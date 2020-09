به‌تازگی استودیوی کوانتیک دریم اعلام کرده که قصد دارد به مناسبت ۱۵ سالگی یکی از قدیمی‌ترین بازی‌های استودیو یعنی بازی «فارنهایت» (Fahrenheit)، این اثر را در قالب یک نسخه فیزیکی ویژه برای پلی‌استیشن ۴ منتشر کند.

این نسخه فیزیکی قرار است با نام Fahrenheit: 15th Anniversary Edition توسط شرکت Meridiem Games منتشر شود. نسخه فیزیکی بازی «فارنهایت» قرار است شامل یک قاب و جعبه‌ی جدید، بسته‌ی استیکرها، کتاب طراحی‌های هنری بازی و نامه‌ای از سوی سازندگان بازی باشد. در بیانیه‌ی منتشرشده، تاریخ عرضه‌ی این نسخه فیزیکی در آمریکای شمالی اعلام نشده است اما Fahrenheit: 15th Anniversary Edition قرار است در اواخر نوامبر ۲۰۲۰ با قیمت ۲۵ پوند و ۳۰ یورو در اروپا و استرالیا عرضه شود.

بازی «فارنهایت» که در آمریکای شمالی با نام Indigo Prophecy هم شناخته‌ می‌شود، یکی از قدیمی‌ترین بازی‌های ساخته شده توسط کوانتیک دریم است و برخی هم حتی آن را از بهترین آثار این استودیو می‌دانند. این بازی ابتدا در سال ۲۰۰۵ برای کنسول پلی‌استیشن ۲، ایکس باکس و رایانه‌های شخصی منتشر شد و ۲ سال بعد از آن هم برای ایکس باکس ۳۶۰ به انتشار رسید. همچنین سال ۲۰۱۶، نسخه‌ای ریمستر شده از این بازی برای کنسول نسل هشتمی پلی‌استیشن ۴ عرضه شده است.

افرادی که با آثار گذشته‌ی استودیو فرانسوی کوانتیک دریم مانند Heavy Rain، Beyond Two Souls و Detroit: Become Human آشنا باشد، قطعاً می‌داند که باید چه انتظاری از فارنهایت داشته باشند؛ چراکه این بازی هم بیش و کم از همان سبک و سیاق آثار قدیمی دیوید کیج و استودیو کوانتیک دریم پیروی می‌کند. بازی فارنهایت هم مانند آثار قبلی این استودیو، یک تجربه‌ی داستان محور سینمایی است که به بازیکن امکان انتخاب دیالوگ‌های مختلفی را می‌دهد که هر کدام می‌توانند تأثیر خاصی در مسیر داستانی بازی بگذارند و تفاوت‌هایی در آن ایجاد کنند. هرچند فارنهایت اولین اثر ساخته شده توسط کوانتیک دریم نیست اما اولین اثری است که این استودیو در این سبک و سیاق خلق کرده و تأثیر فراوانی روی آثار بعدی این استودیو گذاشته است. البته، باید فراموش نکنید که این نسخه قرار نیست یک ریمیک باشد و شما باید انتظار اثری را داشته باشید که در دوران کنسول پلی‌استیشن ۲ منتشر شده است.

داستان فارنهایت حول زنجیره‌ای از قتل‌های یکسان در نیویورک جریان دارد که در آن اتفاقاتی فرا طبیعی باعث شده مردم عادی این قتل‌ها را انجام دهند. لوکاس کین، شخصیت اصلی بازی، از صحنه‌ی قتل فرار کرده و یکی از اهداف پلیس است اما او به خاطر ندارد که در آن لحظه‌ی قتل چه اتفاقی افتاده است. این روایت مرموز، هسته‌ی اصلی داستان بازی فارنهایت است.

آخرین اثر جدید منتشر شده از استودیو کوانتیک دریم، بازی Detroit: Become Human بوده که برای پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی منتشر شده است. اکنون به مناسب ۱۵ سالگی بازی فارنهایت، بار دیگر برای طرفداران فرصتی پیش آمده که بتوانند این بازی را به‌صورت فیزیکی تهیه‌کنند.

منبع متن: digikala