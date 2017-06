تا به حال هیچ بازی تا این حد تاثیر گذار نبوده است.پلی‌استیشن ۴ دیگر یک کنسول ناشناخته به شمار نمی‌رود و تقریباً همه نام آن را شنیده‌اند. این کنسول که تقریباً ۴ سال از انتشار آن می‌گذرد، تا به حال توانسته است حدود ۶۰ میلیون دستگاه در سراسر دنیا فروش داشته باشد. سونی به تازگی […]

تا به حال هیچ بازی تا این حد تاثیر گذار نبوده است.پلی‌استیشن ۴ دیگر یک کنسول ناشناخته به شمار نمی‌رود و تقریباً همه نام آن را شنیده‌اند. این کنسول که تقریباً ۴ سال از انتشار آن می‌گذرد، تا به حال توانسته است حدود ۶۰ میلیون دستگاه در سراسر دنیا فروش داشته باشد. سونی به تازگی این موضوع را مطرح کرده که این کنسول شناخته شده، می‌تواند ۱۸ میلیون دستگاه دیگر نیز تا پایان سال مالی ۲۰۱۸ به فروش برساند. برای این‌ که چنین چیزی عملی شود، سونی باید ببیند که چطور می‌خواهد تعداد افرادی که خواهان این کنسول هستند را افزایش دهد و برنامه آن‌ها برای گسترش مخاطبان این کنسول چه خواهد بود. برای این که فروش این کنسول را همچنان بالا نگه دارند و به مسیر خود را در جهت موفقیت‌های بیشتر ادامه دهند، نباید کم‌کاری کنند و دست از تلاش بکشند.

آن‌ها در حال حاضر عناوین بزرگی مانند The Last of Us 2, Gran Turismo Sport و Death Stranding را در دست ساخت دارند. به هر حال یک اسم از بین این عناوین وسوسه کننده وجود دارد که سونی امیدوار است موفقیت بسیار بزرگی برای این شرکت به همراه بیاورد. شاون لایدن (Shawn Layden)، رئیس پلی‌اسیشن آمریکا، در اظهار نظری جدید به این موضوع اشاره کرده که Spider-Man بیشترین پتانسیل را در بین بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن ۴ دارد و می‌تواند باعث شود که فروش آن در سراسر دنیا افزایش چشم‌گیری داشته باشد و می‌تواند شمار مخاطبان آن را تا حد بسیار زیادی افزایش دهد. در واقع این عنوان می‌تواند باعث شود که فروش پلی‌استیشن ۴ به رقم رویایی ۱۰۰ میلیون دستگاه نیز برسد و افراد بیشتری را به بازی کردن با آن جذب کند. شاون لایدن در این رابطه گفت:

خب من همیشه به افرادی که با آن‌ها کار می‌کنم گوشزد می‌کنم که [رسیدن به] ۶۰ میلیون اول کار ساده‌ای بود. تنها چیزی که برای رسیدن به رقم ۱۰۰ میلیون باید به آن توجه داشته باشیم این است که باید ببینیم ظرفیت خود را نیز بالا برده‌ایم یا خیر. اما در ایالات متحده تنها شانسی که داریم این است که با عنوانی مانند Spider-Man این ظرفیت را می‌توانیم تا حد زیادی بالا ببریم.

طبق چیزی که انتظار می‌رود، Spider-Man برای پلی‌استیشن ۴ می‌تواند یک بازی استثنایی با محیطی عظیم و جهان آزاد باشد که در آن با دشمنان جدید و همینطور چهره‌های جدید آشنا خواهیم شد. سیستم مبارزاتی که در E3 نشان داده شد واقعاً بی‌نظیر و استثنایی بود و تا این جا به نظر می‌رسد که این بازی هیچ مشکلی نخواهد داشت و یا حداقل در ابتدای بازی،‌ شما بسیار با آن درگیر خواهید شد. اما برخی از کاربران و بازی‌بازان در شبکه‌های اجتماعی،‌پس از اعلام این خبر، معتقد بودند که با این که Spider-Man یک عنوان فوق‌العاده عالی به نظر می‌رسد (مخصوصاً با قول‌هایی که در تریلر E3 این بازی داده شد)، اما این بازی نمی‌تواند به تنهایی تضمینی برای بالابردن فروش‌ پلی‌استیشن ۴ آن هم تا این حد باشد. از طرفی هم شاید این بازی به گونه‌ای ظاهر شود که حتی افرادی که حاضر نیستند برای یک کنسول ۳۰۰ دلار خرج کنند را هم به خرید آن ترغیب کند. اما در حال حاضر چیزی که مشخص است این است که شمار زیادی از بازی‌بازان این نظر را قبول ندارند و فکر نمی‌کنند که یک بازی بتواند تا این حد به فروش یک کنسول کمک کند.

اما با تمام این اظهارات و گفته‌ها، ما باید از خودمان بپرسیم که چه تعداد از طرفداران نه‌چندان سرسخت Marvel وسوسه خواهند شد که فقط برای بازی کردن این بازی، ۲۵۰ تا ۳۰۰ دلار صرف خرید یک پلی‌استیشن ۴ کنند. اگر فرض ما بر این باشد که هیچ‌کدام از عناوین پلی‌استیشن ۴ نتوانسته این افراد را برای خرید این کنسول وسوسه کند و از طرفی هم این افراد هیچ شور اشتیاقی تا به حال به پلی‌استیشن ۴ و بازی‌های آن نداشته‌اند، آیا تمام این موضوعات فقط با عرضه یک بازی حل خواهد شد و این شرایط تغییر خواهد کرد؟

برای پاسخ با این سوالات باید بگوییم که نه تنها Spider-Man بلکه هیچ بازی دیگری نیز نخواهد توانست تا این حد در میزان فروش یک کنسول تاثیر بگذارد و باعث دگرگونی شرایط غالب شود؛ اما به هر حال اگر سونی به ساخت چنین بازی‌هایی با همکاری شرکت‌ها و اسم‌های بزرگ دیگر ادامه دهد، باعث درخشش و موفقیت بیشتر این کنسول خواهد شد. علاوه بر این موضوعات، ایده‌های خلاقانه دیگری مانند پلی‌استیشن وی آر خواهند توانست در محبوبیت پلی‌استیشن ۴ تاثیر خوبی داشته باشند.

پلی‌استیشن ۴ به طور قطع، عناوین و بازی‌های بزرگی مانند The Last of Us 2, Gran Turismo Sport و Death Stranding برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در نظر دارد و با منتشر شدن آن‌ها احتمالاً به پایان چرخه حیات پلی‌استیشن ۴ نیز نزدیک و نزدیک‌تر خواهیم شد.

اما نظر شما در این مورد چیست؟ آیا Spider-Man خواهد توانست فروش پلی‌استیشن ۴ را به ۱۰۰ میلیون دستگاه برساند یا این فقط یک نظریه بی‌اساس به شمار می‌رود؟ موضوعی که واضح است این است که فعلاً و تا روز انتشار این بازی نمی‌توان نظر قطعی در این مورد داد.

منبع متن: gamefa