هرچند که تاکنون نسخه‌ی بازسازی‌شده‌ی سه‌گانه‌ی مس افکت به‌صورت رسمی توسط شرکت الکترونیک آرتس معرفی نشده، اما برای مدت زیادی است که شایعه‌های مختلف منتشرشده از آن، نگاهمان را جلب کرده‌ است. به‌تازگی شایعه‌ی جدیدی منتشرشده که شاید برای طرفداران بازی خیلی هم خوشایند نباشد.

گفته شده استودیوی بایوویر برنامه‌ی خود را برای عرضه این بازسازی به اوایل ۲۰۲۱ موکول کرده‌اند.

شایعه‌ی ساخت و عرضه‌ی نسخه‌ی ریمستر سه‌گانه اصلی مس افکت از چندین ماه پیش به بیرون درز کرده بود و منابع معتبری از جمله «جف گراب»، نویسنده‌ی سایت VentureBeat، آن را در ماه می اعلام و تصدیق کرده بودند؛ اما دلیل خاصی وجود دارد که الکترونیک آرتس (EA) همچنان این اثر را معرفی نکرده است. بر اساس اطلاعات اخیر جف گراب، شرکت EA در ابتدا قصد داشت که این بازی را در ماه اکتبر معرفی و عرضه کند اما شرایط دقیقاً طبق خواسته‌ی تیم سازندگان این نسخه‌ پیش نرفته است. ظاهراً شرکت الکترونیک آرتس و استودیو بایوور، خالق سری مس افکت، برنامه‌ی خود را برای عرضه این نسخه به اوایل ۲۰۲۱ موکول کرده‌اند. طبق شایعه‌ها، این نسخه قرار است با نام کامل Mass Effect: Legendary Edition عرضه شود.

به نظر می‌رسد که علاوه بر شرایط ویژه‌ای که به خاطر ویروس کرونا به وجود آمده و کار را برای استودیوهای مختلف در سراسر جهان دشوار ساخته، ظاهراً مشکل بزرگ‌ دیگری هم وجود دارد که آن مشکل به خروجی فعلی بازی مس افکت ۱ بازمی‌گردد. از آنجایی که مس افکت ۱ قدیمی‌ترین نسخه‌ی سری است و عمر بیش‌تری کرده، طبیعتاً از نظر گرافیکی هم عقب‌‌تر از دیگر نسخه‌ها است. طبق این گزارش، در حال حاضر کیفیت ریمستر مس افکت ۱ نمی‌تواند با کیفیت دیگر نسخه‌ها در یک سطح قرار بگیرد. با توجه به این که احتمالاً بسیاری از بازیکنان دوست دارند این نسخه را قبل از دیگر نسخه‌ها تجربه‌ کنند، ممکن است در شرایط فعلی کیفیت ریمستر این نسخه آن‌ها را ناامید سازد و حتی باعث شود تا ریمستر مس افکت ۲ و مس افکت ۳ را هم تجربه نکنند. این قضیه به‌ویژه می‌تواند برای بازیکنان تازه آشنا شده با سری مس افکت صدق کند. بر اساس اخبار، هم از نظر بصری و هم در گیم‌پلی بازسازی قسمت اول دچار مشکلاتی است. سازندگان از ایرادات فعلی آگاه هستند و قصد دارند در این فرصت اضافه، آن‌ ایرادات را برطرف کنند.

همچنین این گزارش اذعان دارد که بایوور قصد ندارد بخش چندنفره‌ی مس افکت ۳ را به Mass Effect: Legendary Edition اضافه کند و این نسخه فاقد بخش چندنفره خواهد بود. البته، ری مستر سه‌گانه مس افکت قرار است تمامی محتوای قابل دانلود منتشرشده برای نسخه‌های قبل را در خود داشته باشد تا بازیکنان بتوانند تجربه‌ی کاملی از این سه بازی داشته باشند.

اگرچه از چند جهت ممکن است این خبر برای برخی ناامیدکننده باشد اما در این مورد نمی‌توان الکترونیک آرتس یا بایوور را سرزنش کرد. اگر این موضوع واقعاً باعث خلق تجربه‌ی بهتری از ریمستر نسخه‌ی اول و دیگر نسخه‌ها شود، قطعاً ارزش صبر کردن را خواهد داشت و علاوه بر آن، اگر بخواهیم به‌درستی به شرایط نگاه کنیم، این بازی هنوز به‌صورت رسمی معرفی نشده که بخواهیم برای اتفاقات ایجادشده در روند ساختش ناامید باشیم. در واقع، بایوور دست نگه داشته تا هنگامی که از تاریخ عرضه‌ی بازی مطمئن شود، آن را معرفی و منتشر کند.

سری مس افکت از آن دست آثاری است که تجربه‌ی به‌یادماندنی و شیرینی را برای بسیاری از بازیکنان رقم زده و اگر این خبر واقعیت داشته باشد، شاید بتوانیم در Mass Effect: Legendary Edition بازسازی نسبتاً خوبی را از این سری تجربه کنیم؛ به‌خصوص وقتی که ناامیدکنندگی مس افکت آندرومدا را هنوز به خاطر داریم.

The post بسته‌ی بازسازی Mass Effect احتمالا زمستان عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala