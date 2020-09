به گزارش پردیس‌گیم، در جریان نمایش Koei Tecmo تریلر جدیدی از بازی Hyrule Warriors: Age of Calamity به نمایش در آمد. گیم‌پلی بازی برای طرفداران زیر سبک Musou کاملاً آشنا به نظر می‌رسد.

همچنين ما نگاهی به impaی جوان‌تر نیز خواهیم داشت که سبک مبارزه‌ی جالبی دارد. Impa به تکنیک‌های شیکا وابسته است و حرکاتی مانند تگ‌های منفجره و کلون‌های موقتی را اجرا خواهد کرد. این سبک مبارزه شباهت زیادی به مبارزه‌ی افراد Yiga Clan دارد. شما می‌توانید در بازی هدایت impa را بر عهده بگیرید و از سبک بازی منحصر به فرد آن لذت ببرید.

بازی Hyrule Warriors: Age of Calamity قرار است در تاریخ 20 آبان‌ماه برای نینتندو سوئیچ عرضه شود. داستان بازی 100 سال قبل از اتفاقات The Legend of Zelda: Breath of the Wild جریان دارد و در آن لینک، زلدا و قهرمانان دیگر به مبارزه با نیروهای Calamity Ganon خواهند پرداخت. منتظر اطلاعات تکمیلی در آینده باشید.

تریلر بازی را در پائین تماشا بفرمائید:

خب دوستان نظرتان چیست؟ از طرفداران مجموعه‌ی زلدا هستید؟ نظرتان در خصوص بازی‌های زیرسبک Musou چیست؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

