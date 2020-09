اخیرا شرکت سونی بازی «هورایزن زیرو دان» (Horizon Zero Dawn) که یکی از بهترین انحصاری‌های کنسول پلی‌استیشن ۴ محسوب می‌شد را برای کامپیوتر‌های شخصی منتشر کرد. این بازی روی پلتفرم جدید خود، به فروش چشم‌گیری دست پیدا کرده. بر اساس آمار ارایه شده، نسخه‌ی کامپیوتری بازی هورایزن موفق شده در ماه اول عرضه‌اش به فروش ۷۱۶ هزار نسخه‌ای دست پیدا کند.

جدیدا شرکت سونی برای بازی‌های انحصاری‌اش رویه‌ای جدید در پیش گرفته و همانند شرکت مایکروسافت، بازی‌های انحصاری خود را برای کامپیوتر‌های شخصی منتشر می‌کند. بازی‌هایی مانند دث استرندینگ، دیترویت، جرنی و کترین چند مورد از بازی‌های انحصاری سونی هستند که اخیرا برای کامپیوترهای شخصی نیز منتشر شده‌اند.

جدیدترین اثر هیدیو کوجیما، بازی دث استریندیگ که پس از عرضه‌ی نسخه‌ی کنسولی، با فاصله‌ی نسبتا کوتاهی برای کامپیوترهای شخصی نیز منتشر شد. طبق گزارشات قبلی، در ماه اول عرضه‌ی دث استرندینگ برای کامپیوتر‌های شخصی حدود ۴۷۷ هزار نسخه از این بازی به فروش رسیده.

با وجود این که بازی هورایزن دو سال از دث استرندینگ قدیمی‌تر است، نسخه‌ی کامپیوتری آن توانسته فروش ماه اول یک و نیم برابری نسبت به دث استریندینگ را کسب کند. همچنین گفته شده که فروش ماه اول بازی هورایزن برتری بسیار زیادی نسبت به آمار فروش ماه اول بازی Assassin’s Creed Odyssey داشته.

فروش نسخه‌ی کامپیوتری بازی هورایزن در ماه اول به قدری خوب بوده که می‌توان آن را با میزان فروش بازی ویچر ۳ مقایسه کرد. بازی ویچر ۳ که از بهترین باز‌ی‌های ۲۰۱۵ محسوب می‌شود، مورد انتظار بسیاری از گیمرهای کل دنیا بود. فراوانی افتخارات کسب شده توسط ویچر ۳، فروشی بسیار عالی برای این بازی رقم زد. این که می‌بینیم عرضه‌ی یک بازی برای بار دوم چنین رکوردهای فروشی را به ثبت می‌رساند نشانه‌ی پتانسیل بالای کامپیوترهای شخصی برای میزبانی بازی‌های انحصاری کنسول‌هاست.

فروش بالای بازی‌های کنسولی روی پلتفرم کامپیوترهای شخصی نه تنها بازی‌ها را در دسترس دامنه‌ی وسیع‌تری از مخاطبان قرار می‌دهد، بلکه اجازه‌ی اجرای بازی‌ها را با وضوح‌های تصویر بسیار بالا و نرخ فریم‌های بیش‌تر می‌دهد. در کنار این فایده، بازی‌هایی که برای کامپیوترهای شخصی عرضه می‌شوند تا ابد در دسترس می‌مانند. برای مثال اگر قصد یک بازی کنسولی متعلق به سال ۲۰۰۰ را داشته باشید،‌ دردسرهایی برای مهیا کردن سخت‌افزار کار شما را سخت خواهد کرد؛ ولی می‌توان همان بازی را روی کامپیوترهای شخصی، حتی با افزودن دست‌کاری‌هایی که تجربه و ظاهر بازی را بهتر می‌کنند تجربه کنید.

با توجه به فروش بسیار خوب بازی‌های انحصاری سونی روی پلتفرم کامپیوترهای شخصی، عرضه‌ی بازی‌های بیش‌تری از سونی برای کامپیوتر‌های شخصی کاملا محتمل است. چند ماه پیش شرکت سونی در یک مصاحبه اعلام کرده بود که قصد دارد بازی‌های بیش‌تری را برای کامپیوتر‌های شخصی عرضه کند. البته این حرف به این معنی نیست که تمام بازی‌های سونی برای کامپیوتر‌های شخصی عرضه خواهد شد و قطعا سونی برای محافظت از فروش کنسول خود، بسیاری از بازی‌ها را فقط برای کنسول پلی‌استیشن عرضه خواهد کرد.

بازی هورایزن زیرو دان هم‌اکنون برای پلی‌استیشن ۴ و کامپیوترهای شخصی قابل دریافت است. دنباله‌ی این بازی که «هورایزن ۲: غرب ممنوعه» (Horizon 2: Forbidden West) نام دارد برای کنسول پلی‌استیشن ۵ در سال ۲۰۲۱ عرضه خواهد شد. شرکت سونی تایید کرده که دنباله‌ی بازی هورایزن برای پلی‌استیشن ۴ هم در دسترس خواهد بود.

