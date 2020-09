رزیدنت اویل ۸ ممکن است روی PS4 و Xbox One هم عرضه شود

شرکت کپ‌کام این روزها اخبار زیادی را از نسخه‌ی جدید سری رزیدنت اویل برای طرفداران منتشر کرده است. پس از انتشار تریلر جدید بازی در رویداد اخیر سونی، نمایش‌ها و اطلاعات جدیدی از رزیدنت اویل ۸ در جریان نمایشگاه «توکیو گیم شو» اعلام شده است.

کپ‌کام به دنبال عرضه‌ی رزیدنت اویل ۸ روی پلی‌استیشن ۴ و ایکس باکس وان است، ولی این موضوع قطعی نیست.

در اولین مراسم معرفی کنسول پلی‌استیشن ۵ در چند ماه پیش، نمایشی از بازی Resident Evil Village منتشر شد. از همان زمان، کپ‌کام اعلام کرده بود که این بازی برای کنسول‌ها نسل بعدی و رایانه‌های شخصی ساخته خواهد شد. با این وجود، در حین برگزاری نمایشگاه توکیو گیم شو، تهیه‌کننده بازی اعلام کرده که این احتمال وجود دارد که رزیدنت اویل ۸ برای کنسول پلی‌استیشن ۴ و ایکس باکس وان منتشر شود.

تسویوشی کاندا، تهیه‌کننده بازی، در بخشی از صحبت‌های خود اظهار کرده که علی‌رغم اینکه بازی Resident Evil Village به‌صورت ویژه برای کنسول‌های نسل بعد و کامپیوترهای شخصی در حال توسعه است اما آن‌ها همچنین به دنبال عرضه‌ی بازی روی پلی‌استیشن ۴ و ایکس باکس وان هم خواهند بود. او اعلام کرده که تیم آن‌ها به دنبال تحقق این هدف خواهند بود اما اکنون به طرفداران قولی حتمی برای آن نخواهند داد.

به‌صورت دقیق مشخص نشده که چرا سازندگان نظر خود را تا حدی تغییر داده و احتمال عرضه‌ی این اثر را روی دو کنسول نسل هشتمی سونی و مایکروسافت امتحان خواهند کرد اما از نظری منطقی است که کپ‌کام از سود فروش روی کنسول‌های نسل هشتمی نگذرد. البته، همان‌طور که تهیه‌کننده بازی اعلام کرده، ممکن است در نهایت این تصمیم اتخاذ نشود و بازی طبق روال قبل فقط روی کنسول‌های نسل بعدی و رایانه‌های شخصی منتشر شود. البته، شایعه‌هایی هم منتشر شده که اذغان می‌کند که بازی در ابتدا به‌عنوان یک بازی نسل هشتمی مراحل ساخت خود را شروع کرده و بعد از مدتی تغییراتی در مراحل ساخت ایجاد شده و بازی به نسل بعد منتقل شده اما اکنون دوباره احتمال بین نسلی شدن آن وجود دارد. اگر این شایعه درست باشد، تصمیم کپکام چندان هم عجیب نخواهد بود. همچنین کپکام در یکی از نمایش‌های دیگر، تصویر کاملی از مدل جدید دو شخصیت کریس ردفیلد و ایتن وینترز را نشان داده که در این نسخه با تغییراتی همراه شده‌اند.

بازی Resident Evil Village قرار است دنباله‌ای مستقیم برای بازی رزیدنت اویل ۸ باشد و وقایع آن چندین سال پس از آن نسخه رخ دهد. کپ‌کام وعده‌ داده که ایرادات موجود در نسخه‌ی شماره ۷ را برطرف خواهد کرد و تنوع بیش‌تری در بازی ایجاد خواهد کرد. رزیدنت اویل ۸ قرار است دگرگونی‌هایی را در سری ایجاد کند و برای بار اول با موجوداتی جدید همچون گرگینه‌ها روبه‌رو شویم.

اکنون شاید برخی نگران شوند که بین نسلی بودن بازی در کیفیت بصری Resident Evil Village تأثیر منفی بگذارد اما با توجه به گفته‌ی سازندگان، بازی بر اساس نسخه‌های نسل بعدی ساخته خواهد شد و از ویژگی‌های این کنسول‌ها هم بهره خواهد برد. در حال حاضر اعلام شده که رزیدنت اویل ۸ قرار است در سال ۲۰۲۱ برای پلی‌استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/ سری اس و رایانه‌های شخصی منتشر شود.

منبع متن: digikala