شرکت بازی‌سازی «دونت‌ناد انترتینمنت» (Dontnod Entertainment) یک استودیوی جدید را در مونترال کانادا تأسیس کرده‌ است. این استودیو که توسط بعضی از اعضای کلیدی «دونت‌ناد» هدایت می‌شود، قرار است روی یک بازی جدید معرفی نشده کار کند.

بر اساس بیانیه‌ی مطبوعاتی جدید منتشرشده، برخی از اعضای کلیدی تیم ساخت بازی Life is Strange شامل تهیه‌کننده اجرایی، خالقان و عده‌ای از دیگر اعضای گروه ساخت بازی، شاخه‌ی جدیدی از استودیو «دونت‌ناد» را در شهر مونترال کانادا تأسیس کرده‌اند.

در گذشته هم شنیده‌ بودیم که «دونت‌ناد» برنامه دارد تا شعبه‌ی جدیدی را در مونترال ایجاد کند اما این اولین باری است که می‌شنویم که اعضای اصلی تیم سازنده‌ی بازی Life is Strange قصد دارند روی مجموعه‌ی دیگری به غیر از این بازی کار کنند؛ اثری که با توجه به سابقه‌ی سازندگانش می‌تواند هیجان‌انگیز باشد.

هم‌اکنون استخدام افراد مختلف برای این شعبه‌ی جدید آغاز شده و گفته شده که پروژه‌ی این استودیو، هنوز مراحل اولیه‌ی ساخت خود را سپری می‌کند. «دونت‌ناد» یک استودیو مستقل فرانسوی است و نکته‌ی جالب اینجاست که این شعبه‌ی تازه در کشور و قاره‌ای دیگر ایجاد شده است. میشل کخ، یکی از خالقان بازی Life is Strange، در این باره می‌گویدکه با تأسیس شعبه و تیم جدید در یک قاره‌ی دیگر، صفحه‌ی تازه‌ای در تاریخ استودیو «دونت‌ناد» نوشته خواهد شد. او این اقدام را فرصتی برای خلق شخصیت‌ها و داستان‌های تازه‌ای به شمار می‌آورد که می‌تواند برای بازیکنان تأثیرگذار باشند.

میشل کخ در ادامه صحبت‌هایش اظهار داشته که هر پروژه‌ای که روی آن کار می‌کنند، چیزهای بیش‌تری از نقاط قوت و ضعفشان را برایشان آشکار می‌سازد و این باعث می‌شود تا همیشه گروه آن‌ها تلاش کنند که بهترین عملکردشان را نشان دهند و به دنبال داستان‌های تازه و اثرگذار برای مخاطب باشند.

باوجود ایجاد این تیم برای ساخت یک عنوان جدید، طرفداران سری Life is Strange نباید نگران و ناامید باشند. در بیانیه‌ی اخیری که «دونت‌ناد» به سایت یوروگیمر داده است، اذعان داشته که آن‌ها در این شعبه جدید به دنبال خلق چیزهای تازه و متفاوتی هستند که با توجه به سبک دیگر آثار استودیو و همچنین با در نظر گرفتن سلیقه مخاطبانشان هم‌خوانی داشته باشد. با این حال، این به آن معنا نیست که ادامه‌ای برای سری Life is Strange وجود نخواهد داشت.

آن‌ها در بیانیه‌ی خود اشاره کرده‌اند که آن‌ها بسیار خوشحال هستند که شانس این را داشته‌اند‌ که بازی Life is Strange را خلق کنند و بسیار قدردانی می‌کنند که با این داستان توانسته‌اند روی جامعه‌ای از بازیکنان در سراسر جهان تأثیر گذارند. آن‌ها اشاره کرده‌اند که معنای تأسیس این استودیو توقف مجموعه‌ی Life is Strange در آینده نخواهد بود اما دوست دارند که اکنون ایده‌های جدیدی را هم امتحان کنندو امیدوار باشند که طرفدارانشان خشنود شوند.

«دونت‌ناد انترتینمنت» اخیراً بازی Tell Me Why را به‌صورت انحصاری برای ایکس باکس وان و رایانه‌های شخصی منتشر کرده که این بازی بازخورد نسبتاً خوبی دریافت کرده است. این اثر توسط مایکروسافت منتشر شده و روی سرویس گیم‌پس هم در دسترس قرار گرفته است.

منبع متن: digikala