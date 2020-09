در روزهای اخیر شایعات فراوانی در مورد ساخت نسخه‌ی بازسازی نسخه‌های قدیمی سری متال گیر سالید به گوش می‌خورد. به‌تازگی کونامی تائید کرده که سه نسخه‌ از این سری و همین‌طور آثار دیگری همچون کنترا (Contra) و کسلوانیا (Castelvania) را برای رایانه‌های شخصی پورت کرده است؛ خبری که به‌اندازه‌ی شایعه‌های منتشرشده، هیجان‌انگیز نبود.

با توجه به شایعه‌ها و اخباری که در گوشه‌کنارمنتشرشده بود، بسیاری انتظار داشتند که شرکت کونامی نسخه‌ی ریمیک بعضی از آثار قبلی سری متال گیر سالید را منتشر کند اما کونامی امروز به‌صورت رسمی جزییات این خبر را اعلام کرد که با انتظارات طرفداران فاصله‌ی بسیار زیادی داشت. طبق اعلام رسمی کونامی، پورت ساده‌‌ی سه بازی متال گیر (Metal Gear)، متال گیر سالید ۱ (Metal Gear Solid) و متال گیر سالید ۲ (Metal Gear Solid 2: Substance) هم‌اکنون برای رایانه‌های شخصی منتشر شده و از طریق GOG قابل خریداری خواهد بود.









جالب است بدانید که این سه بازی به ترتیب در سال‌های ۱۹۸۷، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ (نسخه‌ی Substance) منتشر شده‌اند و گرافیک آن‌ها طبیعتاً با استانداردهای امروزی تفاوت بسیاری دارد اما کاری که کونامی انجام داده، صرفاً یک پورت ساده از همان نسخه‌ها بوده که تغییر خاصی هم در گرافیک و ساختار آن‌ها دیده نمی‌شود و صرفاً امکان خرید بازی را در رایانه‌های شخصی مجدداً برقرار کرده است. البته، این سه نسخه در گذشته به‌صورت فیزیکی برای کامپیوترها منتشر شده‌اند و حتی نسخه‌ی دیجیتالی آن‌ها روی بسیاری از فروشگاه‌های دیجیتالی کنسول‌ها موجود است. البته، ظاهراً اعلام شده که بازی از دسته‌های مختلف مانند دسته‌ی ایکس باکس پشتیبانی می‌کند. همچنین قابلیت ذخیره‌سازی سریع هم در بازی وجود دارد. پورت بازی متال گیر با قیمت ۶ دلار و پورت متال گیر سالید ۱ و متال گیر سالید ۲ هر کدام به قیمت ۱۰ دلار قابل خریداری هستند.









نکته‌ی عجیب‌تر اینجاست که کونامی بازی متال گیر ۲ (Metal Gear 2) را که در سال ۱۹۹۰ منتشر شده بود، پورت نکرده است. درحالی‌که این بازی ساختار مشابهی با متال گیر ۱ دارد و در گذشته هم پورت آن روی پلتفرم‌های مختلف دیده شده و به همین خاطر پورت آن زحمت زیادی برای کونامی ایجاد نمی‌کرد اما بااین‌حال آن‌ها چنین کاری را انجام نداده‌اند. قبلاً استودیو بلوپوینت که هم‌اکنون ریمیک بازی Demon’s Souls‌ را برای کنسول پلی‌استیشن ۵ می‌سازد، در نسل هفتم مجموعه‌ای از نسخه‌های بازسازی‌شده‌ی این آثار را برای کنسول‌های ایکس باکس ۳۶۰ و پلی‌استیشن ۳ منتشر کرده بود. البته نسخه‌ی پلی‌استیشن ۳، بازی متال گیر سالید ۴ را هم در خود داشت که آن را کامل‌ترین مجموعه موجود در سری کرده است. بخواهیم مقایسه‌ای انجام بدهیم، مجموعه‌ای که بلوپوینت برای دو کنسول نسل هفتمی سونی و مایکروسافت منتشر کرده بود، بسیار کامل‌تر و بهینه‌تر بوده است.









در کنار پورت سه نسخه از متال گیر سالید، کونامی مجموعه‌ی جدیدی را‌ با نام Konami Collector’s Series: Castlevania and Contra منتشر کرده که شامل ۵ بازی قدیمی و کلاسیک از سری کسلوانیا و کنترا است. این مجموعه هم با قیمت ۶ دلار در GOG‌ در دسترس است.

هرچند که امیدواری‌هایی برای عرضه‌ی ریمستر یا ریمیک متال گیر سالید یا دیگر بازی‌های کونامی وجود داشت، اما به نظر می‌رسد این شرکت ژاپنی که مدت‌های زیادی است که به‌جز سری PES‌ دیگر آثار محبوبش را به‌ فراموشی سپرده و بیش‌تر روی بازار پاچینکوها در ژاپن سرمایه‌گذاری کرده، این بار هم قرار نیست ما را شگفت‌زده کند و همچنان روند این چند سال اخیر را ادامه دهد. البته، شایعاتی وجود دارد که نسخه‌ی جدیدی از سری سایلنت هیل که از آثار برجسته و به‌یادماندنی این شرکت ژاپنی است، توسط خالقان اصلی بازی و استودیو ژاپن سونیدر حال ساخت است. هرچند، این خبر هم در حال حاضر در حد شایعه باقی‌مانده و خبر دقیقی از آن وجود ندارد.

طرفداران این بازی‌ها انتظار بیش‌تری داشتند اما به‌‌هرحال با انتشار این نسخه‌ها، خرید دیجیتالی بازی‌های اشاره ‌شده در اختیار مخاطبان قرار گرفته و دسترسی به آن راحت‌تر از گذشته خواهد بود.

منبع متن: digikala