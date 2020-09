مایکروسافت به‌تازگی کنسول جدید Xbox Series X را برای برخی از رسانه‌ها و افراد مهم صنعت بازی‌های ویدیویی ارسال کرده بود تا آن‌ها با تجربه بازی‌ها در این کنسول و دیدن ویژگی‌های آن نظر خود را بیان کنند. در ادامه خلاصه‌ای از نکات مهم ذکر شده توسط آن‌ها را مشاهده خواهید کرد البته فقط تعدادی از بازی‌های Xbox One را روی Series X اجرا کردند تا تفاوت‌ها را ببینند. با پردیس‌گیم همراه باشید

بازی‌های نسل قبل‌تر تا چه حد روی Xbox Series X بهبود داشته‌اند؟

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کنسول Xbox Series X اجرای 4 نسل از بازی‌های مختلف و کنسول‌های قدیمی‌تر مایکروسافت مثل Xbox 360 و Xbox One یا حتی Xbox Original است و این قابلیت از همان روز اول عرضه کنسول در دسترس بازیکن قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل مدیران مایکروسافت و بخش Xbox معتقدند Xbox Series X بزرگ‌ترین قهرست بازی‌ها را در روز اول عرضه یک کنسول در تاریخ دارد.



تفاوت نرخ فریم بازی Sekiro: Shadows Die Twice در Xbox One X و Xbox Series X

فعلا مدل پیش‌نمایش Xbox Series X در دسترس رسانه‌ها قرار گرفته و قطعا تمام ویژگی‌ها و بازی‌ها روی آن قابل اجرا نیستند و فقط تعداد محدودی از عناوین نسل قبلی روی آن قابل تست بودند.

به گفته افرادی که این بازی‌ها را با Xbox Series X انجام دادند، تمام آن‌ها به‌صورت کاملا روان و نرم اجرا شدند و البته تفاوت بزرگ و غیر منتظره‌ای با نسخه Xbox One X نداشتند اما یک‌سری فرق‌های ریز ولی تاثیرگذاری هم دیده شدند. مثلا با فعال کردن حالت Lite در Final Fantasy XV که گزینه‌اش برای Xbox One X هم در دسترس است، نرخ فریم نسبت به جزئیات گرافیکی در اولویت قرار می‌گیرد. در این حالت در Xbox One X باز هم نرخ فریم افت می‌کند و بازیکن تجربه کاملا ثابت 60 فریم را نمی‌تواند داشته باشد اما در Xbox Series X نرخ فریم تقریبا همیشه روی 60 ثابت می‌ماند. توجه کنید که بهبودها در هر بازی مورد به مورد فرق دارد. Final Fantasy XV توسط سازندگان برای Xbox Series X بهینه‌سازی نشده و این سخت‌افزار قوی‌تر خود کنسول بوده که خود به خود تا این مقدار تجربه بهتر و روان‌تری برای بازیکن فراهم کرده است.

همچنین استودیویی مثل Bungie تایید کرده بود که برای بازی Destiny 2 یک آپدیت مخصوص برای نسل بعد منتشر می‌کند اما این بازی روی Xbox Series X از همین حالا بدون آپدیت هم بسیار روان‌تر و بهتر از Xbox One X اجرا می‌شود. Destiny 2 در Xbox Series X تقریبا بدون هیچ افت فریم و لگی به اجرا در می‌آید اما در Xbox One X در طول اونت‌ها و بخش‌های شلوغ تا حدی مشکل داشته است. همچنین در Xbox One X بارگزاری بخش شخصی‌سازی کاراکترها کمی طول می‌کشد اما در Xbox Series X تقریبا فوری به روی صفحه می‌آید.

همچنین سایت Gamespot گزارش داده که بازی‌های Backward Compatibility در Xbox Series X از ویژگی کراس جن پشتیبانی می‌کنند؛ یعنی شما می‌توانید بخش چندنفره Halo 5 را در Xbox Series X با بازیکنان Xbox One یا مدل‌های دیگر کنسول‌ نسل قبلی آنلاین بازی کنید.

ضمنا به‌نظر می‌رسد این کنسول با وجود اجرای بهتر بازی‌ها و بارگزاری سریع‌تر آن‌ها، بسیار بی‌سر و صداست.

مایکروسافت همچنین وعده داده بود زمان بارگزاری بازی‌های نسل قبل در Xbox Series X بسیار سریع‌تر شده و تمام رسانه‌ها بعد از تجربه بازی‌ها در این کنسول این ادعای مایکروسافت را تایید کردند. در تصویر زیر می‌توانید نمونه‌ای از تفاوت‌ها را مشاهده کنید:

قابلیت Quick Resume:

یکی از ویژگی‌های کاملا جدید و اختصاصی Xbox Series X و S، قابلیت Quick Resume است که به شما اجازه می‌دهد بدون اینکه از یک بازی خارج شوید، آن را معلق نگه داشته و فورا وارد یک بازی دیگر شوید و دوباره از آن بازی هم به یک مورد دیگر بروید و تمام این‌ فرایند بسیار سریع شکل می‌گیرند. این فرایند با استفاده از SSD درون Xbox Series X انجام می‌شود. البته Xbox One هم چنین قابلیتی داشت اما به درستی کار نمی‌کرد یا بازی‌ها از آن پشتیبانی نمی‌کردند. در Series X حدود 5 ثانیه طول می‌کشد تا از یک بازی فورا به یک بازی دیگر بروید و خیلی راحت می‌توان بین 5 بازی به سرعت سوئیچ کرد.

حتی اگر کنسول را برای آپدیت کردن ریبوت کنید، باز هم تمام بازی‌ها به سرعت اجرا می‌شوند اما برخی بازی‌ها همچنان از این قابلیت پشتیبانی نمی‌کردند. بازی‌هایی مثل Sea of Thieves که منطقه آنلاین و چندنفره بسیار بزرگی دارند از Quick Resume پشتیبانی نمی‌کنند که البته منطقی است چون محیط چنین بازی‌هایی هر لحظه در حال تغییر و تکامل است.

محدودیت تعداد بازی‌هایی که می‌توانید Quick Resume کنید به خود بازی‌های مورد نظر شما بستگی دارد. سایت The Verge گزارش داد در سوئیچ کردن بین 5 بازی مشکلی نداشت اما یکی از بازی‌ها Resume نشد و باید آن را دوباره از اول اجرا می‌کرد. یکی دیگر از بازی‌ها هم Resume شد ولی برای چند لحظه قفل بود. البته فعلا نمونه اولیه و پیش‌نمایش Xbox Series X برای رسانه‌ها ارسال شده و باید تا کنسول نهایی منتظر ماند تا عملکرد آن را قضاوت کرد ولی در اکثر مواقع فعلا مشکل خاصی پیش نیامده اما به‌طور کلی رسانه‌ها مقتدند این ویژگی‌های کاربردی تفاوت اصلی نسل نهم با هشتم است که باعث می‌شوند بازی‌ها در دسترس‌تر باشند و زمان بیشتری را به بازی کردن اختصاص دهید.

کنترلر:

کنترلر Xbox Series X تقریبا مشابه کنترلر Xbox One است اما بهبودهای جزئی روی آن اعمال شده که ظاهرا تحت تاثیر کنترلرهای Elite و Elite 2 بوده است. اول از همه، اندازه و شکل کنترلر اصلاح شده تا کوچک‌تر به‌نظر برسد. ظاهرا اینگونه نگه داشتن کنترلر راحت‌تر شده و تجربه بازی‌ها برای ساعات طولانی با آن حس بهتری می‌دهد. طراحی کنترل‌های D-pad هم از شکل صلیبی به حالت دایره‌ای مشابه Elite تغییر کرده است. دکمه‌های A ،B ،X و Y هم انعکاس بهتری دارند و فشردن آن‌ها حس بهتر و نرم‌تری می‌دهد. یک دکمه Share هم به کنترلر اضافه شده تا عکس گرفتن و فیلمبرداری از بازی‌ها سریع‌تر و راحت‌تر انجام شوند. به‌طور کلی تغییرات کنترلر Xbox Series X اکثرا جزئی اما کارآمد هستند. در واقع هنگام بازی کردن قرار نیست به ظاهر آن نگاه کنید، بلکه مایکروسافت روی حسی که از آن می‌توان گرفت تمرکز کرده و می‌توان گفت با تغییر اندازه و نرم‌تر شدن دکمه‌ها و کیفیت بالاتر گریپ‌ها، این کنترلر بعد از Elite بهترین حس را در بین کنترلرهای Xbox القا می‌کند.

همچنین خود کنسول هم آنقدر که فکر می‌کنید بزرگ نیست ولی قطعا وزن آن سگنین‌تر از کنسول‌های فعلی است.

منبع متن: pardisgame