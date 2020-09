بررسی بازی Sid Meier’s Civilization VI: New Frontier Pass

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

قبول کنیم یا نه باید گفت که مجموعه Sid Meier’s Civilization به بهترین شکل ممکن توانسته سبک بازی استراتژی نوبتی را دستخوش تغییر کرده و آن را یک پله دیگر ارتقا دهد. مجموعه بازی‌های Sid Meier’s Civilization از همان اولین نسخه تا به امروز که به ششمین ایستگاه خود رسیده است در هر نسخه و DLC در حال تکامل و پیشرفت بوده است و حالا در نسخه جدید این بازی یعنی Sid Meier’s Civilization VI: New Frontier Pass اوج بلوغ و شکوفایی یک بازی استراتژیک را می‌‌توان به نظاره نشست. اضافه شدن ویژگی‌های جدید برای آن است که افراد به بهترین شکل ممکن با چالش‌‌های ایجاد و رهبری یک تمدن آشنا شوند و حالا در نسخه Sid Meier’s Civilization VI: New Frontier Pass این چالش‌ها به اوج خود رسیده است.

زمانی که بازی Sid Meier’s Civilization VI عرضه شد بسیاری از افراد آن را یک نسخه دیگر از مجموعه بازی‌های Sid Meier’s Civilization می‌‌دانستند. گیمرهای عاشق این مجموعه این نسخه جدید را یک اثر تکراری به حساب می آوردند که به جز افزودن المان‌های گرافیک جدید نظیر چرخه روز و شب و چند ویژگی ساده دیگر تغییر انقلابی را در آن شاهد نبودیم. اما استودیو سازنده Sid Meier’s Civilization VI با عرضه چند DLC مختلف نظیر Rise and Fall، Gathering Storm و...، حالا با Frontier Pass جدید ویژگی‌های بازی را به نقطه‌ای رساند که حتی عاشقان سبک استراتژی نوبتی نیز با این حجم از چالش و درگیری دچار مشکل شدند. بسیاری از این افراد حتی نسخه جدید این اثر را کنار گذاشته و Frontier Pass را تجربه نکردند زیرا توانایی مدیریت این حجم از اتفاقات مختلف را در بازی نداشتند.

در وهله اول اگر بخواهیم در رابطه با تغییرات این نسخه جدید صحبت کنیم باید گفت Frontier Pass که به بازی Sid Meier’s Civilization اضافه می‌شود، در چند پک مختلف و به مرور عرضه خواهد شد. در دو پک اولیه شاهد اضافه شدن سه حکومت جدید به بازی بودیم که برای مجموعه Sid Meier’s Civilization شاید اضافه شدن این رهبران تازگی نداشته و علاقه‌ مندان به این مجموعه به دنبال یک تغییر اساسی و جدید بودند. در همین راستا استودیو Firaxis Games حالت جدیدی به نام apocalypse را به گیم پلی بازی اضافه کرده است که در آن شاهد وقوع اتفاقات بسیار زیاد و حوادث طبیعی وسیعی هستیم که لحظه به لحظه در جای جای بازی با شدت بسیار زیادی در حال رخ دادن هستند.

در بسته دوم نیز حالت جدیدی به نام secret societies اضافه شده که دیپلماسی در بازی Sid Meier’s Civilization VI را وارد مرحله تازه کرده است. اضافه شدن این ویژگی‌ها و حالت‌های جدید بازی Sid Meier’s Civilization VI: New Frontier Pass را سخت‌تر و چالشی‌تر از همیشه کرده است زیرا حالا شما علاوه بر آن که باید مدیریت تمدن خود را بر عهده بگیرید، تمدن‌های دیگر را بررسی و آنالیز کرده و دیپلماسی دقیقی با آن‌ها داشته باشید، از این پس باید حواس‌تان به رخ دادن حوادث طبیعی غیر مترقبه نیز باشد. رشد دیپلماسی در بازی باعث شده تا این موضوع جایگاه ویژه‌ای در بازی پیدا کرده و حتی یکی از روش‌های پیروزی در Sid Meier’s Civilization VI: New Frontier Pass از طریق دیپلماسی است که یک راه تازه در کنار روش‌های سنتی امتیاز، نظامی، علمی، فرهنگی و مذهبی به حساب می‌آید.

اضافه شدن رهبران جدید از امپراطوری‌های اتیوپی، مایا و کلمبیا باعث شده تا شاهد استراتژی‌های جدیدی در بازی باشیم. از سوی دیگر حالت apocalypse چالش‌های تازه‌ای را به بازی اضافه کرده است. این چالش‌ها می‌تواند در طول مسیر بازی، گیم پلی را دست‌خوش تغییر کرده و آن را وارد مرحله جدیدی کند. همانند یک آخرالزمان، در حالت apocalypse به هر میزانی که نوبت‌های پایانی بازی نزدیک می‌شویم، به همان اندازه شاهد بروز حوادث بیشتر در جریان بازی خواهیم بود. واحد جدیدی در بازی به اسم طالع بین‌ها نیز وجود دارند که سبب می‌شوند تا بتوان حوادث غیرمترقبه را در بازی ایجاد کرد.

امکان پیروزی از طریق دیپلماسی نیز سبب شده تا نقش کنگره جهانی در گیم پلی اثر پررنگ تر شود و رویدادهایی که در بازی اتفاق می‌افتد و رهبران در آن‌ها شرکت می‌کنند، معنا و عمق بیشتری پیدا کنند. به عنوان مثال در هنگام تجربه بازی شما می‌توانید شاهد برگزاری رویدادهای ورزشی در دنیا باشید که پیروزی در آن‌ها می‌تواند امتیاز دیپلماسی شما را بالا ببرد.

به عنوان یک منتقد از این که مجموعه Sid Meier’s Civilization لحظه به لحظه در حال واقعی‌تر شدن است لذت می‌برم و دوست دارم تا در بخش‌های بعدی از این مجموعه نیز شاهد اضافه شدن المان‌های بیشتری به بازی باشیم. به عنوان مثال یکی از روش‌هایی که می‌توان برای پیروزی در بازی اضافه کرد و به هیچ عنوان تا به حال با آن مواجه نشده‌ایم، پیروزی اقتصادی است. روشی که در نسخه بردگیم Sid Meier’s Civilization وجود داشته اما در بازی‌‌های ویدیویی آن خبری از این شیوه پیروزی نیست. خیلی از افراد منتظر هستند تا این روش از پیروزی نیز به این مجموعه اضافه شود.

اگر بخواهیم نگاهی به بخش‌های مختلف بازی Sid Meier’s Civilization VI: New Frontier Pass انداخته و آن را بررسی کنیم در وهله اول باید به سراغ گرافیک رفت. دو پک Frontier Pass جدید از نظر گرافیکی تغییری نسبت به نسخه اصلی نداشته و تنها شاهد اضافه شدن رخدادهای طبیعی مختلفی از نظر بصری در بازی هستیم. البته باید به این موضوع اشاره کرد که مجموعه Sid Meier’s Civilization تمرکز زیادی بر روی گرافیک نداشته و این نسخه که از آن به عنوان یک نسخه انقلابی در زمینه گرافیک مجموعه Sid Meier’s Civilization یاد می‌شود، همچنان راه درازی برای رسیدن به استانداردهای فعلی صنعت بازی‌های ویدیویی در بخش گرافیک دارد و می‌شود انتظار داشت که در نسخه‌های بعدی گرافیک جذاب‌تر و واقع گرایانه‌تر و هیجان انگیزی را در مجموعه Sid Meier’s Civilization مشاهده کنیم. البته باید گفت که یک دست بودن استایل گرافیکی موضوع بسیار مهمی است که در این نسخه شاهد آن هستیم.

در بخش صداگذاری با یک بازی جذاب روبرو هستیم. در Sid Meier’s Civilization VI: New Frontier Pass سعی شده تا برای هر رهبر دیالوگ‌های مختلفی در نظر گرفته شود که صداگذاری آن توسط افرادی به همان زبان صورت گرفته است. به عنوان مثال زمانی که شما با کوروش در بازی روبرو می‌شوید شاهد صحبت کردن این شخصیت به زبان فارسی خواهد بود، البته فارسی که بیشتر شباهت به فارسی رایج در کشورهای تاجیکستان و افغانستان دارد، اما همین گام نیز بسیار مهم است زیرا در نسخه پنجم از مجموعه داریوش به زبان عجیبی صحبت می‌کرد که هیچ شباهتی به زبان فارسی نداشت. البته باید به این موضوع اشاره کرد که با توجه به گرافیک کمیک شخصیت‌ ها، صداگذاری نیز به همین شیوه صورت گرفته است و نمی‌توان انتظار داشت که با گرافیک بامزه‌ای که Sid Meier’s Civilization VI: New Frontier Pass دارد شاهد یک صداگذاری حرفه‌ای باشیم. صداگذاری شخصیت‌ها به شیوه‌‌ای است که بر روی استایل گرافیکی اثر به خوبی نشسته است. البته همچنان نسخه پنجم از نظر صداگذاری رهبران در جایگاه قابل قبول‌تری قرار دارد، زیرا صدای شخصیت‌ها دارای قدرت و جدیت خاصی بوده و احساس شکوه و هیجان را به گیمر منتقل می‌کرد اما در این نسخه شاهد آن هستیم که صدا گذاری‌ها به شیوه صورت گرفته تا فرم کلیه اثر تبدیل به یک بازی بامزه‌تر نسبت به نسخه قبلی شود. البته باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که دیالوگ‌ها رهبران و عکس العمل آن‌ها افزایش پیدا کرده است.

پس از بررسی صداگذاری می‌توانیم نگاهی به موسیقی عنوان Sid Meier’s Civilization VI: New Frontier Pass بیاندازیم. از نظر موسیقی همواره مجموعه Sid Meier’s Civilization در جایگاه فوق ‌العاده‌ای قرار داشته است، زیرا سعی شده تا به بهترین شکل ممکن موسیقی‌های هر تمدن در اثر جای گیرد. در این نسخه نیز شاهد این موضوع هستیم و به عنوان مثال زمانی که با حکومت ایران در حال بازی هستید ناگهان موسیقی آشنای مرغ سحر را در پس زمینه خواهید شنید. در این Frontier Pass جدید و در هر بخش از بازی موسیقی تازه‌ای قرار گرفته است که به ایجاد اتمسفر خاص در عنوان کمک شایانی کرده است.

در بخش گیم پلی نیز باید گفت که گیم پلی و مکانیزم‌های بازی به این نقطه‌ای رسیده که می‌توان آن را اوج گیم پلی بازی‌های نوبتی نامید. استراتژی به شکل دقیق و حساسی در لحظه به لحظه بازی و هر تصمیمی که در نوبت خود می‌گیرید جریان داشته و در آینده بازی تاثیر بسیار زیادی دارد. همین موضوع باعث شده تا گیم پلی Sid Meier’s Civilization VI: New Frontier Pass تبدیل به نقطه قوت اثر شود. بخش‌های گیم پلی Sid Meier’s Civilization VI: New Frontier Pass و مکانیزم‌های آن به قدری زیاد است که صحبت کردن در رابطه با هر یک از آن‌ها نیاز به مطلب جداگانه دارد اما از مهم‌‌ترین آن‌ها می‌توان به اضافه شدن کنگره جهانی و دیپلماسی در بازی، تلاش برای مقابله با بلاهای طبیعی، تمرکز بر بخش‌‌های تجاری، نظامی، مذهبی، فرهنگی، علمی و... اشاره کرد.

شاید بتوانیم به Sid Meier’s Civilization VI خرده بگیریم که چرا بخش‌های داستانی زیاد و عمیقی ندارد. در واقع در بازی Sid Meier’s Civilization VI: New Frontier Pass تنها شاهد چند سناریو ساده و سطحی هستیم و عمده افرادی که این اثر را تجربه می‌کنند، به هیچ عنوان به سراغ بخش سناریو نرفته و سعی می‌کنند مستقیما حالت اصلی را تجربه کنند. مطمئنا به نسبت آثار هم سبک این مجموعه نظیر Age of Empire می‌توان نداشتن سناریوهای مختلف را به عنوان یک نقطه ضعف بسیار مهم برای Sid Meier’s Civilization VI نام برد و انتظار داریم که در نسخه‌های بعدی شاهد سناریوهای بیشتری در اثر باشیم که باعث می‌شود تا گیمرها شیوه‌‌های دیگری از بازی را نیز تجربه کنند. البته نمی‌‌توان گفت که نداشتن سناریو باعث شده تا ارزش تکرار بازی افت کند، زیرا بازی Sid Meier’s Civilization VI: New Frontier Pass به قدری وسیع و جذاب است که می‌توان بارها و بارها آن را تجربه کرد تعداد بسیار زیاد رهبران در بازی و وجود بخش‌های مختلف سبب شده تا افرادی که علاقه مند به چالش‌های مختلف هستند، بتوانند با تمدن‌های مختلف و در سطح‌های گوناگون، بازی Sid Meier’s Civilization VI: New Frontier Pass را تجربه کنند. مطمئنا به نسبت هزینه‌‌ای که برای بازی پرداخت می‌کنید، شاهد ارزش تکرار فوق العاده خواهید بود و به هیچ عنوان از خرید این بازی پشیمان نمی‌شوید.

اگر وقت کافی برای بازی کردن داشته باشید، بازی Sid Meier’s Civilization VI: New Frontier Pass به قدری محتوا دارد که ساعت‌ها می‌توانید آن را تجربه کنید و همچنان رهبران و بخش‌های دست نخورده بسیار زیادی در بازی باقی بماند. اگر علاقه به بازی‌های استراتژیک مدیریتی هستید و می‌خواهید تا یک چالش اساسی را تجربه کنید، حتماً به سراغ بازی Sid Meier’s Civilization VI: New Frontier Pass آمده و آن را تجربه کنید. البته پیشنهاد می‌کنیم که حتماً پیش از بازی کردن، بخش آموزشی آن را به صورت کامل تجربه کنیم و بارها و بارها ویدیو‌های آموزشی مختلف این بازی را نیز مشاهده کنید، زیرا بازی Sid Meier’s Civilization VI: New Frontier Pass به قدر وسیع است که افرادی که تجربه بازی کردن آن را ندارند، در وهله اول دچار شوک شده و نمی‌دانند که چگونه باید این اثر را بازی کنند اما با مسلط شدن به گیم پلی می‌توانید لحظات خارق العاده‌ای از ایجاد یک تمدن را تجربه کنید.

بازبینی تصویری:

کنگره جهانی، سازمان ملل بازی است

بخش سخت Map در بازی وجود دارد

لیست رهبران بازی بسیار زیاد است

پیروزی مذهبی یک از روش‌های اتمام بازی است

سیل رود کرخه

حواس‌تان باید به تغییرات اقلیمی باشد





سخن آخر

نسخه Sid Meier’s Civilization VI: New Frontier Pass یک تجربه ناب از ایجاد و رهبری یک تمدن است و پس از تجربه آن، این احساس را پیدا می‌کنید که واقعا یک امپراطوری را از صفر تا صد ساخته‌اید و آن را به نوک قله موفقیت رسانده‌اید.

نکات مثبت:

تعداد بالای رهبران

گیم پلی عمیق و استراتژیک

موسیقی فوق العاده

ارزش تکرار

بهبود و بالانس هوش مصنوعی در سطح‌های مختلف به نسبت نسخه اولیه

نکات منفی:

نبودن سناریوهای مختلف

طولانی بودن روش پیروزی اقتصادی

کند شدن در نوبت‌های پایانی

ناپایداری حالت چند نفره

نمره

8.5 از 10

Verdict



Sid Meier’s Civilization VI: New Frontier Pass is a pure experience of creating and leading a civilization, and after experiencing it, you get the feeling that you have really built an empire from scratch and made it to the pinnacle of success

Final Score: 8.5 out of 10

منبع متن: pardisgame