«لزلی بنزیس» (Leslie Benzies) که تا مدت‌ها یکی از چهره‌های تأثیرگذار سری GTA بود، در سال ۲۰۱۶ در شرایطی دشوار و جنجالی از راک‌استار جدا شد. آن زمان بود که بنزیس استودیوی تازه‌ای راتأسیس کرد تا اثری را به‌ نام Everywhere در رقابت با ساخته‌ی مشهور راک‌استار خلق کند. حال، طبق اخبار منتشرشده بودجه بازی مدنظر بنزیس افزایش یافته است و دست سازندگان را بازتر کرده است.

بنزیس بعد از جدایی‌اش از راک‌استار شکایتی از این شرکت انجام داد و درخواست پرداخت غرامتی ۱۵۰ میلیون دلاری کرد. دادگاه در نهایت در سال ۲۰۱۸ ادعای بنزیس را تائید کرد و حکم را به نفع او داد. او در انتهای حضورش یک دوره‌ی مرخصی برای فرصت مطالعاتی در نظر گرفته بود اما ظاهراً راک‌استار او را مجبور به بیرون رفتن از شرکت کرده بوده است.

وی مدت‌ها پیش اعلام کرده بود که استودیو جدیدی به نام Build a Rocket Boy Games را تأسیس کرده است؛ استودیویی که هم‌اکنون بیش از ۱۳۰ عضو دارد و این اعضا شامل تعدادی از سازندگان سابق سری GTA ازجمله کالین انتویستل (برنامه‌نویس بازی GTA V)، فیلیپ بوسکتس (انیماتور ارشد)، کریگ کانر و متیو اسمیت (کارگردانان بخش موسیقی و صدا) می‌شوند.

بر اساس گزارش جدیدی که سایت تلگراف منتشر کرده، اکنون استودیو Build a Rocket Boy Games با کمک شرکت بزرگ چینی Netease، سرمایه خود را ایمن‌تر کرده و آن را افزایش داده است. در آخرین افزایش بودجه‌ی انجام‌شده، ۳۲ میلیون پوند (۴۲ میلیون دلار) به سرمایه‌ی استودیو اضافه شده است.

بنزیس در سال ۲۰۱۷ به سایت Venturebeat گفته بود که اولین بازی این استودیو قرار است یک اثر اپن‌ورلد به ‌نام Everywhere باشد. او می‌گوید که این بازی مکانیک‌های سنتی و رایج زیادی از بازی‌های ویدیویی را در خود دارد اما هدف آن‌ها این است که از الهام گرفتنخشک‌وخالی از همه‌چیز، فراتر روند. بنزیس اعتقاد دارد که بازیکنان باهوش‌تر می‌شوند و به همین خاطر انتظار بیش‌تری از بازی‌ها دارند. او اشاره می‌کند که تیم آن‌ها قصد دارد در بازی خود، آزادی واقعی را در اختیار بازیکنان قرار دهد تا بازیکنان در جهان بازی به هرگونه‌ که می‌خواهند زندگی کنند. در آن زمان، اعلام شده بود که استودیو Build a Rocket Boy Games برای خلق بازی Everywhere قصد دارد از موتور بازی‌سازی Lumberyard استفاده کند.

بنزیس تنها فرد مشهوری نبوده که در این سال‌ها از راک‌استار کناره‌گیری کرده است. مدتی پیش و در ماه مارس، دن ‌هاسر، یکی از بنیان‌گذاران راک‌استار گیمز که بیش از ۲۰ سال در نقش طراح ارشد و نویسنده بازی‌های محبوب این شرکت فعالیت می‌کرد، از راک‌استار کناره‌گیری کرد. همچنین لزلو جونز، یکی از نویسندگان و تهیه‌کنندگان سری جی‌تی‌ای، در سال جاری این شرکت را ترک گفت. البته، کناره‌گیری این دو با قضیه بنزیس تفاوت‌های زیادی دارد و با آن کدورت‌ها و اتفاقات عجیب همراه نبوده است و به‌گونه‌ای یک استعفا محسوب می‌شده است.

اکنون که بودجه ساخت بازی Everywhere هم بیش‌تر شده، به نظر می‌رسد که لزلی بنزیس و استودیو تازه تاسیسش که شامل افرادی از تیم سازنده‌ی جی تی است، قصد دارند با این بازی خودی نشان دهند و رقیبی قدر برای بازی راک‌استار خلق کنند. این درحالی است که طبق گزارش‌هایی که اوایل سال منتشر شده بود، نسخه‌ی بعدی سری GTA هنوز مراحل اولیه ساخت خود را سپری می‌کند، هرچند احتمالاً تاکنون پیشرفت‌هایی در ساخت هر دو بازی صورت گرفته است.

