بعد از گمانه‌زنی‌های فراوانی که وجود داشت، در مراسم هفته‌ی گذشته پلی‌استیشن ۵، بالاخره از قسمت جدید سری محبوب فاینال فانتزی رونمایی شد. طبق روال نسخه‌های اخیر، بعضی از طرفداران انتظار داشتند که فاینال فانتزی ۱۶ به این زودی‌ها منتشر نشود اما اکنون گزارشی منتشر شده که به ما این امید را می‌دهد که این نسخه زودتر از تاریخی که انتظار داریم، منتشر خواهد شد.

در پایان نمایش ۴ دقیقه‌ای بازی هیچ تاریخ عرضه‌ای برای بازی ذکر نشد اما با مشاهده تریلر و دیدن جنبه‌های مختلف بازی، می‌توانستیم حدس بزنیم که مراحل زیادی از توسعه بازی تا به اکنون سپری شده است. با این وجود، سابقه‌ای که در این سال‌ها از اسکوئر انیکس و نسخه‌های مختلف فاینال فانتزی به خاطر داریم، باعث شد تا به عرضه‌ی زودهنگام بازی امیدوار نشویم. در این شرایط، «جیسون شرایر»، ژورنالیست معروف بازی‌های ویدیویی و سایت بلومبرگ، ادعا کرده که طبق منابع او بازی فاینال فانتزی ۱۶ حداقل به‌ مدت ۴ سال در حال ساخت بوده و زودتر از چیزی که مردم فکر می‌کنند، منتشر خواهد شد. سابقه‌ی بسیار خوب شرایر در چنین اطلاعاتی ما را مجاب می‌کند که به این گزارش امیدوار باشیم.

او در جریان پادکست خود به این نکته اشاره کرد که افرادی که به پروسه ساخت این بازی آشنایی دارند یا روی آن کار کرده‌اند به او گفته‌اند که این بازی حداقل ۴ سال در حال ساخت است و زودتر از انتظار مردم، عرضه خواهد شد. او در ادامه صحبت‌هایش گفت که به نظر او فاینال فانتزی ۱۵ یک سابقه‌ی بسیار بد از منظر مدت‌زمان ساخت برای این سری ایجاد کرده است. اگر بخواهیم به معرفی و عرضه‌ی فاینال فانتزی ۱۵ نگاهی بیندازیم، باید حق را به جیسون شرایر بدهیم. در سال ۲۰۰۶ اسکوئر انیکس بازی Final Fantasy Versus 13 را معرفی کرد اما بعدها این نسخه به سکوت خبری رفت و بعد از سال‌ها و با تغییرات فراوان، در سال ۲۰۱۶ در قالب فاینال فانتزی ۱۵ منتشر شد. اکنون ۴ سال از عرضه‌ی نسخه‌ی ۱۵ سپری شده و به نظر می‌رسد این گزارش اشتباه نباشد؛ به‌ویژه اگر در نظر بگیریم تیم اصلی این نسخه با تیم سازندگان فاینال فانتزی ۱۵ متفاوت‌اند.

ببینید: تریلر رونمایی فاینال فانتزی ۱۶

فاینال فانتزی ۱۶ قرار است توسط هیروشی تاکای کارگردانی شود. تاکای در گذشته کارگردانی بازی‌هایی همچون Final Fantasy XIV و The Last Remnant را بر عهده داشته است. فاینال فانتزی ۱۴ که همچنان توسط اسکوئر انیکس پشتیبانی می‌شود، یکی از موفق‌ترین فاینال فانتزی‌های سال‌های اخیر بوده است. نائوکی یوشیدا هم تهیه‌کننده این نسخه خواهد بود. او در گذشته روی آثاری همچون فاینال فانتزی ۱۴ و دراگون کوئست ۱۰ کار کرده است. او هفته‌ی گذشته اعلام کرد که اطلاعات بیش‌تری از بازی در سال ۲۰۲۱ میلادی منتشر خواهد شد.

سال جاری، بعد از مدت‌ها انتظار بخش اول ریمیک فاینال فانتزی ۷ منتشر شد و توانست موفقیت خوبی را برای اسکوئر انیکس به ارمغان بیاورد. حال با این خبر می‌توانیم امید داشته باشیم که فاینال فانتزی ۱۶ هم در سال ۲۰۲۱ یا ۲۰۲۲ منتشر شود. البته، بعضی شایعه‌ها اشاره کرده‌اند که هدف اصلی عرضه‌ی بازی در سال ۲۰۲۱ بوده اما ممکن است به دلیل شیوع کرونا و مشکلات ایجادشده، برنامه‌ی عرضه‌ی بازی عقب‌تر رفته باشد.

فاینال فانتزی ۱۶ که برای اولین بار در نمایش هفته‌ی گذشته سونی معرفی شد، در حال حاضر قرار است به‌عنوان انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۵ منتشر شود. البته، در تریلر منتشرشده توسط سونی، به عرضه‌ی بازی برای کامپیوترهای شخصی هم اشاره شده بود اما اسکوئر انیکس اعلام کرد که اطلاعی از عرضه‌ی بازی روی پلتفرم‌های دیگر ندارد. با توجه به شرایط، این احتمال وجود دارد که فاینال فانتزی ۱۶ انحصاری زمانی کنسول پلی‌استیشن ۵ باشد و بعدها برای پلتفرم‌های دیگر هم منتشر شود. برای اطلاع بیش‌تر از این موضوع باید همچنان منتظر بمانیم.

