عنوان Animal Crossing: New Horizons در رویداد Tokyo Game Show به عنوان بازی سال انتخاب شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers، در سالی که عناوین خوب زیادی منتشر نشد تا مطمئناً برای بسیاری از بازیبازان سالی بد لقب بگیرد، عنوانی در اوایل سال منتشر شد که به برخی از ما آرامش و لذت می‌بخشید. آن بازی Animal Crossing: New Horizons است. این بازی در حال حاضر به یکی از پرفروش‌ترین عناوین Nintendo تبدیل شده است و اکنون هم برنده بازی سال در Tokyo Game Show 2020 شده است.

در بیانیه مطبوعاتی مربوط به این رویداد آمده است:"از آنجا که ما به دلیل همه‌گیری ویروس COVID-19 مجبور به خانه‌نشینی شدیم، تجربه یک زندگی آرام در این بازی که در آن شما می‌توانید همه‌ی کارها را آزادانه انجام دهید، به لذتی برای همه مردم جهان تبدیل شد. ارتباط با دوستان نزدیک از طریق بازی و تعامل با سایر بازیکنان در رویدادهای مختلف از مرز یک بازی معمولی فراتر رفت و این بازی قدرت سرگرمی ژاپن را نشان داد و پشتیبانی گسترده‌ و بسیار خوبی را از بسیاری از کاربران در سنین مختلف، از کودکان گرفته تا افراد مسن کسب کرد تا در رای‌گیری کلی، هر دو جایزه Award for Excellence و Grand Award را با اتفاق آرا برنده شد."

جوایز دیگر هم بین بازی‌های موفق دیگر تقسیم شدند. توسعه‌دهندگان عنوان Baba is You جایزه The Game Designers Award را به خانه بردند. عنوان Pokemon Sword and Shield نیز موفق شد تا جایزه‌ی Best Sales Award و Global Award: Japanese Product را به دست آورد. جایزه‌ی Global Award: Foreign Product نیز به بازی بسیار محبوب Call of Duty Modern Warfare رسید.

درنهایت، Animal Crossing جایزه Minister of Economy’s Trade and Industry Award را به دست آورد. این جایزه به یک فرد یا سازمانی داده می‌شود که سهم بزرگی در رشد و توسعه صنعت نرم‌افزار و سرگرمی رایانه‌ای کشور ژاپن داشته است. همانطور که انتظار میرفت این بازی به موفقیت خود در همه‌ی زمینه‌ها ادامه می‌دهد و توسعه‌دهندگان نیز سعی دارند تا با پشتیبانی محتوایی مناسب پاسخ استقبال بی‌نظیر صورت گرفته از آن را بدهند. این بازی به تازگی یک به روزرسانی دریافت کرده است تا بازیکنان را در فصل آینده به حال و هوای Halloween ببرد.

Animal Crossing: New Horizons در حال حاضر برای Nintendo Switch در دسترس است.

منبع متن: pardisgame