابایتی خواهند داشت. این میزان از حافظه (مخصوصا حافظه‌ی ۵۰۰ گیگابایتی ایکس‌باکس سری اس) برای بسیاری از بازی‌کن‌ها کافی نخواهد بود. در نتیجه شرکت مایکروسافت راه حل خاص خود را برای این موضوع ارایه داده.

شرکت مایکروسافت برای کنسول‌های ایکس‌باکس سری ایکس و اس کارت‌های حافظه‌ی بیرونی اختصاصی خود را با همکاری شرکت «سیگیت» (Seagate) عرضه کرده. این کارت‌ها از فناوری مشابه‌ای با حافظه‌ی داخلی این کنسول استفاده می‌کنند و به لطف رابط PCI Express نسل چهارم، می‌توان بازی‌های کنسول را از روی خود این حافظه‌های جانبی اجرا کرد.

نسل نهم کنسول‌ها تاکید زیادی بر ذخیره‌سازی باز‌ها روی حافظه‌های SSD دارد و به زودی استفاده از این نوع حافظه‌ها برای اجرای بازی‌ها اجباری خواهد شد. چند وقت پیش بود که سیستم مورد نیاز بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ معرفی شد و در آن استفاده از حافظه‌های SSD رسما پیشنهاد شده بود. نحوه‌ی طراحی بازی‌ها به سمتی پیش می‌رود که دیگر اجرای بازی‌های ویدیویی با استفاده از حافظه‌های HDD و به نسبت کند، تقریبا ناممکن شود.

حافظه‌های جانبی مایکروسافت اندازه‌ی بسیار کوچکی دارند و با وجود فناوری خاصی که فقط برای ساخت این حافظه‌ها استفاده می‌شود، قیمت ۲۲۰ دلاری آن‌ها تفاوت زیادی با حافظه‌های SSD کامپیوتری متداول ندارد. شرکت مایکروسافت اعلام کرده که می‌توان برای اجرای بازی‌های نسل‌ها قبل، از حافظه‌های بیرونی متداول استفاده کرد ولی برای بازی‌های نسل جدید در صورتی که قصد اجرای بازی‌ها را با استفاده از حافظه‌های بیرونی دارید انتخاب شما به کارت‌های رسمی مایکروسافت محدود است. البته می‌توانید از حافظه‌های معمولی برای ذخیره‌سازی و داشتن نسخه‌ی پشتیبان از بازی‌های نسل جدید استفاده کنید.

این کارت‌های حافظه، تنها چاره‌اندیشی مایکروسافت برای بهتر شدن وضعیت مشکلات دارندگان ایکس‌باکس با حافظه‌ی کنسول‌ها نیست. مدتی پیش شرکت مایکروسافت در یک مصاحبه با وب‌سایت آی‌جی‌ان اعلام کرد که حجم بازی‌های کنسول ایکس‌باکس سری اس حدود ۳۰ درصد کم‌تر از حجم‌شان در کنسول ایکس‌باکس سری ایکس خواهد بود. این اتفاق به دلیل استفاده از منابع سبک‌تر مانند بافت‌هایی با کیفیت پایین‌تر ممکن شده. با توجه به این که کنسول ایکس‌باکس سری اس وضوح تصویر فول اچ‌دی و ۱۴۴۰p را هدف قرار گرفته، کاهش کیفیت بافت‌ها روی ظاهر بازی تاثیر زیادی نخواهد داشت. کم‌تر شدن حجم بازی‌های کنسول ایکس‌باکس سری اس که حافظه‌ای ۵۰۰ گیگابایتی دارد، به مدیریت حافظه‌ی این کنسول کمک بزرگی می‌کند.

کارت‌های حافظه‌ی مخصوص ایکس‌باکس سری ایکس و اس هم‌زمان با عرضه‌ی خود کنسول‌ها در روز ۱۰ نوامبر (۲۰ آبان) به دست خریداران خواهند رسید.

