تصاویر جدیدی از بازی Dynasty Warriors 9: Empires منتشر شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از سایت Gamingbolt، در نمایشگاه توکیو امسال، یک بازی جدید از مجموعه طولانی Dynasty Warriors به نام Dynasty Warriors 9: Empires معرفی شد در حالی که یک بازی جدید در این مجموعه اتفاق هیجان‌انگیز و تکان دهنده‌ای نیست، اما برخی متعجب شدند زیرا به نظر می‌رسید که Koei Tecmo با ورود آزمایشی این مجموعه که خیلی خوب پیش نرفته است، منتشر خواهد شد. اما به نظر می‌رسد این بازی در حال تغییر اوضاع است‌ و ما چند تصویر نمایشی جدید از این بازی داریم.

گسترش امپراتوری‌ها به این مجموعه اغلب فعالیت‌های موسو را با استراتژی هوشمندانه‌تر عناوین Romance of the Three Kingdoms، که Dynasty Warrior از آن شکل گرفت، ترکیب کرده است. به نظر می‌رسد این بازی کمی متفاوت خواهد بود زیرا تغییرات زیادی نسبت به نسخه اولیه Dynasty Warriors 9 دارد از جمله کوچک‌تر شدن ماهیت جهان باز این بازی. در این بخش، شما همچنین می‌توانید یک شخصیت جدید ایجاد کنید، که تصاویر جدید بر روی آن تمرکز دارند. به نظر می‌رسد برای سازنده شخصیت در Nioh 2، جدیدترین نسخه RPG تیم نینجا، بسیار آشنا باشد. تصاویری از برخی شخصیت‌ها در انتهای این مطلب وجود دارد آنها را بررسی کنید.

بازی Dynasty Warriors 9: Empires قرار است در سال 2021 برای پلی استیشن 5، پلی استیشن 4، ایکس باکس سری ایکس، ایکس باکس سری اس، ایکس باکس وان، سوییچ و رایانه‌های شخصی منتشر شود.





مشاهده تصاویر جدید منتشر شده از این بازی

منبع متن: pardisgame